珍古德會說「猩猩話」畢生散播善的種子　世界巡迴演講來台18次

珍古德。（圖／翻攝自粉專Dr. Jane Goodall）

▲珍古德即使以年過九旬，對動物的熱愛絲毫沒有減少。（圖／翻攝自粉專Dr. Jane Goodall）

 記者李依融／綜合報導

英國靈長類學家珍古德1日在睡夢中辭世，享壽91歲，當時她正在美國加州巡迴演講，直到生命的盡頭仍不遺餘力地傳達對動物、自然與環境的愛。珍古德會說「猩猩話」，她模仿出專屬的喘吼聲(pant-hoot)向猩猩們介紹「我是珍」，她發起根與芽計畫(Roots & Shoots)，在100多個國家播下熱愛環境的種子，對她來說生命盡頭是一趟全新旅程，而她的信念在這個世界生生不息。

珍古德。（圖／翻攝自粉專Dr. Jane Goodall）

▲珍古德26歲起便在坦尚尼亞觀察研究黑猩猩。（圖／翻攝自粉專Dr. Jane Goodall）

珍古德幼年時收到父親送的黑猩猩玩偶Jubilee，這份禮物喚起她對動物的熱愛，1960年起她在坦尚尼亞貢比西國家公園(Gombe Stream National Park)研究黑猩猩，她發現黑猩猩會使用工具，這一行為在當時挑戰了「只有人類會使用工具」的傳統看法，此外她也為每隻黑猩猩命名，包括「大衛灰鬍子(David Greybeard）)」、「弗洛(Flo)等，而非傳統冷冰冰的編號，因為在她眼中，每一隻個體都有獨特的靈魂與感情。

珍古德。（圖／翻攝自粉專Dr. Jane Goodall）

▲珍古德觀察出黑猩猩的「溝通方式」，包括吼喘與肢體語言等。（圖／翻攝自粉專Dr. Jane Goodall）

珍古德也揭開黑猩猩的「語言奧秘」，雖然黑猩猩沒有向人類的語言系統，不過牠們透過各自獨特的喘吼聲來傳遞訊息，還能藉此分辨個體身分，而黑猩猩也會使用肢體語言，例如伸手、撫摸、擁抱等，來表達請求跟安慰。珍古德也透過觀察，自創了專屬的「黑猩猩喘吼聲」，從她纖細的身體中發出渾厚的鳴叫，她說這是「我是珍」的意思。

珍古德1977年創立珍古德研究院(Jane Goodall Institute)，投入黑猩猩的棲地保護與社區合作，1991年她發起「根與芽計畫」，鼓勵年輕人從自身行動改變世界。她曾在訪談中說，她不會告訴年輕人該怎麼做，只會告訴年輕人地球的現實與需要的改變，「年輕人本身就充滿了活力，一旦他們有了目標，他們會想出更多更好的方法，這就是我堅持做根與芽的原因。」

珍古德。（圖／翻攝自粉專Dr. Jane Goodall）

▲珍古德經常帶著黑猩猩玩偶「H先生」巡迴演講，這是盲人魔術師蓋瑞·霍恩(Gary Haun)送給她的禮物。（圖／翻攝自粉專Dr. Jane Goodall）

晚年，珍古德走遍世界，以溫柔卻堅定的語氣，傳達熱愛自然與環境的信念，即使已經年過九旬，她依然帶著希望跟熱情到處演講，甚至在2025年6月也第十八度拜訪台灣。她的名言包括「你的所作所為會帶來改變，因此你必須決定你想帶來怎麼樣的改變(What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make.)」、「對於我們未來最大的危機就是冷漠(The greatest danger to our future is apathy.)」。

珍古德。（圖／翻攝自Youtube@Dr. Jane Goodall & the Jane Goodall Institute USA）

▲珍古德參與黑猩猩旺達(Wounda)的野放，旺達轉過身緊緊擁抱她。（圖／翻攝自Youtube@Dr. Jane Goodall & the Jane Goodall Institute USA）

珍古德用一生將對動物、自然與環境熱愛的種子，散播到世界各地，她曾提到死亡對她來說是一場新的旅行，而她的希望之芽，仍在各個角落慢慢生根成長，持續帶來好的轉變。

珍古德會說「猩猩話」畢生散播善的種子　世界巡迴演講來台18次

