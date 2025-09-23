颱風天逛街！彰化「馬路熟客」5鵝寶再出巡 　人車讓出VIP通道

▲彰化市出現大白鵝逛大街。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

今年五月才在彰化街頭壓馬路的那群大白鵝，牠們又回來了！今（23日）上午上班尖峰時間，中華西路再次出現5隻鵝組成的「逛街團」，一樣搖搖擺擺、氣定神閒地穿越馬路，甚至還上演逆向小跑步的戲碼，讓趕著上班的用路人看傻眼，卻也忍不住被牠們的超萌模樣逗笑，紛紛停下車來禮讓可愛的鵝大爺。

上午時段，中華西路湧現車潮，5隻大白鵝排著不太整齊但頗有秩序的隊伍，伸長脖子、左顧右盼，搖搖晃晃地沿著路邊漫步。無視身旁呼嘯而過的車輛，走到一半還突然集體轉向，來個逆向小跑步，可愛的模樣，簡直萌翻了。

▲彰化市出現大白鵝逛大街集體轉向。（圖／民眾提供）

這段「鵝群逛大街」的畫面被分享到網路，立刻引發網友熱烈討論。大家紛紛留言：「步伐這麼整齊，是在練兵嗎？」、「還知道要左右看確認路況，太聰明了吧！」、「比人類過馬路還囂張，根本馬路VIP！」。

強颱樺加沙今天持續影響台灣，受外圍環流影響，彰化清晨也下起小雨，網友紛紛喊「颱風來了，趕快回家」這群鵝似乎只是出門透透氣，在街上巡邏一番後，並沒有「落跑」，而是又自在地、不疾不徐地集體漫步「回家」，事實上，這已經是同一路段今年第二度上演「鵝群遊行」。

今年5月底，就曾有8隻鵝在同一地點集體逛大街，當時同樣引起轟動。過去也曾發生過鵝群出走事件，甚至驚動警方出動圍捕，還鬧出有人冒領鵝隻的烏龍，讓飼主哭笑不得。

▲彰化市今年5月出現8隻大白鵝逛大街。（圖／民眾提供）