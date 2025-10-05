小企鵝遭投訴「上班摸魚」！台中海洋館幫喊冤...真實原因曝光

▲粉絲客訴小企鵝不認真上班，台中海洋館決定幫忙喊冤。（圖／翻攝自臉書，台中海洋館）

全台矚目的重大觀光建設「台中海洋館」今年8月21日正式開館營運，內部設有六大首創特色展區，包括全台首創以蓮花造型展示的「台中河川展區」、可從下方仰望企鵝悠游姿態的「開放式企鵝展示空間」、360度全透明「鯊魚虛實展示缸」。館方近期接獲不少遊客「客訴」，指館內企鵝「上班不認真」，特地說明原因。

台中海洋館在臉書粉專透露，近日收到粉絲客訴小企鵝不認真上班，小編決定幫企鵝們喊冤「企鵝沒有翹班，也不是職業倦怠」，而是正經歷鵝生中重要的階段「換羽期」。館方說明，企鵝們換羽是為了維持羽毛更好的狀態，過程中因羽毛防水功能較差，多數時間會待在陸地上，暫時不會下水覓食或活動。

小編進一步解釋，遊客有時會看到企鵝們懶洋洋地，似乎有些不想動，這是因為牠們正處於儲備能量的階段，絕對不是摸魚，如果找不到牠們的身影，建議可以到後方露台觀賞，切記不要大聲喧嘩、尖叫，以免嚇到企鵝們，更不要看到換羽時期的企鵝長得特別毛茸茸，就忍不住伸手去摸。

據了解，台中海洋館採用全國最先進的展示觀念，打破傳統封閉式水族箱設計，館內幾乎全面採取「開放式缸體」，遊客能更清晰觀察海洋生物。這樣的設計，同時也挑戰國人對海洋環境的尊重與愛護。

其中，台中海洋館的「企鵝展示空間」人氣爆棚，遊客可由下方仰望企鵝悠游的姿態；而館內最受矚目的「水母主題展區」，以全台最大規模、最豐富的水母種類，打造夢幻氛圍，吸引民眾駐足拍照、打卡分享。

