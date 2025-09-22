公廁馬桶驚見「海魚被放生」！釣客痛罵：誰會把生命丟這裡？

▲釣魚場附近廁所竟漂著一條「石鯛」。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

釣魚場竟出現荒唐一幕！有釣客在神奈川城崎島的停車場廁所，目擊馬桶裡漂著一條海魚，讓他當場傻眼。這條魚是磯釣熱門目標「石鯛」，長約20公分，可以食用。

目擊釣客向媒體表示，他從小就喜歡釣魚，近10年固定在三浦半島一帶釣石斑。他在社群媒體上分享事件，並說：「完全不懂為什麼有人會把石鯛丟在這裡，把生命隨意扔掉真的太過分了。」他也提醒，將魚類丟入馬桶不僅浪費生命，也可能造成公共設施堵塞，「魚的尺寸看起來如果沖掉，可能會卡住管線，我也不想伸手去拿，後來就讓清潔人員處理了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此事一曝光，網友們紛紛表達憤怒與不解「廁所裡丟什麼啦？」「這也太誇張了吧！」「應該讓他也嘗嘗這個下場！」「如果要這樣做，還不如放生。」甚至有人直言「能做出這種事的人簡直是異常混蛋。」

近年來，日本各地釣場陸續出現亂丟垃圾、遺棄釣到的魚或無視禁入區的行為，引發社會關注與討論。目擊釣客也表示，釣魚過程中難免會不小心傷害魚或造成死亡，尤其是有毒魚或不能食用的魚，「但不管原因如何，將魚丟入馬桶這種行為，是對生命極度不尊重的。」他呼籲釣客們，在處理魚類時應該有更多尊重生命、符合規範的方式。



更多鏡週刊報導

2.4億罰不怕！澳洲電信龍頭又大當機 600通求救電話打不通釀死傷

雙城論壇突喊卡「藍議員轟中央」 陸委會打臉：移民署今日要發證了