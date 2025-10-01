ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

奇蹟！救災第八天「車上找到倖存狗狗」　志工救援急送醫

記者李依融／綜合報導

花蓮光復救災進入第八天傳來好消息，一輛被洪水沖走的車子裡，竟然發現一隻米克斯狗狗，雖然困在車內整整8天，但狗狗狀況還算穩定，目前正在尋找狗狗的飼主。

花蓮快樂狗寵物旅館在災後無償安置災民毛孩，每天也都載送物資、進入災區救援，1日老闆從一輛銀色休旅車上抱出一隻米克斯狗狗，牠似乎在洪水當天連狗帶車被沖走，直到救災第八天才被發現。據了解，發現牠的是幾位來自蘇澳海事的鏟子超人，出於好奇四處看看，意外發現車裡有隻狗！

光復救災第八天找到倖存狗狗。（圖／粉專洛基小聿媽ｘ黃金獵犬吳洛基提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鏟子超人四處看看，竟發現車上有隻狗！（圖／粉專洛基小聿媽ｘ黃金獵犬吳洛基提供）

快樂狗老闆費了一番功夫解開狗狗的牽繩，所幸狗狗精神尚可，立即驅車送往獸醫院檢查。這隻狗狗有發燒的情形，已接受治療並留在快樂狗寵物旅館休養，然而目前尚未有飼主出面認領，已報警協尋飼主。

網友們看到狗狗度過劫難存活，同樣感到振奮感動，「太棒了！劫後餘生，希望快快回到主人身邊」、「受困這麼久竟然還很有精神的樣子！真是奇蹟！」、「謝謝所有幫忙救援的人，狗狗得救太好了」、「毛孩可以放心休息了，撐過這幾天真的太不容易！」。

光復救災第八天找到倖存狗狗。（圖／粉專洛基小聿媽ｘ黃金獵犬吳洛基提供）

▲狗狗在車上待了8天終於獲救。（圖／粉專洛基小聿媽ｘ黃金獵犬吳洛基提供）

關鍵字： 光復救災光復動物救援快樂狗光復救災狗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【花蓮正妹超人】做指甲又接髮！她：只想趕快幫忙他們

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

奇蹟！救災第八天「車上找到倖存狗狗」　志工救援急送醫

打烊寵物店被神秘客闖入　老闆發現「浪浪安心在狗床睡著」爆紅

光復救出「結泥龜」志工差點抱不動　沖完澡滿血復活優閒散步

鵝坐湍急泥流中「叫到燒聲」他懊惱救不到　隔天獲救住新家

女路邊撿流浪小貓回家　幾個月後「暴風長大」意外養到混血山貓

10/1「世界黑狗日」歐告專屬！　牠們其實乖巧聰明惹人疼

傑克羅素「倒車入庫」自己進背包　坐下挪屁股一氣呵成

狗狗心臟病可以活多久？獸醫師提醒「早期辨識＋4大照護關鍵」幫助毛孩安心變老

半夜哭哭原來不是傲嬌？熟齡貓需要的「精準營養、照護節奏」比你想的還重要！ 

萌貓「緊抱魚布偶」貼額頭守護　發現奴才要丟連睡覺都不鬆手

光復狗狗受困8天獲救

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

三兄弟挖2小時救出16歲黑狗　家也受災「但感謝各路超人相助」

歐告搭順風推車差點撲街　趕緊下車逃命：嚇死偶了

路邊遇松鼠用小手洗臉　下秒拿尾巴擦臉超可愛

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

救災一半怪手開始搶球玩　靈活操縱救災不忘娛樂XD

守宮脫皮留下「整顆頭套」　眼睛鼻子連紋路都超清晰

狗狗被棄養困牆內狹縫1個月　靠喝水存活...民眾破牆搶救！

奇蹟！救災第八天「車上找到倖存狗狗」　志工救援急送醫

萌貓「緊抱魚布偶」貼額頭守護　發現奴才要丟連睡覺都不鬆手

鵝坐湍急泥流中「叫到燒聲」他懊惱救不到　隔天獲救住新家

女路邊撿流浪小貓回家　幾個月後「暴風長大」意外養到混血山貓

10/1「世界黑狗日」歐告專屬！　牠們其實乖巧聰明惹人疼

東森寵物為光復毛孩加油！　顧客一句話店長募集千份糧送災區

光復救出「結泥龜」志工差點抱不動　沖完澡滿血復活優閒散步

感謝飼料罐罐超人！光復毛孩物資已充足　缺人力整理派發

美國政府關門首日　參議院連兩輪表決未破局

婚紗照掛客廳4年！人妻意外發現「新娘竟是陌生人」傻眼

快訊／珍古德博士辭世「享壽91歲」！研究所發文證實

6歲弟頭長膿癬永遠禿了！元凶竟是「1寵物」　醫示警：小孩易感染

Skoda「雙門電動跑車」數位概念亮相！致敬1970年經典融入賽車基因

早餐店驚見「兇狠比丘尼」　被拒捐款秒變臉：囂張什麼、我巴下去

哪個角色最難畫？動畫師舉《鬼滅》禰豆子「一細節」難到極致

筆畫扭曲！女子求辨識「奶奶去世前1周寫的字」　2年來無人解出

一上車就想睡覺！醫師曝「5大科學原因」：不是你撐不住

19歲男星為哄女友跑路！　女主角氣哭「不跟我親嘴」5天趕拍80集

寵物動物熱門新聞

救災第八天「車上找到倖存狗狗」

打烊寵物店被神秘客闖入　浪浪安心在狗床睡著

光復救出結泥龜　沖完澡優閒散步

鵝坐泥流「叫到燒聲」　獲救住新家

女撿流浪小貓回家　意外養到混血山貓

10/1世界黑狗日　牠們也值的人疼

傑克羅素倒車入庫　動作一氣呵成

狗狗走幾步就喘＝心臟病？獸醫教你辨識不誤判

熟齡貓需要的營養比你想的還重要

萌貓緊抱魚布偶　發現要丟超不捨

忠犬堅守家門「蓋阿嬤衣服」才撤離

特搜抱狗涉泥水　她一眼認出愛犬

光復毛孩物資已充足　缺人力整理派發

淡定汪168見救命恩人　反差狂撒嬌

讀者迴響

熱門新聞

救災第八天「車上找到倖存狗狗」

打烊寵物店被神秘客闖入　浪浪安心在狗床睡著

光復救出結泥龜　沖完澡優閒散步

鵝坐泥流「叫到燒聲」　獲救住新家

女撿流浪小貓回家　意外養到混血山貓

10/1世界黑狗日　牠們也值的人疼

傑克羅素倒車入庫　動作一氣呵成

狗狗走幾步就喘＝心臟病？獸醫教你辨識不誤判

熟齡貓需要的營養比你想的還重要

萌貓緊抱魚布偶　發現要丟超不捨

忠犬堅守家門「蓋阿嬤衣服」才撤離

特搜抱狗涉泥水　她一眼認出愛犬

光復毛孩物資已充足　缺人力整理派發

淡定汪168見救命恩人　反差狂撒嬌

鄰居家有哭聲！挖2小時救16歲黑狗

熱門寵物影片

更多
光復狗狗受困8天獲救

光復狗狗受困8天獲救

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

三兄弟挖2小時救出16歲黑狗　家也受災「但感謝各路超人相助」

三兄弟挖2小時救出16歲黑狗　家也受災「但感謝各路超人相助」

歐告搭順風推車差點撲街　趕緊下車逃命：嚇死偶了

歐告搭順風推車差點撲街　趕緊下車逃命：嚇死偶了

路邊遇松鼠用小手洗臉　下秒拿尾巴擦臉超可愛

路邊遇松鼠用小手洗臉　下秒拿尾巴擦臉超可愛

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面