民宅失火有狗狗受困　汪星人反應讓警察大讚「太乖了」

記者李依融／綜合報導

美國伊利諾州奧羅拉市一場住宅火警中，警方不僅及時救出受困的狗狗「歐克里」（Oakley），還被牠的舉動深深驚訝與感動，即使身處火場危險時刻，這隻狗狗依然堅持要「牽上牽繩」才願意出門，展現出令人稱奇的守規矩一面。

當地警察伊萊(Michael Ely)接獲通報趕抵現場時，火勢已使屋內煙霧彌漫，他立刻破門進入，仔細搜查屋內是否有人員受困，正當他準備宣布屋內安全時，卻注意到廚房門邊掛著一條牽繩和名牌，上面清楚寫著Oakley。這一發現讓伊萊意識到，屋內可能還有一隻狗狗需要救援。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲警察發現這家疑似有狗狗，終於在臥室找到歐克里。（圖／翻攝自Aurora Illinois Police Department臉書）



隨後，伊萊在寵物柵欄後找到受困的歐克里，他立即移開障礙準備將狗狗帶出。不料，歐克里卻自己跑開，讓人一度擔心會錯失逃生時機，然而牠並不是亂竄，而是停在掛著牽繩的地方，彷彿堅持「必須先牽繩才能出門」。這一幕讓警察不禁讚嘆，歐克里即使身處危急，也保持著良好習慣。

▲歐克里堅持要牽繩才能到屋外。（圖／翻攝自Aurora Illinois Police Department臉書）



隨著火場濃煙愈發強烈，伊萊迅速牽起歐克里並帶牠衝出屋外，雖然被嗆得連連咳嗽，所幸最終無人受傷，狗狗也平安脫險。飼主在得知消息後感到無比欣慰，並對警員的勇敢與狗狗的冷靜表現表達感謝。

事後，警方將救援影片分享到網路，歐克里的「守規矩逃生」舉動立即引發關注與讚賞。警方也再次表揚這隻乖巧的狗狗，「牠真的被訓練得非常好！」據了解，歐克里是在四年前被領養的，如今牠最大的興趣是享受擁抱、打呼、曬太陽以及吃花生醬，這次火場中的堅定與聰明，更讓家人對牠的平安倍感珍惜。

▲聰明的歐克里是收容所領養的狗狗。（圖／翻攝自Aurora Illinois Police Department臉書）



▲歐克里喜歡抱抱，最愛的食物是花生醬。（圖／翻攝自Aurora Illinois Police Department臉書）