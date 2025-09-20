澎湖海域「鬼蝠魟同框鯨鯊」罕見畫面曝　牠纏繩掙扎志工急解救

▲ 澎湖海洋保育志工團隊昨日前往海調時，拍到鯨鯊與鬼蝠魟同框的罕見畫面 。（圖／享飛影像工作室提供）

記者陳洋、潘鳳威／澎湖報導

澎湖海洋保育志工團隊昨(19)日與享飛影像工作室出海調查時，拍到難得一見的生態畫面，一隻鯨鯊與兩隻俗稱「魔鬼魚」的鬼蝠魟同框悠游。然而鬼蝠魟的身體卻纏繞著一條繩索，由於鬼蝠魟速度實在太快，志工無法靠近，志工們決定今(20)日再度出航，嘗試尋找牠並進行救援，可惜最終仍未能發現身影，功虧一簣。

鬼蝠魟，俗名魔鬼魚，為軟骨魚綱燕魟目蝠鱝科前口蝠鱝屬的一種。被國際自然保護聯盟列為次級保育類動物，是世界上最大的魟魚以及世界上最大的魟總目成員。體型最大可長達9公尺、重達3公噸。

毛司嶼北方海域45公尺深處，因數以千萬計的糠蝦大量繁殖，形成壯觀的「海底盛宴」，吸引眾多海洋生物前來覓食。澎湖海洋志工團隊與攝影工作室昨日航行至該處，透過無人機與水下鏡頭，拍到一隻鯨鯊與一大一小兩隻鬼蝠魟同游的畫面，但驚見其中大隻翼展超過2公尺的鬼蝠魟，身軀被延繩釣繩緊緊纏繞，因鬼蝠魟速度實在太快，志工們只能今天上午再度出海搜尋，但一直未能找到牠的蹤影，最終只能無奈放棄。

享飛影像的陳俊廷表示，昨日水下拍攝時就能清楚看出牠被繩子纏繞，且當時這隻鬼蝠魟還曾主動游向船邊，像是在尋求協助，但牠行動迅速，讓團隊難以靠近解救。海洋志工陳盡川也說，想在茫茫大海中再次尋獲本就機率渺茫，就算遇上，也因鬼蝠魟速度快、不易親近，救援難度極高。