鵝坐湍急泥流中「叫到燒聲」他懊惱救不到　隔天獲救住新家

記者李依融／採訪報導

鏟子超人發現在花蓮縣光復鄉佛祖街發現一隻鵝，卻迫於水流湍急無法救援，所幸隔天有另一名鏟子超人救起了鵝，還有人領養了！這隻鵝在災區「叫到燒聲」，現在被安置在舒適的環境，終於能好好休息。

Threads網友@syuanstory到光復鄉當鏟子超人，他回憶9月28日在佛祖街附近看到一隻鵝坐在湍急的水流中，他擔心生命消逝想上前營救，迫於水實在太大無法前進，只好無奈作罷。隔天傳出好消息，他看到這隻鵝被救起裝在桶子裡，「當下有點感動，但牠叫到聲音都沒了有點難過。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲旻軒與夥伴一起把鵝趕到安全的地方。（圖／壽豐豐田小隊旻軒（豐田梁朝偉）提供）



救援這隻鵝的是另一名鏟子超人「壽豐豐田小隊旻軒（豐田梁朝偉）」，他分享29日在協助武昌街受災戶清理淤泥時，隱約聽到有鵝叫聲，但放眼望去都是淤泥「我還以為我幻聽」，過了將近30分鐘後，他們一邊拔腳一邊穿越泥沼，在一棵樹下找到翅膀和腳受傷的鵝。

▲鵝的腳和翅膀受傷了，剛被救起時暫時安置在桶子裡。（圖／壽豐豐田小隊旻軒（豐田梁朝偉）提供）

旻軒表示，這隻鵝可能被大水嚇到非常害怕，所以一有人靠近就非常激動，拖著受傷的腳步履蹣跚地移動，「我跟夥伴就用圍趕的方式，先把牠趕到安全的地方再捕捉。」幸運的是，旻軒同行的夥伴中，正巧有人家裡養禽鳥，直接收編了這隻鵝，有趣的是鵝在下山的過程中還有點暈車。

▲鵝被裝進運輸籠載下山，途中有些暈車。（圖／壽豐豐田小隊旻軒（豐田梁朝偉）提供）

目前鵝安置在禽鳥舍，不但有舒適泳池，還有了紅面番鴨當朋友，整體狀況相當穩定，讓當時擔心牠的鏟子超人們都替牠開心。