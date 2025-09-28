劉阿嬤愛犬堅守家門帶不走　「眼蓋阿嬤衣服」才願意撤離

▲用阿嬤的衣服遮住狗狗眼睛，狗狗才終於願意跟志工撤離。（圖／洛基小聿媽ｘ黃金獵犬吳洛基提供）



記者李依融／採訪報導

花蓮光復鄉日前因堰塞湖溢流釀成災難，84歲劉姓阿嬤將4隻愛犬趕上樓避難，自己卻不幸遭大水沖走，直到26日才在熟悉的光復市場攤位內發現遺體。令人鼻酸的是，洪水退去後，阿嬤的4隻愛犬仍固執守在門口，苦苦等待主人歸來，畫面讓人心碎。

劉阿嬤在光復市場擺攤賣麵近30年，生活雖樸實卻因毛孩陪伴而充滿溫暖。災難當下，她第一時間將4隻愛犬趕上樓保命，卻因洪水來得又急又猛，不幸命喪水中，3天後才在市場尋獲她的遺體。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪水消退後，有「鏟子超人」號稱的志工協助清理阿嬤的住家，而她的愛犬們卻始終不肯離開家門口，不論誰勸說都不願跟隨，忠心守候的模樣，讓鄰居們看了忍不住鼻酸。

花蓮「快樂狗寵物旅館」老闆在災情後持續協助災區毛孩安置，得知劉阿嬤愛犬的處境後，28日親自前往營救。然而受地形破壞影響，車輛無法進入，加上狗狗堅持不走，最後老闆靈機一動，用阿嬤的衣服蓋住牠們的眼睛，才一隻一隻順利抱出，牽到車上帶回安置。

▲快樂狗寵物旅館老闆趕來帶回阿嬤的愛犬，希望阿嬤在天之靈能安心。（圖／洛基小聿媽ｘ黃金獵犬吳洛基提供）

目前4隻毛孩已全數平安，快樂狗寵物旅館承諾後續將提供完善醫療與生活照顧，希望阿嬤在天之靈知道愛犬有人接手守護，能夠無後顧之憂。據了解，目前快樂狗寵物旅館已從災區救回22隻狗與5隻貓，目前都妥善照顧中。

▲與阿嬤朝夕相處的狗狗有4隻，其中一隻黃狗由鄰居帶回照顧。（圖／洛基小聿媽ｘ黃金獵犬吳洛基提供）