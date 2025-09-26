ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
光復泥巴狗本名叫「黑龍」住院大口吃飯　灰色排泄物都是泥沙

記者李依融／綜合報導

高雄特搜大隊在花蓮光復鄉淤泥中，花了40分鐘才拉出泥巴狗，原來這隻狗狗叫作「黑龍」，後續照顧牠的樂悠動物醫院表示，26日黑龍逐漸恢復精神，不過排泄物都是灰色的，推測在受困期間吃進不少泥沙。

特搜大隊25日下午發現泥濘中的狗狗，合力徒手挖了40分鐘才救出來，便趕緊送到基地由隨行獸醫師治療，後續送往樂悠動物醫院。雖然當時獸醫院已經休息，但得知受災的狗狗需要協助，院長廖仲麟仍義不容辭接手治療。

光復獲救泥巴狗黑龍。（圖／樂悠動物醫院提供）

▲黑龍在動物醫院休息，食慾相當旺盛。（圖／樂悠動物醫院提供）

樂悠動物醫院26日下午更新情況，這隻狗狗掃描晶片後有找到主人，也得知名字叫作「黑龍」。黑龍已經是老年狗狗，初步檢查發現牠有脫水現象，雙眼萎縮，但暫時沒有呼吸道異常情況。經過治療與照護後，黑龍逐漸恢復精神，面對照顧人員餵食，還能大口大口吃飯喝水，展現頑強生命力。不過，由於疑似在受困過程中吞下大量泥沙，醫師觀察到黑龍的排泄物呈灰色，幾乎全是泥沙。

飼主在得知黑龍狀況後感到安心，並交由醫院持續照護。由於家園毀損嚴重，短期內難以照顧毛孩，因此決定讓黑龍暫時留院休養，待環境重建較為穩定後，再將牠接回家團聚。

泥巴狗狗的遭遇讓許多網友掛心，如今得知順利找到主人，還有專業獸醫師治療照顧，大家都感激不已，「真是太好了」、「福大的黑龍，謝謝有好多人幫助牠」、「謝謝醫生跟所有幫忙的人」。

光復獲救泥巴狗黑龍。（圖／樂悠動物醫院提供）

▲黑龍受困期間吞了很多泥沙，因此糞便都是灰色的。（圖／翻攝自Threads@wadashiwakd）

關鍵字： 花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖花蓮光復救災光復救災狗高雄特搜樂悠動物醫院光復泥巴狗

光復泥巴狗叫「黑龍」住院大口吃飯　灰色排泄物都是泥沙

