ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

開窗咬人比特犬Lucky上嘴套牽繩散步　新主人：牠太護主

▲Lucky在自家場域內牽繩散步。

記者李依融／採訪報導

曾二度開窗咬人的比特犬Lucky在雲林展開新生活，與新飼主2周磨合，已能配合戴上嘴套洗澡、散步。領養牠的蔡姓飼主有飼養猛犬的經驗，他認為Lucky過去的攻擊行為源於社會化不足與「過度護主」，會用正向方式引導，希望給Lucky一個安享晚年的機會。

比特犬Lucky。（圖／蔡姓飼主提供）

▲Lucky與新主人越來越有默契。（圖／蔡姓飼主提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Lucky今年3月因連續兩次開窗咬傷騎士，被台北市動保處沒入並對原飼主開罰20萬元，之後在收容所待了5個月。今年8月，來自雲林的蔡姓飼主領養了Lucky，並投入40萬元打造專屬犬舍，確保Lucky擁有獨立空間，同時與其他犬隻隔離，避免意外發生。

蔡姓飼主每天隔著網子餵食，讓Lucky慢慢熟悉氣味，並由收容所的訓犬師示範幫Lucky戴嘴套，隨著相處時間增加，他成功讓Lucky戴上嘴套牽繩散步，狗狗也逐漸放鬆。他會一口一口餵食小零食，觀察到Lucky在吃的時候非常小心，「像是怕咬到我一樣」。

比特犬Lucky。（圖／蔡姓飼主提供）

▲Lucky吃零食會小口吃，深怕咬到主人的手。（圖／蔡姓飼主提供）

蔡姓飼主認為，Lucky的防衛心主要出現在「護主」情境下，要身邊有認識的人，才會對陌生人展現敵意。為此，他採取正向引導的方式，讓Lucky透過日常佩戴嘴套與適度社會化訓練，逐漸減輕對陌生人的壓力。犬舍內也配備水冷扇與監視器，讓Lucky能隨時保持舒適、安全的生活環境。

▲飼主已經能順利為Lucky戴嘴套。

蔡先生說，Lucky已高齡11歲，自己每天都至少花3小時互動，希望給牠一個安享晚年的機會，同時向鄰里保證管理上會十分謹慎，Lucky活動的場域都是在自家範圍內。

看到Lucky最新的生活情況，許多網友也留言感謝蔡先生的接納與用心，「謝謝您願意收養大家都害怕的牠」、「遇到對的飼主真的很重要」、「Lucky能夠重生，真的很感動」。

▲飼主幫Lucky洗個舒服的澡。

關鍵字： 比特犬領養比特犬比特犬Lucky

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

開窗咬人比特犬Lucky上嘴套牽繩散步　新主人：牠太護主

世上最安全1顆白菜！菜心住著鼠寶寶　農夫暖心決定：留給牠們當家

黑熊亂入野餐大家急撤　情侶「看書入迷」路人狂喊全沒聽見

受虐咖啡兔洗完澡「神奇變成白兔」　志工心疼：被香菸薰到染色

怕狗狗獨自在家孤單　送「寵物日托遇真愛」女主人意外變二寶媽

屏東萬丹綠鬣蜥超氾濫！農民快瘋了　1晚抓百隻超恐怖畫面曝

緬因貓嘴巴太圓「像被蜜蜂螫」　網覺得眼熟：是路西法！

大小「黑色毛精靈」初見面　困惑貓哥狂聞倒退：我才五個月耶

老人過世「發現已成白骨」！2狗8貓被活活餓死　「虎妹」奇蹟獨活

砂巨蜥「立正發呆」歪頭盯空氣　媽媽笑翻：這月份該注意什麼

Lucky散步

比特犬Lucky洗澡

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

比特犬Lucky戴嘴套

大小「黑色毛精靈」初見面　困惑貓哥狂聞倒退：我才五個月耶

蛋蛋哀傷！狗術後癱躺在地　眼神憂鬱像失去靈魂網笑瘋

大小「黑色毛精靈」初見面　困惑貓哥狂聞倒退：我才五個月耶

大小「黑色毛精靈」初見面　困惑貓哥狂聞倒退：我才五個月耶

大小「黑色毛精靈」初見面　困惑貓哥狂聞倒退：我才五個月耶

大小「黑色毛精靈」初見面　困惑貓哥狂聞倒退：我才五個月耶

開窗咬人比特犬Lucky上嘴套牽繩散步　新主人：牠太護主

貓跳台組裝中「主子搶先試用」　白貓姊妹霸占休息屋與紙箱

老人過世「發現已成白骨」！2狗8貓被活活餓死　「虎妹」奇蹟獨活

砂巨蜥「立正發呆」歪頭盯空氣　媽媽笑翻：這月份該注意什麼

滑臉書驚見「已逝愛犬分身」　女秒認出感動收編：12年前就見過

受虐咖啡兔洗完澡「神奇變成白兔」　志工心疼：被香菸薰到染色

黑熊亂入野餐大家急撤　情侶「看書入迷」路人狂喊全沒聽見

迪士尼等3大影業　怒告中國AI公司MiniMax侵權

國巨：芝浦電子正式支持公開收購案　時間延長至10/3

勞勃瑞福辭世　梅莉史翠普稱巨星殞落、珍芳達哀慟欲絕

獨／國泰金高層地震！程淑芬卸投資長　總座證實「調整中」

川普單向譴責的陷阱　柯克之死與民主暴力捲軸

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

17歲男殺21歲女大生！親友曝「借錢喪命」內幕　小男友是討債集團

全台變天！　米塔颱風估明生成

川普：美國在委內瑞拉外海擊沉3艘運毒船

川普4度延長TikTok寬限期　周五將與習近平通話確認協議

寵物動物熱門新聞

比特犬Lucky被領養　上嘴套牽繩散步

白菜心住著鼠寶寶　農夫暖心決定：留給牠們當家

黑熊亂入野餐　情侶完全沒發現

咖啡兔洗完澡「神奇變白兔」　志工：香菸染色

怕狗狗在家孤單　送日托意外遇真愛

屏東綠鬣蜥氾濫擾民　一晚可抓近百隻

緬因貓嘴巴太圓　每天像被蜜蜂螫

大小黑貓初見面　哥哥困惑狂倒退

老人過世「發現已成白骨」！2狗8貓被活活餓死

砂巨蜥歪頭盯空氣　像看到阿飄

貓跳台組裝中　主子卻搶先試用

老闆說兔子不會長大　卻變超大隻

臉書驚見愛犬分身　女感動收編：12年前見過

工人說家有老鼠　挖出毛球私房糧

讀者迴響

熱門新聞

比特犬Lucky被領養　上嘴套牽繩散步

白菜心住著鼠寶寶　農夫暖心決定：留給牠們當家

黑熊亂入野餐　情侶完全沒發現

咖啡兔洗完澡「神奇變白兔」　志工：香菸染色

怕狗狗在家孤單　送日托意外遇真愛

屏東綠鬣蜥氾濫擾民　一晚可抓近百隻

緬因貓嘴巴太圓　每天像被蜜蜂螫

大小黑貓初見面　哥哥困惑狂倒退

老人過世「發現已成白骨」！2狗8貓被活活餓死

砂巨蜥歪頭盯空氣　像看到阿飄

貓跳台組裝中　主子卻搶先試用

老闆說兔子不會長大　卻變超大隻

臉書驚見愛犬分身　女感動收編：12年前見過

工人說家有老鼠　挖出毛球私房糧

大狗狗結紮完眼神死　靈魂被抽走

熱門寵物影片

更多
Lucky散步

Lucky散步

比特犬Lucky洗澡

比特犬Lucky洗澡

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

比特犬Lucky戴嘴套

比特犬Lucky戴嘴套

大小「黑色毛精靈」初見面　困惑貓哥狂聞倒退：我才五個月耶

大小「黑色毛精靈」初見面　困惑貓哥狂聞倒退：我才五個月耶

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面