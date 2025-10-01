奇蹟！救災第八天「車上找到倖存狗狗」　志工救援急送醫

記者李依融／綜合報導

花蓮光復救災進入第八天傳來好消息，一輛被洪水沖走的車子裡，竟然發現一隻米克斯狗狗，雖然困在車內整整8天，但狗狗狀況還算穩定，目前正在尋找狗狗的飼主。

花蓮快樂狗寵物旅館在災後無償安置災民毛孩，每天也都載送物資、進入災區救援，1日老闆從一輛銀色休旅車上抱出一隻米克斯狗狗，牠似乎在洪水當天連狗帶車被沖走，直到救災第八天才被發現。據了解，發現牠的是幾位來自蘇澳海事的鏟子超人，出於好奇四處看看，意外發現車裡有隻狗！

▲鏟子超人四處看看，竟發現車上有隻狗！（圖／粉專洛基小聿媽ｘ黃金獵犬吳洛基提供）



快樂狗老闆費了一番功夫解開狗狗的牽繩，所幸狗狗精神尚可，立即驅車送往獸醫院檢查。這隻狗狗有發燒的情形，已接受治療並留在快樂狗寵物旅館休養，然而目前尚未有飼主出面認領，已報警協尋飼主。

網友們看到狗狗度過劫難存活，同樣感到振奮感動，「太棒了！劫後餘生，希望快快回到主人身邊」、「受困這麼久竟然還很有精神的樣子！真是奇蹟！」、「謝謝所有幫忙救援的人，狗狗得救太好了」、「毛孩可以放心休息了，撐過這幾天真的太不容易！」。

▲狗狗在車上待了8天終於獲救。（圖／粉專洛基小聿媽ｘ黃金獵犬吳洛基提供）