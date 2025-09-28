ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
搭火車巧遇「台中汪汪隊」吸15萬讚　網友羨慕：你好幸運！

記者李依融／採訪報導

網友在火車上遇到值勤完畢的「台中汪汪隊」，直呼「太幸運啦！」，只見車廂地板仍有泥土痕跡，而狗狗們難得搭火車，好奇地搖尾巴張望，但很快就乖巧地趴下休息，也讓附近的乘客忍不住狂拍照，殺了許多手機記憶體。

台中特搜隊出動35人2隻搜救犬，援助花蓮光復鄉洪水的救援行動，27日任務結束後，特搜隊帶著搜救犬一起搭火車返回台中，狗狗一開始好奇地看著四周搖尾巴，搜救隊員也忍不住狂擼摸摸，但乖巧的汪汪隊很快就穩定下來，趴在地上休息。

搭台鐵巧遇台中汪汪隊。（圖／Threads@hhzcurtain提供）

▲汪汪隊搭火車充滿好奇，不過一下子就乖巧地趴下休息。（圖／Threads@hhzcurtain提供）

網友@Threads／hhzcurtain在Threads分享影片，她說當時剛好跟汪汪隊搭同一個車廂，「車廂大概只有三分之一是民眾，其他都是特搜隊員」，她整路都忍不住一直看搜救犬，也有不少民眾拿手機拍下這幸運的巧遇，「左右的乘客都很開心，搜救犬就坐我們旁邊」。

這段影片在受到熱烈關注，獲得15萬讚，網友們羨慕地說「好想要也搭這班車！」、「謝謝台鐵讓搜救犬上車！」、「這是夢幻班車吧」、「你也太幸運了！好羨慕！」。

台中特搜隊27日晚間已順利返家，在出台中車站月台時，許多民眾熱烈鼓掌，感謝特搜隊在花蓮災情中盡全力救援，如今任務告一段落，總算能回家好好休息。

關鍵字： 花蓮光復花蓮光復救災台中搜救犬汪汪隊

