世上最安全1顆白菜！菜心住著鼠寶寶　農夫暖心決定：留給牠們當家

▲農夫在自家菜園發現白菜心裡竟然暗藏「鼠寶寶窩」。（圖／翻攝自荔枝新聞）

圖文／CTWANT

大陸雲南昆明一名楊姓農夫9月13日在整理自家菜園時，意外發現一顆大白菜的葉心被動物築成小窩，裡頭蜷縮著4、5隻粉嫩的小老鼠。楊先生原本出於好奇伸手查看，結果差點被小傢伙咬到，這才驚覺白菜裡竟然暗藏「鼠家庭」。

根據《荔枝新聞》報導，楊先生說，當時他仔細觀察，發現這些小老鼠雖然把白菜掏出了一個空間，但並沒有把整株菜破壞殆盡，反而還小心翼翼地用稻草把入口遮蓋起來，彷彿就是怕風吹雨打或外敵發現。他笑著說：「鼠鼠也不容易，這也是個家，如果破壞了，老鼠媽媽回來找不到孩子怎麼辦？」

由於這批白菜還要十天左右才收成，楊先生決定留下這顆白菜當「鼠寶寶的家」，「到時候如果牠們還沒搬走，大不了就不要這顆菜了。」

消息傳出後，引來不少網友留言，許多人直呼「農夫好暖心」、「鼠寶寶太幸運了」、「這應該是世界上最安全的一顆白菜」，也有人打趣說「白菜：我不僅是蔬菜，還是鼠鼠的產房」。

對於這樣的狀況，有農業專家指出，田間偶爾會出現小動物在作物裡築巢的情況，通常代表附近環境生態良好。不過也提醒農戶，鼠類有可能傳播病菌，應該避免與之直接接觸，並且收割時妥善處理，以免影響其他農產品。

