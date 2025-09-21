黃金貴賓討摸太黏人！奴才阻擋卻｢手指消失｣　忍不住再擼幾下

▲餛飩一頭蓬鬆的毛，讓人好想擼一把。（圖／翻攝自小紅書@皮薄大餡是餛飩）



記者李依融／綜合報導

大陸有一隻名叫「餛飩」的黃金貴賓犬，最近因為太過黏人而成了網路寵兒。牠總喜歡緊緊貼著主人，當主人伸手試圖「制止」牠的撒嬌攻勢時，卻意外上演一幕「手指消失術」，逗趣的模樣讓不少網友直呼「這根本是天然的治癒系玩偶！」

餛飩最吸睛的地方，就是那一身蓬鬆如雲朵般的金毛，每當牠試圖把腦袋往主人懷裡鑽，毛量瞬間把手指給淹沒，畫面就像把手伸進柔軟的棉花堆裡。主人原本是想要「拒絕過度黏TT」，但最後總是忍不住在那毛茸茸的觸感中多摸兩下，徹底淪陷。

▲餛飩要維持全身亮麗蓬鬆的毛髮可不簡單。（圖／翻攝自小紅書@皮薄大餡是餛飩）



這樣的「手指隱形」場景，已經成為餛飩家的日常，影片分享到小紅書@薄皮大餡是餛飩，許多飼主也紛紛留言共鳴，表示自家毛孩也有「毛海吞手」的本事，有些人笑說，這大概是狗狗的秘密武器，靠著毛量和撒嬌，讓主人完全沒有拒絕的餘地。

不只萌樣擄獲人心，餛飩的個性也十分溫順。據主人分享，牠不僅喜歡用頭頂人，總是掛著燦笑的萌表情，而天生的一身長毛也需要細心呵護，每次去剪毛美容，還得出動3位美容師耗時5小時，才能讓餛飩維持可愛萌樣。餛飩的軟萌攻勢，讓牠迅速累積大批粉絲，大家都心願都是「好想親手擼一把」。

▲餛飩的叫起床服務，奴才早安！（圖／翻攝自小紅書@皮薄大餡是餛飩）