高雄特搜「汪汪隊」光復立大功　市長加菜：5搜救犬見玩具超興奮

汪汪隊立大功！高雄市政府消防局特搜大隊45名搜救隊員、5隻搜救犬前往花蓮光復災區救援，經過6天的日夜奮戰，共救出5位民眾、4隻毛小孩，診療36人，安置33人。市長陳其邁為隊員送上「加菜金」，更特別幫隊犬準備零食、玩具，每隻狗狗都興奮地狂搖尾巴，誠摯感謝特搜隊多日救災的付出。

高雄市特搜大隊24日晚間前往支援花蓮馬太鞍溪溢流救災，由搜救犬馴養小組的領犬員帶著搜救犬「藍波」、「咪娜」、「歐瑟」、「傳八」與「萬斯」前進災區。其中一段影片拍下咪娜在泥地找尋可能失蹤者時，不小心踩空掉入泥漿裡，仍獨自奮力爬出，畫面曝光後，令不少網友心疼，希望搜救人員也要多加注意自身和狗狗的安全。9月29日開始回程，下午全員平安返抵高雄。

45名搜救人員內包含警消38人、義消3人、醫師1名、護理師2名，其中特別的是還有3名獸醫師輪替，專業的配置在網路上掀起一波討論。市長宣布參與此次救援行動的特搜隊員將享有2天公假，除了親自迎接回歸的救災英雄們，還加碼慰問金、獎勵玩具，每隻搜救犬都「愛不釋口」，畫面超級溫馨。

