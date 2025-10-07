ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
小姐的鳥不見了　北市動保處「搶出養」疑有內幕

台北葉小姐心愛的鸚鵡「哇沙米」4月不小心飛走了，儘管立刻通報了動保處，但民眾拾獲鸚鵡歸還動保處後，卻仍遭動保處媒合「出養」。葉小姐憂心，是否有盜寵集團鎖定動保處消息，加上北市府把關出紕漏，專門把走失寵物「拐」走。（圖／劉耿豪攝）

▲台北葉小姐心愛的鸚鵡「哇沙米」4月不小心飛走了，儘管立刻通報了動保處，但民眾拾獲鸚鵡歸還動保處後，卻仍遭動保處媒合「出養」。葉小姐憂心，是否有盜寵集團鎖定動保處消息，加上北市府把關出紕漏，專門把走失寵物「拐走。（圖／CTWANT提供，下同）

寵物是人類最好的夥伴，一旦遺失了往往讓全家翻天覆地，焦慮不已。台北葉小姐就向CTWANT投訴，自己帶出門的鸚鵡咬破了食盒飛走，第一時間趕緊將特徵與腳環序號通報動保處與警方，沒想到過幾天再追蹤，鸚鵡是找到了，卻被動保處搶先「出養」，官員還推稱「打電話報案接的又不一定是業務承辦人」，葉小姐著急之餘竟被依「寵物於公共場所無人陪同」開了張新台幣3,000元罰單。專家直斥，動保處內部聯繫大亂，卻轉身以執法者姿態開鍘飼主，飼主應請求國賠。

9月底正中午台北市大安森林公園艷陽高照，39歲的葉小姐為了防曬戴上口罩壓低了帽簷，眼神卻仍難掩怒火，她帶著10個月的的鸚鵡女孩「哇撒米」重回遺失現場。她回顧，4月20日正是春風如沐的好時節，當時自己共拎著3隻鸚鵡想來逛花市「換氣」，而好動的哇撒米在行進間咬破了食盒，一轉眼就往北方飛了出去。自己著急之餘，趕快聯繫動保處與警方立案調查，並提供「哇沙米」外觀特徵與腳上綁的流水數字，希望早日得到好消息。

忐忑地過了兩個星期，葉小姐5月2日二度致電動保處，發現4月22日「哇沙米」早就被好心人送到動保處，隔周就光速媒合出養，根本沒人通知葉小姐。動保處知道糗大了，才趕緊聯繫領養人「還鳥來」，結果鸚鵡是還來了，動保處卻加碼開了張3,000元罰單，載明葉小姐違反《動保法》第20條第1項「寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由七歲以上之人伴同」相關規定，收到罰單的葉小姐直斥簡直是「挾怨報復」並一再申訴，9月中卻收到了「訴願駁回」公文，無奈之下只好訴諸輿論，也正考慮要不要提行政訴訟進一步救濟。

不少寵物常因飼主冷落或無力飼養而淪為「浪浪」，仰仗善心人士餵食續命，卻容易因環境與安全問題造成社區居民不快。（示意圖／人工智慧AI生成）

▲不少寵物常因飼主冷落或無力飼養而淪為「浪浪」，仰仗善心人士餵食續命，卻容易因環境與安全問題造成社區居民不快。

葉小姐坦言，其實「哇沙米」回來身邊已經很感謝，但動保處這種荒腔走板的「出養」流程實在令人搖頭，這次是自己鍥而不捨強力追蹤才要回寵物，過去不知多少苦主「上窮碧落下黃泉」找愛寵，卻被動保單位搞烏龍當成無主寵物出養，且這種收養光速效率「該不會有不法集團專門大量收養無主寵物吧？」她不敢再想下去。

專研《動保法》與動物救援多年的一名律師就直指，葉小姐訴願被駁回後，可以在收到駁回處分書2個月內，前往台北高等行政法院提起行政訴訟，不過依照過去判決無論故意或過失都罰，其實非常嚴格，像有些飼主推稱寵物是自行掙脫束縛而進一步打行政訴訟，法院也往往偏向支持主管機關開罰而駁回。

律師直指，依照葉小姐陳述，動保處這次開罰應是以過失犯看待，這時可以從「過失」構成要件中，主張已經履行注意義務把鸚鵡外出籠封好，根本無從預期鸚鵡會咬破食盒溜了，且鸚鵡這段「逛大街」歷程也沒有任何法益被侵害，據此看能否在行政訴訟中說服法官。

折騰近月，葉小姐愛寵鸚鵡「哇沙米」終於回到自己懷抱，卻伴隨新台幣3,000元「寵物出入公共場所飼主未陪同」的罰單，實在無奈。（圖／劉耿豪攝）

▲折騰近月，葉小姐愛寵鸚鵡「哇沙米」終於回到自己懷抱，卻伴隨新台幣3,000元「寵物出入公共場所飼主未陪同」的罰單，實在無奈。

北市府動保處動物救援隊隊長林庭君則回應，此案出養流程確實出錯，內部有橫向聯繫疏失，動保處會進行檢討，也尊重葉小姐尋求法律救濟的權利，如有走失寵物者，可以書面與電話雙管齊下陳情，確保不被「漏接」。此外，動保處也會對收養者把關，若同一人收養了超過3隻拾獲寵物，動保處都會派員家訪，確保寵物被妥善照顧。

林庭君另外強調，之所以在葉小姐領回「哇沙米」後動保處才開罰，是因為必須確認葉小姐與「哇沙米」為飼主與寵物關係，且葉小姐有疏於照顧事實才能開罰，若一開始收到葉小姐報案就立刻開罰「我們又沒看到鸚鵡，要怎麼罰」？她直指是謹慎確認事實經過與主從關係後才開罰，絕非「挾怨報復」。

