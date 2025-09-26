光復泥巴狗叫「黑龍」住院大口吃飯　灰色排泄物都是泥沙

記者李依融／綜合報導

高雄特搜大隊在花蓮光復鄉淤泥中，花了40分鐘才拉出泥巴狗，原來這隻狗狗叫作「黑龍」，後續照顧牠的樂悠動物醫院表示，26日黑龍逐漸恢復精神，不過排泄物都是灰色的，推測在受困期間吃進不少泥沙。

特搜大隊25日下午發現泥濘中的狗狗，合力徒手挖了40分鐘才救出來，便趕緊送到基地由隨行獸醫師治療，後續送往樂悠動物醫院。雖然當時獸醫院已經休息，但得知受災的狗狗需要協助，院長廖仲麟仍義不容辭接手治療。

▲黑龍在動物醫院休息，食慾相當旺盛。（圖／樂悠動物醫院提供）



樂悠動物醫院26日下午更新情況，這隻狗狗掃描晶片後有找到主人，也得知名字叫作「黑龍」。黑龍已經是老年狗狗，初步檢查發現牠有脫水現象，雙眼萎縮，但暫時沒有呼吸道異常情況。經過治療與照護後，黑龍逐漸恢復精神，面對照顧人員餵食，還能大口大口吃飯喝水，展現頑強生命力。不過，由於疑似在受困過程中吞下大量泥沙，醫師觀察到黑龍的排泄物呈灰色，幾乎全是泥沙。

飼主在得知黑龍狀況後感到安心，並交由醫院持續照護。由於家園毀損嚴重，短期內難以照顧毛孩，因此決定讓黑龍暫時留院休養，待環境重建較為穩定後，再將牠接回家團聚。

泥巴狗狗的遭遇讓許多網友掛心，如今得知順利找到主人，還有專業獸醫師治療照顧，大家都感激不已，「真是太好了」、「福大的黑龍，謝謝有好多人幫助牠」、「謝謝醫生跟所有幫忙的人」。

▲黑龍受困期間吞了很多泥沙，因此糞便都是灰色的。（圖／翻攝自Threads@wadashiwakd）