狗狗「168」獲救洗香香超淡定　見救牠特搜隊員立刻黏住狂撒嬌

記者李依融／綜合報導

花蓮光復鄉堰塞湖災情嚴峻，各界善心都湧入支援，動物救援站志工分享，一隻叫做168的狗狗被送來洗澡時很淡定，但是一看到把牠救出來的特搜隊員，立刻熱情抱抱黏緊緊，這巨大的反差讓現場的人為之動容。

這隻叫做168的黑嘴棕色狗狗28日被高雄市特搜隊救出，當時特搜隊正在用挖土機進行佛祖路的搜救，突然這隻狗狗出現緊緊跟著，任務告一段落後，特搜隊便把牠抱上車帶到救助站，期間狗狗都非常乖巧。

光復災區狗狗168。（圖／Threads@nanapan66提供）

▲168一看到來探望的特搜隊員，就巴著對方不放。（圖／Threads@nanapan66 提供）

救助站志工幫168洗去一身泥濘，期間狗狗乖巧鎮定，帶對人似乎沒有太大的反應，洗好澡吹乾時，其中一名救援168的特搜隊員恰巧到救助站關心，168一見到牠立刻興奮地撒嬌討摸黏踢踢，彷彿牠原本就是特搜隊員的狗狗，志工們看到這明顯的反差也很意外，驚呼168似乎真的認得救牠的人。

光復災區狗狗168。（圖／Threads@nanapan66提供）

▲168一直把自己「嘟」到特搜隊員手中討摸摸。（圖／Threads@nanapan66 提供）

168與特搜隊員的互動讓大家看了好感動，希望168劫後餘生能好好休息，盡快被領養有幸福的家。好消息是，168的籠子外29日上午已貼上「我有家了」的告示，也有網友在留言區透露，領養的正是當初救援牠的其中一名高雄市特搜隊員。

光復災區狗狗168。（圖／Threads@nanapan66提供）

▲特搜隊員與168的互動自然親暱,還以為早就認識了。（圖／Threads@nanapan66 提供）

關鍵字： 花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖花蓮光復救災光復救災狗高雄市特搜隊

狗狗「168」獲救洗香香超淡定　見救牠特搜隊員立刻黏住狂撒嬌

