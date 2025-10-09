ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團
毛孩不會說痛：健檢是飼主最暖心的守護

毛孩不會說痛「健檢」是毛主人能給牠最確定的承諾（圖／法國皇家提供）

▲貓犬的耐痛力遠高於人類，往往要到疾病進展到中後期，才會出現明顯症狀。（圖／法國皇家提供，下同）

寵物中心／綜合報導

毛孩不會說痛，健檢為牠把關健康
毛孩是家人，卻不會說話。當牠們感到不適時，不會喊疼，只會變得安靜、睡得更久，或動作變得緩慢。貓犬的耐痛力遠高於人類，往往要到疾病進展到中後期，才會出現明顯症狀。這也是為什麼「定期健檢」對寵物來說，往往比飼主想像中更為重要。健檢的意義從來不是「等牠生病了才檢查」，而是及早發現潛在問題，讓飼主能更快調整飲食、生活與醫療照護，避免錯過治療的黃金時機。一次檢查，可能就是守住陪伴時間的關鍵。

健檢是一輩子的功課，而不是熟齡才需要
不少飼主以為健檢是熟齡毛孩才需要的，其實不然。健檢應該從年輕就開始，成為一輩子的照護習慣。興沛動物醫院院長許傳忠獸醫師提醒：「延長壽命不代表健康。」尤其熟齡貓犬常見的腎臟、關節與牙口問題，多半在初期沒明顯症狀，等到惡化才發現，不僅增加飼主壓力，治療也更困難。不同年齡階段有不同的健檢重點，從幼年期建立起檢查習慣，才能及早掌握健康狀況，避免錯過黃金照護時機。

毛孩不會說痛「健檢」是毛主人能給牠最確定的承諾（圖／法國皇家提供）

▲興沛動物醫院院長許傳忠獸醫師提醒：「延長壽命不代表健康。」，從幼年期建立起檢查習慣，才能及早掌握健康狀況，避免錯過黃金照護時機。

幼年期（約0-1歲）：健檢是確認先天疾病與生長發育的第一步守護。
中年期（約2-6歲）：健檢能協助掌握體重、代謝與常見慢性病因子，預防問題累積。
熟齡期（約7歲以上）：器官開始退化，腎臟、心臟、肝臟、關節問題逐漸浮現，更需要定期檢查。
高齡期（約11歲以上）：建議至少半年一次，包含血液、尿液與影像學檢查，才能及時監控健康狀態。

當然，熟齡期依舊是最需要關注的階段。狗狗大約在七歲、貓咪約七至十歲就會進入老化，牠們的代謝下降、嗅覺退化、食慾與體重也常發生變化。這些徵兆若沒有透過健檢確認，很容易被誤認為「只是變老了」。然而，許多慢性腎臟病、心臟病或糖尿病，正是從這些細微的改變開始的。因此，健檢不是等到老了才需要，而是每個階段都必須進行，只是熟齡之後要更頻繁、更全面。

毛孩不會說痛「健檢」是毛主人能給牠最確定的承諾（圖／法國皇家提供）

寵物年齡換算器，試算看看你家毛孩現在等於人類幾歲！（建議使用手機操作）

健檢的重要，不只是延長壽命，而是提升生活品質
台灣的寵物平均壽命持續延長，許多狗貓都能陪伴超過十年以上，壽命變長固然令人欣慰，但如果沒有及早預防，晚年很可能伴隨病痛與生活品質下降。健檢能協助飼主提早一步，讓陪伴不只是時間拉長，更是讓毛孩能健康、舒適地走過老年。

例如，腎臟疾病是台灣貓咪最常見的熟齡病症之一，早期症狀往往不明顯。透過定期健檢檢測血液與尿液指數，就能及時調整飲食與治療方式，大幅降低惡化速度。對狗狗來說，心臟病與關節退化則是常見問題，若能在早期被察覺，配合藥物與營養補充，就能維持更好的生活品質。健檢不只是為了延長壽命，更是為了讓牠老得安穩，活得有尊嚴。

「健檢及早、相伴到老」－法國皇家連續四年堅持的承諾
看見健檢的重要性，法國皇家自 2022 年起發起「健檢及早、相伴到老」公益計畫，今年攜手全台近200家動物醫院，持續推廣寵物定期健檢的重要性；更進一步加碼，在健檢後提供專屬的營養支持，協助飼主將檢查結果真正落實到日常照護。

「健檢及早，相伴到老」活動傳送門：https://maac.io/4B1Ov

毛孩不會說痛「健檢」是毛主人能給牠最確定的承諾（圖／法國皇家提供）

活動期間（即日起至 11 月 30 日），飼主只要加入法國皇家官方 LINE 帳號，即可領取 500 元健檢券，帶毛孩至合作醫院完成健檢，除了獲得完整的檢查報告，還能免費帶回由獸醫師專業評估後推薦的精準營養飼料乙包，真正將健檢與營養照護結合，形成完整的守護循環。正如法國皇家台灣暨香港總經理張堇琪所說：「營養是守護寵物健康的第一道防線。今年我們不只推廣健檢，更希望飼主親身體驗精準營養的力量，幫助毛孩有效管理健康，維持良好生活品。

預防勝於治療，把愛化為行動
許多毛爸媽會用心挑選飼料、準備舒適的生活環境，而健檢同樣是守護寵物健康的重要一環。健檢不僅能及早發現潛在問題，更是飼主主動守護的具體表現，因為毛孩不會開口說痛，只有毛爸媽能替牠們把關，讓健檢成為日常，把愛化為行動。

了解更多熟齡貓犬照護指南▶ ▶
熟齡貓需要的「精準營養、照護節奏」比你想的還重要！
掌握3大重點幫助狗狗健康老化

關鍵字： 毛孩毛小孩貓犬寵物健檢法國皇家

虎斑幼貓路邊淋雨！被幸運收編　兩年後從「營養不良」胖成海豹

嘴咬水管、眼神放空！「虎口瀑布」笑翻全場　網封：史上最療癒雕像

汪偷吃中秋貢品「5顆蛋黃酥」肚子圓滾滾　媽傻眼：以為虎爺顯靈

覺得自己太好看！收容所萌貓「愛上照鏡子」　陶醉表情包爆紅

救援站撤場剩下黑狗狗　鏟子超人心疼哭：怎麼可以只有你沒有家

女帶黑拉拉旅行「巧遇親人小貓」　暖放進背包收編：一起回家吧

小姐的鳥不見了　北市動保處「搶出養」疑有內幕

虎斑貓「濾水袋套頭」剪指甲超氣　臉擠變形堅持要啃奴才手

台籍男子曼谷機場「走私活體」當場被逮　8隻保育類動物藏毛衣

真心換絕情！飼主深情抱抱　博美犬卻秒飛奔到「阿公阿嬤」身邊

宜蘭晚間溯溪見「雨傘節潛水」捕獵　超近距離畫面！奇景引發熱議

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

守宮照鏡子10分鐘欣賞帥臉　偷笑擺Pose被自己迷倒XD

窗簾飄動「碰到屁股」躺地睡翻被嚇醒　比熊一臉問號：誰在摸我？

灰鸚鵡被誤認成鴿子　牠下秒學叫聲好聰明

橘貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒轉頭面壁：偶不想聽

守宮脫皮留下「整顆頭套」　眼睛鼻子連紋路都超清晰

傑克羅素「倒車入庫」進背包　坐下挪屁股一氣呵成超可愛

黑龍洗澡

黑龍一甩毛塵土紛飛

2貓玩到沒電站跳檯度辜　下秒臉貼臉睡著表情超萌

毛孩不會說痛：健檢是飼主最暖心的守護

真心換絕情！飼主深情抱抱　博美犬卻秒飛奔到「阿公阿嬤」身邊

奴才起床目睹「衛生紙謀殺案」　兇手忙整夜累壞已在現場睡死

限時3天！國慶東森寵物「飼料全品項68折」還有金萌卡點數再加碼

台籍男子曼谷機場「走私活體」當場被逮　8隻保育類動物藏毛衣

虎斑幼貓路邊淋雨！被幸運收編　兩年後從「營養不良」胖成海豹

宜蘭晚間溯溪見「雨傘節潛水」捕獵　超近距離畫面！奇景引發熱議

女帶黑拉拉旅行「巧遇親人小貓」　暖放進背包收編：一起回家吧

口炎貓「豆花」潰傷、牙齦發炎拒進食　靠再生醫學重新愛吃飯

汪偷吃中秋貢品「5顆蛋黃酥」肚子圓滾滾　媽傻眼：以為虎爺顯靈

金鏞連線！陳鏞基再談胡金龍　：球季後我也會思考自己的方向

嘉藥之光餐旅系橫掃國際賽！　奪1銀11銅13佳作創佳績

加熱菸將開賣「14萬年輕人恐淪陷」　民團3訴求嚴管：速禁加味菸

黨主席選舉倒數！郝龍斌拜會馬英九　獲「我這邊你不用擔心」鼓勵

LINE「2款主題、9款貼圖」免費下載！Lazy Cats塞滿聊天室超萌

爬冷氣室外機闖進門！　日男不滿分手「性侵前女友」

遠離肺腺癌！　營養師點名「3類食物」不要碰

林予晞大熱天「穿厚重冬裝+戴眼鏡」現身　背後藏暖心原因！

10年耕耘！中國信託文薈館參觀人次突破60萬　全新速克達互動遊戲登場

快訊／擔保金2.5億！辜仲諒聲請解禁赴泰　獲准責付林佳龍等3人

宜蘭晚間溯溪見「雨傘節潛水」捕獵　超近距離畫面！奇景引發熱議

宜蘭晚間溯溪見「雨傘節潛水」捕獵　超近距離畫面！奇景引發熱議

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

守宮照鏡子10分鐘欣賞帥臉　偷笑擺Pose被自己迷倒XD

守宮照鏡子10分鐘欣賞帥臉　偷笑擺Pose被自己迷倒XD

窗簾飄動「碰到屁股」躺地睡翻被嚇醒　比熊一臉問號：誰在摸我？

窗簾飄動「碰到屁股」躺地睡翻被嚇醒　比熊一臉問號：誰在摸我？

灰鸚鵡被誤認成鴿子　牠下秒學叫聲好聰明

灰鸚鵡被誤認成鴿子　牠下秒學叫聲好聰明

