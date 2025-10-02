泥巴狗「黑龍」住院一甩毛塵土飛揚　獸醫曝休養近況

記者李依融／綜合報導

花蓮光復泥巴狗「黑龍」奇蹟獲救被送往醫院治療，樂悠動物醫院分享近況，黑龍情況好轉許多，令人驚訝的是，黑龍即使在獲救當下就已洗過澡，但一甩毛還是「粉塵瀰漫」，後來獸醫助理姊姊們又幫忙洗了一次澡，黑龍睡得更香了。

▲黑龍被救出時已在汙泥中受困3天。（圖／翻攝自Threads@Kaohsiung_city）



高雄特搜隊25日下午發現差點被汙泥埋住的狗狗，花了40分鐘才挖出來，隊員們聯合抬著「泥巴狗」回到基地，由隨隊搜救犬獸醫師緊急救治，洗澡後才發現這是一隻棕色狗狗，由於當時動物救援站未進駐，因此狗狗連夜後送至樂悠動物醫院，當時即使過了營業時間，院長仍留守到很晚接手幫忙。

▲隨隊搜救犬獸醫師給黑龍即時治療。（圖／翻攝自Threads@Kaohsiung_city）



在醫院掃描晶片後，發現這隻狗狗名叫「黑龍」，並且順利找到飼主，然而飼主仍在災後復原，因此黑龍會留在醫院直到飼主能接牠回家。

▲獸醫助理們幫黑龍再次洗乾淨。（圖／翻攝樂悠動物醫院）

樂悠動物醫院9月29日分享，黑龍食慾、喝水狀況都很好，糞便也已沒有泥沙，只不過雖然獲救當天就有洗澡，但或許因為泡在泥水中3天，黑龍住院期間只要一甩毛，仍然粉塵紛飛，像是自帶「模糊特效」一般，因此獸醫助理姊姊也再次幫她洗乾淨。樂悠動物醫院表示，黑龍洗乾淨後也睡得更香了。