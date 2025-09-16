開窗咬人比特犬Lucky上嘴套牽繩散步　新主人：牠太護主

▲Lucky在自家場域內牽繩散步。



記者李依融／採訪報導



曾二度開窗咬人的比特犬Lucky在雲林展開新生活，與新飼主2周磨合，已能配合戴上嘴套洗澡、散步。領養牠的蔡姓飼主有飼養猛犬的經驗，他認為Lucky過去的攻擊行為源於社會化不足與「過度護主」，會用正向方式引導，希望給Lucky一個安享晚年的機會。

▲Lucky與新主人越來越有默契。（圖／蔡姓飼主提供）



Lucky今年3月因連續兩次開窗咬傷騎士，被台北市動保處沒入並對原飼主開罰20萬元，之後在收容所待了5個月。今年8月，來自雲林的蔡姓飼主領養了Lucky，並投入40萬元打造專屬犬舍，確保Lucky擁有獨立空間，同時與其他犬隻隔離，避免意外發生。

蔡姓飼主每天隔著網子餵食，讓Lucky慢慢熟悉氣味，並由收容所的訓犬師示範幫Lucky戴嘴套，隨著相處時間增加，他成功讓Lucky戴上嘴套牽繩散步，狗狗也逐漸放鬆。他會一口一口餵食小零食，觀察到Lucky在吃的時候非常小心，「像是怕咬到我一樣」。

▲Lucky吃零食會小口吃，深怕咬到主人的手。（圖／蔡姓飼主提供）



蔡姓飼主認為，Lucky的防衛心主要出現在「護主」情境下，要身邊有認識的人，才會對陌生人展現敵意。為此，他採取正向引導的方式，讓Lucky透過日常佩戴嘴套與適度社會化訓練，逐漸減輕對陌生人的壓力。犬舍內也配備水冷扇與監視器，讓Lucky能隨時保持舒適、安全的生活環境。

▲飼主已經能順利為Lucky戴嘴套。



蔡先生說，Lucky已高齡11歲，自己每天都至少花3小時互動，希望給牠一個安享晚年的機會，同時向鄰里保證管理上會十分謹慎，Lucky活動的場域都是在自家範圍內。



看到Lucky最新的生活情況，許多網友也留言感謝蔡先生的接納與用心，「謝謝您願意收養大家都害怕的牠」、「遇到對的飼主真的很重要」、「Lucky能夠重生，真的很感動」。

▲飼主幫Lucky洗個舒服的澡。