毛孩不會說痛：健檢是飼主最暖心的守護

▲貓犬的耐痛力遠高於人類，往往要到疾病進展到中後期，才會出現明顯症狀。（圖／法國皇家提供，下同）

毛孩不會說痛，健檢為牠把關健康

毛孩是家人，卻不會說話。當牠們感到不適時，不會喊疼，只會變得安靜、睡得更久，或動作變得緩慢。貓犬的耐痛力遠高於人類，往往要到疾病進展到中後期，才會出現明顯症狀。這也是為什麼「定期健檢」對寵物來說，往往比飼主想像中更為重要。健檢的意義從來不是「等牠生病了才檢查」，而是及早發現潛在問題，讓飼主能更快調整飲食、生活與醫療照護，避免錯過治療的黃金時機。一次檢查，可能就是守住陪伴時間的關鍵。

健檢是一輩子的功課，而不是熟齡才需要

不少飼主以為健檢是熟齡毛孩才需要的，其實不然。健檢應該從年輕就開始，成為一輩子的照護習慣。興沛動物醫院院長許傳忠獸醫師提醒：「延長壽命不代表健康。」尤其熟齡貓犬常見的腎臟、關節與牙口問題，多半在初期沒明顯症狀，等到惡化才發現，不僅增加飼主壓力，治療也更困難。不同年齡階段有不同的健檢重點，從幼年期建立起檢查習慣，才能及早掌握健康狀況，避免錯過黃金照護時機。

▲興沛動物醫院院長許傳忠獸醫師提醒：「延長壽命不代表健康。」，從幼年期建立起檢查習慣，才能及早掌握健康狀況，避免錯過黃金照護時機。

幼年期（約0-1歲）：健檢是確認先天疾病與生長發育的第一步守護。

中年期（約2-6歲）：健檢能協助掌握體重、代謝與常見慢性病因子，預防問題累積。

熟齡期（約7歲以上）：器官開始退化，腎臟、心臟、肝臟、關節問題逐漸浮現，更需要定期檢查。

高齡期（約11歲以上）：建議至少半年一次，包含血液、尿液與影像學檢查，才能及時監控健康狀態。

當然，熟齡期依舊是最需要關注的階段。狗狗大約在七歲、貓咪約七至十歲就會進入老化，牠們的代謝下降、嗅覺退化、食慾與體重也常發生變化。這些徵兆若沒有透過健檢確認，很容易被誤認為「只是變老了」。然而，許多慢性腎臟病、心臟病或糖尿病，正是從這些細微的改變開始的。因此，健檢不是等到老了才需要，而是每個階段都必須進行，只是熟齡之後要更頻繁、更全面。

▲寵物年齡換算器，試算看看你家毛孩現在等於人類幾歲！（建議使用手機操作）

健檢的重要，不只是延長壽命，而是提升生活品質

台灣的寵物平均壽命持續延長，許多狗貓都能陪伴超過十年以上，壽命變長固然令人欣慰，但如果沒有及早預防，晚年很可能伴隨病痛與生活品質下降。健檢能協助飼主提早一步，讓陪伴不只是時間拉長，更是讓毛孩能健康、舒適地走過老年。

例如，腎臟疾病是台灣貓咪最常見的熟齡病症之一，早期症狀往往不明顯。透過定期健檢檢測血液與尿液指數，就能及時調整飲食與治療方式，大幅降低惡化速度。對狗狗來說，心臟病與關節退化則是常見問題，若能在早期被察覺，配合藥物與營養補充，就能維持更好的生活品質。健檢不只是為了延長壽命，更是為了讓牠老得安穩，活得有尊嚴。

「健檢及早、相伴到老」－法國皇家連續四年堅持的承諾

看見健檢的重要性，法國皇家自 2022 年起發起「健檢及早、相伴到老」公益計畫，今年攜手全台近200家動物醫院，持續推廣寵物定期健檢的重要性；更進一步加碼，在健檢後提供專屬的營養支持，協助飼主將檢查結果真正落實到日常照護。

「健檢及早，相伴到老」活動傳送門：https://maac.io/4B1Ov





活動期間（即日起至 11 月 30 日），飼主只要加入法國皇家官方 LINE 帳號，即可領取 500 元健檢券，帶毛孩至合作醫院完成健檢，除了獲得完整的檢查報告，還能免費帶回由獸醫師專業評估後推薦的精準營養飼料乙包，真正將健檢與營養照護結合，形成完整的守護循環。正如法國皇家台灣暨香港總經理張堇琪所說：「營養是守護寵物健康的第一道防線。今年我們不只推廣健檢，更希望飼主親身體驗精準營養的力量，幫助毛孩有效管理健康，維持良好生活品。

預防勝於治療，把愛化為行動

許多毛爸媽會用心挑選飼料、準備舒適的生活環境，而健檢同樣是守護寵物健康的重要一環。健檢不僅能及早發現潛在問題，更是飼主主動守護的具體表現，因為毛孩不會開口說痛，只有毛爸媽能替牠們把關，讓健檢成為日常，把愛化為行動。

