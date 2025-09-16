老人過世「發現已成白骨」！2狗8貓被活活餓死　「虎妹」奇蹟獨活

▲新竹一名獨居老人過世，導致關在籠內的2隻狗、8隻貓被活活餓死。（圖／翻攝自新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會臉書）

圖文／CTWANT

新竹縣新豐鄉有一個獨居老人在8月過世，被發現時已成白骨，而2隻狗、8隻貓被關在籠子內活活餓死，唯獨剩下虎斑貓「虎妹」奄奄一息，經過搶救和修養，奇蹟般康復，讓人心疼和感動。

新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會在臉書專頁透露，這名獨居老人過世，導致關在籠在的貓狗，長達1個多月無法喝水進食，最後活活餓死，唯獨剩下一隻瘦弱的虎斑貓，爬出打開的籠子，奄奄一息躺在門口，用盡力氣一直抬起頭，像在說「我還想活下去」。

▲唯一倖存的虎斑貓。（圖／翻攝自新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會臉書）

志工們立刻將虎斑貓送醫急救，發現體重只剩2公斤，營養不良、嚴重貧血，雙腳僵硬還會抽搐，再晚一點可能就死亡了。好在經過2天急救，終於能大口吃下罐頭，但仍需人攙扶，隨時可能倒下。直到1個星期後，終於能站立起來，自己走進貓砂盆上廁所。

▲協會舉辦普渡活動，幫助這些生命祈福。（圖／翻攝自新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會臉書）

協會也在9月14日舉辦普渡活動，無償免費幫助這些生命祈福圓滿，好好送牠們最後一程，同時呼籲毛孩是家人，更是依靠我們生存的生命，並透過這場悲劇提醒：

1.獨居飼主應要有「緊急聯絡人」制度，發生意外時能有人代為照顧毛孩。

2.親友、鄰居、里長、村長，若長時間未見獨居者，請主動關心，避免人與動物同陷危機。

3.平時應預先規劃照護備案，託付親友或與動保團體保持聯繫。

協會表示，這不只是動物的悲歌，更是人與生命之間的警訊，這社會應該要有更多溫暖才是。願離去的孩子們安息，也祈禱仍在醫院的小貓能熬過命運的考驗。

