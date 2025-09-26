特搜環抱狗狗涉泥水　她一眼認出「謝謝救了我家米樂！」

▲飼主看到特搜隊員救狗狗的影片，發現是自家愛犬米樂。（圖／翻攝自高雄市動物保護處粉絲團、飼主賴安古提供）



記者李依融／採訪報導

高雄市特搜隊員抱著狗狗穿過泥水，這一幕令人動容，《ETtoday寵物雲》聯繫上這隻狗狗的飼主，原來牠叫做米樂，已經養了12年，平時非常護主顧家，飼主表示，當天稍早有鄰居想帶米樂到安全的地方，但米樂怎麼都不肯上車，執意留在家等主人。

高雄市特搜隊25日在淹水的民宅抱出一隻像是黃金獵犬的狗狗，期間狗狗的肚子、四肢和尾巴都沾滿泥水，雖然看起來有些緊張，但還是很乖巧地讓人抱著救到安全的地方。飼主賴安古看到照片立刻認出「是我家米樂！真的萬分感謝救了牠！」

▲堰塞湖溢流當天洪水尚未淹入家中，當時3隻狗狗都待在家門前。（圖／飼主賴安古提供）



賴安古表示，堰塞湖溢流當天是哥哥跟米樂在家，當時哥哥原本在睡覺，聽到狗叫聲被吵醒,才發現遠處傳來洪水夾雜土石的聲音，當下遍尋不著米樂，情急之下只好先騎車逃難，後來平安抵達收容中心。她表示，其實溢流當天家裡還沒淹水，但25日水灌進家門，「鄰居早上有看到米樂在家，還特地繞過去想叫米樂上車，但米勒太顧家了，怎麼都勸不走。」

▲米樂跟哥哥感情特別好，因此哥哥緊急逃生後遲遲不知道米樂的消息，非常擔心愛犬安危。（圖／飼主賴安古提供）



賴安古說，哥哥長年每周要洗腎3次，而米樂經常在家裡陪伴哥哥，彼此感情特別好，「之前哥哥有時需要反覆住院，米樂也是堅持留在家裡等牠，非常忠心。」其實家裡還有另外2隻狗狗，但是在溢流後就自己跑到附近安全的阿姨家求救，只有米樂堅決在家等主人，因此也讓家人特別擔心。

米樂有一身黃金獵犬般漂亮的金毛，其實牠是米克斯，12年前賴安古的阿姨在工作的路上，連續好幾天都遇到流浪的米樂，便帶回家照顧，而與家人相處12年間，牠也成為最忠心耿耿的毛孩。

米樂獲救後安置在安全的武昌街阿姨家，總算能夠好好休息，而家人們也再次感謝特搜人員的用心與善良，幫助米樂逃離洪水灌入的家中，一家人平安團圓。

▲米樂曾經調皮跑去田裡玩，四隻腳都沾著泥巴，沒想到這次遇到洪水，真的變成泥巴狗。（圖／飼主賴安古提供）