搜救犬穿梭災區沒穿裝備　台南K9曝關鍵原因與慘痛案例

▲▼「瓦礫搜救犬」大多沒裝備？　台南K9曝關鍵原因、實際慘痛案例（圖／翻攝自Facebook／臺南搜救犬。Tainan K9）

▲搜救犬「Dota」不喜歡被陌生人碰，但還是乖乖給獸醫師檢查。（圖／翻攝自Facebook／臺南搜救犬。Tainan K9）

實習記者陳安榆／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成災情慘重，許多網友擔心搜救犬穿梭災區，沒穿鞋容易受傷，臺南市政府消防局特種搜救隊的搜救犬隊為大家解惑，分享4大關鍵原因，大多數犬隻在瓦礫堆中執行任務時都不會穿著裝備，原因是有可能會增加狗狗受傷的風險，在值勤時也會配備專業獸醫師同行隨時檢查毛孩狀態。

▲▼「瓦礫搜救犬」大多沒裝備？　台南K9曝關鍵原因、實際慘痛案例（圖／翻攝自Facebook／臺南搜救犬。Tainan K9）

▲進場搜索前先將項圈及牽繩解開，避免讓狗狗有被卡住的風險，包含在瓦礫搜救犬國際認證的規則內。（圖／翻攝自Facebook／臺南搜救犬。Tainan K9）

「臺南搜救犬。Tainan K9」在粉專分享，瓦礫搜救犬執行搜索任務時，身上的裝備在受到特定拉力後一定要能夠脫落解開，國外就發生過一起慘痛的實際案例，該建築物的危險程度被判定為任何搜救人員皆不得進入，故需先依靠搜救犬尋找待援者。一犬隻在進入搜索時，佩戴的項圈不慎被鈎住而無法離開，領犬員受命令不能擅自入內，只能在外聽著狗狗的哀嚎聲，隨時間過去直到數天後再也沒了聲音。

▲▼「瓦礫搜救犬」大多沒裝備？　台南K9曝關鍵原因、實際慘痛案例（圖／翻攝自Facebook／臺南搜救犬。Tainan K9）

▲搜救犬Dota是一隻比利時狼犬。（圖／翻攝自Facebook／臺南搜救犬。Tainan K9）

第二大原因為「散熱」，犬隻的腳底有部分的散熱功能，雖然現在狗狗用鞋的材質已經越來越好，「但相當於人穿衣服及不穿衣服時、散熱的能力還是稍微有些差別的」。第三要點為「行動能力」，犬隻的趾爪可以幫助牠們抓握地面地形。最後一點是「觸覺回饋」，腳底傳遞給狗狗的重要資訊能夠讓牠們迅速做好判斷。

▲▼「瓦礫搜救犬」大多沒裝備？　台南K9曝關鍵原因、實際慘痛案例（圖／翻攝自Facebook／臺南搜救犬。Tainan K9）

▲搜救犬渣渣是黑色拉布拉多犬。（圖／翻攝自Facebook／臺南搜救犬。Tainan K9）

台南搜救犬隊解釋，一隻受過經歷紮實訓練的搜救犬能抵大約20個人，因此牠們常常會早於人類優先進入災區。搜救時領犬員會透過專業判斷來決定，如果當下沒穿戴裝備的風險過高，還是會讓狗狗配戴完整。每當犬隻結束搜索勤務後，領犬員都會與隨隊獸醫師一同檢查狗狗，及時給予適切的幫助。

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

傑克羅素「倒車入庫」進背包　坐下挪屁股一氣呵成超可愛

傑克羅素「倒車入庫」進背包　坐下挪屁股一氣呵成超可愛

黑龍洗澡

黑龍洗澡

黑龍一甩毛塵土紛飛

黑龍一甩毛塵土紛飛

44KG拉拉以為自己是小犬！　顧著看風景...腳下踩著爸XD

44KG拉拉以為自己是小犬！　顧著看風景...腳下踩著爸XD

