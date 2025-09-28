ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
花蓮寵物禮儀公司助無償善終　志工接力送罹難毛孩最後一程

寵物禮儀公司協助善終。（圖／天堂寵物禮儀-花蓮提供）

▲第一隻送來的貓咪是飼主聯繫的，禮儀公司留下了腳印與毛髮給飼主留念。（圖／天堂寵物禮儀-花蓮提供）

記者李依融／採訪報導

花蓮光復鄉洪水造成嚴重災情，不僅造成人員傷亡，在清淤過程中也發現許多動物遺體。吉安鄉「天堂寵物禮儀-花蓮」表示，將無償協助災區毛孩善終，至今已替10多隻毛孩火化，讓牠們安心走完最後一程。

「天堂寵物禮儀-花蓮」指出，看到光復鄉災情慘重，想到洪水過後恐有許多毛孩罹難，因此立刻決定伸出援手。無論毛孩是否有主人、遺體狀況如何，他們都願意提供免費火化，讓毛孩化作小天使離去。

寵物禮儀公司協助善終。（圖／天堂寵物禮儀-花蓮提供）

▲第一隻貓咪也是由許多人接力協助，才能接駁至禮儀公司安穩走完最後一程。（圖／天堂寵物禮儀-花蓮提供）

禮儀公司人員透露，目前已協助火化約10多隻毛孩，以貓咪居多，但實際災區內遺體數量仍然龐大。由於部分地區因土石沖刷地形受損難以進入，加上高溫導致遺體腫脹產生氣味，難免會令人卻步，但仍有超過20名志工義不容辭加入，協助蒐集與運送工作，令人感動。

他們也呼籲，若民眾或志工在清理過程中發現毛孩遺體，可依以下格式回報粉專「天堂寵物禮儀-花蓮」

●發現地點：路名、門牌號碼、詳細位置如一樓左側或外面樹叢

●發現動物種類：如狗、貓

●數量：幾隻

●大小：小型犬、大狗等

如此能方便志工攜帶屍袋進行處理，再由熱心司機接駁運送至禮儀公司火化。

禮儀公司人員坦言，過程中也曾因通報資訊混亂而遭誤解，但他們隨時調整方式，只盼能真正協助到這些在災難中失去生命的毛孩，讓牠們不再孤單，安心踏上最後的旅程。

寵物禮儀公司協助善終。（圖／天堂寵物禮儀-花蓮提供）

▲禮儀公司也準備了溫馨的紙紮貓屋，陪伴毛孩不用擔心受怕了。（圖／天堂寵物禮儀-花蓮提供）

