龜、蛇、盾甲蜥在等新家　桃園第3季21特寵認養9/27開跑

▲桃園動保處第3季非犬貓特寵認養。（圖／動保處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府動保處23日表示，第3季非犬貓特寵認養9月27日於機捷A19站旁亞矽IOT展廳旁空地開跑，認養以鸚鵡、盾甲蜥、巴西龜、地圖龜、王蛇、玉米蛇、球蟒及蜜袋鼯為特色，共計21隻動物開放認養（現場抽籤認養14隻，登記認養鼠、兔7隻）。

動保處長王得吉表示，目前國人飼養非犬貓寵物（如：鼠、兔、兩生、爬蟲類及水族等）有逐年上升的趨勢；近年由動保處收容民眾棄養或走失的非犬貓寵物數不勝數，若經公告後無飼主領回，則透過不定期辦理認養活動，讓非犬貓寵物能有完善的照養生活環境，並找到愛牠們的家人。

▲登記認養兔。（圖／動保處提供）

王得吉說明，第3季非犬貓特寵認養活動27日下午1點將於亞矽IOT展廳旁空地登場，包括：和尚鸚鵡、金太陽鸚鵡、小太陽鸚鵡、盾甲蜥、巴西龜、地圖龜、王蛇、玉米蛇、球蟒、蜜袋鼯、一線鼠、老公公鼠及兔等，共計21隻動物開放認養。

凡設籍桃園市並年滿18歲，且具備飼養特殊寵物能力者，攜帶國民身分證及適當動物運輸籠前往認養。此外，欲認養鼠及兔者，將採先行籠具及飼養環境審核（可提供紙本），並於現場完成登記領養程序者，將另行通知飼主攜帶符合標準籠舍至動保處（桃園市桃園區縣府路57號）領取動物。