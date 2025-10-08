一開電梯門驚見「眼鏡蛇」住戶嚇瘋！網驚：都市叢林真實版

▲眼鏡蛇在電梯中盤踞，社區管理人員使用簡易工具捕捉後，將其釋放至社區外空地。（圖／翻攝自X，@ShineHamesha ）

圖文／CTWANT

印度北方邦諾伊達市（Noida）近日再度發生蛇類闖入住宅區事件。一條成年的眼鏡蛇現身高樓社區電梯內，當場引發住戶恐慌。社區管理人員接獲通報後迅速趕到，使用簡易工具將蛇安全誘捕，並將其釋放至鄰近空地。所幸過程中無人受傷，不過眼鏡蛇在電梯中盤踞、揚起蛇頸的畫面被拍下後迅速在社群平台瘋傳，引起廣泛討論。

根據《News18》報導，這起事件發生於10月6日早上8點左右，地點位於諾伊達第168區，當時幾名居民正等待電梯，電梯門開啟後竟發現一條盤踞在地、張開蛇頸的眼鏡蛇，場面驚悚。這並非諾伊達近期首次出現眼鏡蛇入侵民宅的情況。上個月，當地51區一戶人家在天花板燈具內發現一條蛇身蜷曲的眼鏡蛇，當初誤以為是電線，直到蛇身突然蠕動才發現真相。

這戶家庭在等待救援過程中，為安全起見將自己反鎖在房間內，透過外送方式解決基本生活需求。最終在森林局與捕蛇人員長達36小時的努力下，才成功將蛇驅出。當時救援人員還在天花板內部灑入特殊粉末，誘使蛇現身。

野生動物專家指出，進入雨季後，蛇類因棲地淹水而更頻繁進入都市建築，尋找乾燥與溫暖的庇護所。排水孔、未封閉的牆縫與綠地連接處，常成為蛇類進出住宅的通道。隨著城市快速開發與自然棲地重疊，蛇類出沒在人類生活空間的頻率日益升高。專家提醒住戶加強門窗密封、清理建築周邊雜草與垃圾，降低蛇類棲息與入侵風險。

▲眼鏡蛇揚起蛇頸，畫面驚險。（圖／翻攝自X， @ShineHamesha ）

