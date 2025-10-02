ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

泥巴狗「黑龍」住院一甩毛塵土飛揚　獸醫曝休養近況

記者李依融／綜合報導

花蓮光復泥巴狗「黑龍」奇蹟獲救被送往醫院治療，樂悠動物醫院分享近況，黑龍情況好轉許多，令人驚訝的是，黑龍即使在獲救當下就已洗過澡，但一甩毛還是「粉塵瀰漫」，後來獸醫助理姊姊們又幫忙洗了一次澡，黑龍睡得更香了。

▲高雄特搜救援深陷泥巴狗狗。（圖／翻攝自Theads@kaohsiung_city）

▲黑龍被救出時已在汙泥中受困3天。（圖／翻攝自Threads@Kaohsiung_city）

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄特搜隊25日下午發現差點被汙泥埋住的狗狗，花了40分鐘才挖出來，隊員們聯合抬著「泥巴狗」回到基地，由隨隊搜救犬獸醫師緊急救治，洗澡後才發現這是一隻棕色狗狗，由於當時動物救援站未進駐，因此狗狗連夜後送至樂悠動物醫院，當時即使過了營業時間，院長仍留守到很晚接手幫忙。

▲高雄特搜救援深陷泥巴狗狗。（圖／翻攝自Theads@kaohsiung_city）

▲隨隊搜救犬獸醫師給黑龍即時治療。（圖／翻攝自Threads@Kaohsiung_city）

在醫院掃描晶片後，發現這隻狗狗名叫「黑龍」，並且順利找到飼主，然而飼主仍在災後復原，因此黑龍會留在醫院直到飼主能接牠回家。

黑龍洗澡。（圖／翻攝自樂悠動物醫院）

▲獸醫助理們幫黑龍再次洗乾淨。（圖／翻攝樂悠動物醫院）

樂悠動物醫院9月29日分享，黑龍食慾、喝水狀況都很好，糞便也已沒有泥沙，只不過雖然獲救當天就有洗澡，但或許因為泡在泥水中3天，黑龍住院期間只要一甩毛，仍然粉塵紛飛，像是自帶「模糊特效」一般，因此獸醫助理姊姊也再次幫她洗乾淨。樂悠動物醫院表示，黑龍洗乾淨後也睡得更香了。

關鍵字： 花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖花蓮光復救災光復救災狗高雄市特搜隊光復救災黑龍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【李多慧現身花蓮災區】萬人感動：活該代言接不完

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

168回家！熱心志工接力載到高雄　救牠的特搜隊員領養

奇蹟！救災第八天「車上找到倖存狗狗」　志工救援急送醫

打烊寵物店被神秘客闖入　老闆發現「浪浪安心在狗床睡著」爆紅

鏟子超人車上多了「狗狗伴手禮」　新媽咪帶Lucy回台中

泥巴狗「黑龍」住院一甩毛塵土飛揚　獸醫曝休養近況

狗狗「168」獲救洗香香超淡定　見救牠特搜隊員立刻黏住狂撒嬌

萌貓「緊抱魚布偶」貼額頭守護　發現奴才要丟連睡覺都不鬆手

鵝坐湍急泥流中「叫到燒聲」他懊惱救不到　隔天獲救住新家

傑克羅素「倒車入庫」自己進背包　坐下挪屁股一氣呵成

光復救出「結泥龜」志工差點抱不動　沖完澡滿血復活優閒散步

光復狗狗受困8天獲救

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

三兄弟挖2小時救出16歲黑狗　家也受災「但感謝各路超人相助」

歐告搭順風推車差點撲街　趕緊下車逃命：嚇死偶了

路邊遇松鼠用小手洗臉　下秒拿尾巴擦臉超可愛

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

救災一半怪手開始搶球玩　靈活操縱救災不忘娛樂XD

守宮脫皮留下「整顆頭套」　眼睛鼻子連紋路都超清晰

狗狗被棄養困牆內狹縫1個月　靠喝水存活...民眾破牆搶救！

珍古德會說「猩猩話」畢生散播善的種子　世界巡迴演講來台18次

奴才快起床！女每天被虎斑貓「溫柔蹭蹭叫醒」　百萬網羨：想被蹭

鏟子超人車上多了「狗狗伴手禮」　新媽咪帶Lucy回台中

泥巴狗「黑龍」住院一甩毛塵土飛揚　獸醫曝休養近況

168回家！熱心志工接力載到高雄　救牠的特搜隊員領養

奇蹟！救災第八天「車上找到倖存狗狗」　志工救援急送醫

萌貓「緊抱魚布偶」貼額頭守護　發現奴才要丟連睡覺都不鬆手

鵝坐湍急泥流中「叫到燒聲」他懊惱救不到　隔天獲救住新家

女路邊撿流浪小貓回家　幾個月後「暴風長大」意外養到混血山貓

10/1「世界黑狗日」歐告專屬！　牠們其實乖巧聰明惹人疼

快訊／苗栗男隨機砍2童1男！「拒夜間訊問」明上午移送

新光三越南西周年慶首日爆買氣　35萬元滿額禮一小時換光

澎湖漁船七美外海失去動力　海巡緊急救援助返港

LINE中秋節貼圖來了「8款免費下載」！喵嗚公園、兔子便利商店　

昔罵柯文哲圖利！郝龍斌這樣說　鄭麗文也回應曾批柯「比垃圾不如」

11歲女童遭刺「出現氣血胸」！傷勢嚴重插管治療　轉院至中醫大

轟MA追月！基隆身障中心中秋團圓　邱佩琳陪伴共度佳節

買房欠地政士規費1.6萬！女堅稱「買清的」拒付　反告討10萬紅包

2度隨機砍人！苗栗男「10年前遭逮畫面曝」　辯：心情不好想砍人

張秀卿中秋打頭陣開唱！　「金曲嗨歌連飆」掀全場大合唱

寵物動物熱門新聞

168回家！　救牠的特搜隊員領養

救災第八天「車上找到倖存狗狗」

打烊寵物店被神秘客闖入　浪浪安心在狗床睡著

鏟子超人車上多了「狗狗伴手禮」

泥巴狗「黑龍」住院　甩毛塵土飛揚

淡定汪168見救命恩人　反差狂撒嬌

萌貓緊抱魚布偶　發現要丟超不捨

鵝坐泥流「叫到燒聲」　獲救住新家

傑克羅素倒車入庫　動作一氣呵成

光復救出結泥龜　沖完澡優閒散步

特搜抱狗涉泥水　她一眼認出愛犬

女撿流浪小貓回家　意外養到混血山貓

女每天被虎斑貓蹭蹭叫醒　百萬網羨慕

熟齡貓需要的營養比你想的還重要

讀者迴響

熱門新聞

168回家！　救牠的特搜隊員領養

救災第八天「車上找到倖存狗狗」

打烊寵物店被神秘客闖入　浪浪安心在狗床睡著

鏟子超人車上多了「狗狗伴手禮」

泥巴狗「黑龍」住院　甩毛塵土飛揚

淡定汪168見救命恩人　反差狂撒嬌

萌貓緊抱魚布偶　發現要丟超不捨

鵝坐泥流「叫到燒聲」　獲救住新家

傑克羅素倒車入庫　動作一氣呵成

光復救出結泥龜　沖完澡優閒散步

特搜抱狗涉泥水　她一眼認出愛犬

女撿流浪小貓回家　意外養到混血山貓

女每天被虎斑貓蹭蹭叫醒　百萬網羨慕

熟齡貓需要的營養比你想的還重要

狗狗走幾步就喘＝心臟病？獸醫教你辨識不誤判

熱門寵物影片

更多
光復狗狗受困8天獲救

光復狗狗受困8天獲救

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

三兄弟挖2小時救出16歲黑狗　家也受災「但感謝各路超人相助」

三兄弟挖2小時救出16歲黑狗　家也受災「但感謝各路超人相助」

歐告搭順風推車差點撲街　趕緊下車逃命：嚇死偶了

歐告搭順風推車差點撲街　趕緊下車逃命：嚇死偶了

路邊遇松鼠用小手洗臉　下秒拿尾巴擦臉超可愛

路邊遇松鼠用小手洗臉　下秒拿尾巴擦臉超可愛

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面