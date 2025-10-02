鏟子超人車上多了「狗狗伴手禮」　新媽咪帶Lucy回台中

記者李依融／採訪報導

台中網友@xhc_19到花蓮送物資、鏟泥巴，回程竟帶了一隻「狗狗伴手禮」，這也是她展開這段旅程前未曾想過的緣分。米克斯Lucy是從災區救出的狗狗，新媽媽說，她只是去動物救援站送醫療物資，結果Lucy一直跟她撒嬌，「我問她要不要跟我回家，她來親我，所以她就在我車上了。」

Lucy是一隻半立耳狗狗，身上有漂亮的黃色棕色花紋，肚子、胸口和四肢則是白色的，牠在9月28日從災區被救出，跟牠同梯的狗狗都找到家了，只剩下Lucy還留在救助站。一直致力關心毛孩的寵物攝影「三牲工作室」到災區幫毛孩拍照，希望協助盡速送養，在陽光下的Lucy笑得很漂亮，像是個好奇心滿滿的小女孩。

▲Lucy看起來是個好奇心滿滿的小女孩。（圖／翻攝自三牲工作室）



▲Lucy是慢熱型狗狗，但第一次見到@xhc_192就湊上前撒嬌。（圖／翻攝自三牲工作室）



@xhc_192日到災區加入鏟子超人的行列協助鏟泥巴，並送去動物醫療物資，在救援站恰巧看到Lucy，「別人餵牠吃飯牠都不要，我問她要不要跟我回家，牠跑來親我。」原本家裡就有養狗的她非常心疼，與家人溝通後當場就決定把Lucy帶回家。

@xhc_192一離開災區就直奔寵物店，買了舒服的床、背帶、頭套和飼料等，由於初步檢查Lucy有心絲蟲，回到台中後會立刻去詳細體檢。從花蓮開車回台中需要7小時，Lucy趴在新買的床上，在媽媽身邊睡著了，看著這個意料之外的「伴手禮」，@xhc_192很慶幸自己做了帶Lucy回家的決定。

▲新媽咪帶Lucy回台中的家，路途有7小時車程。（圖／飼主@xhc_192提供）

@xhc_192也透露，以後Lucy不會改名字，非常感謝當初救援、一路照顧Lucy的每一個人，救援的志工也說好之後會到台中探望Lucy。@xhc_192很希望其他災區的狗狗也能有家，「畢竟災區感染疾病很多，能早一天有家會差很多」，希望Lucy的故事能拋磚引玉，讓災區狗狗們都能有找到幸福的機會。