當毛孩腳步放慢飼主要跟上守護節奏　掌握3大重點幫助狗狗健康老化

▲狗狗進入熟齡與老齡後，飼主不能只將牠的退化視為「自然老了」，更要積極調整照護方式。（圖／法國皇家提供，下同）

黃金獵犬「Genkie」曾是公園裡最熱情的明星，且每次看到主人回家都會飛奔迎接。但11歲的牠，如今起身緩慢、吃飯拖延，甚至跳沙發要嘗試兩次；直到某晚牠跌倒在家裡，主人胡小姐才驚覺：狗狗不是單純「變老」，而是用行為在提醒主人－牠的身體需要被重新理解與照顧。

這些情況是每位毛孩爸媽都會遇到的，狗狗不再一聽到腳步聲就衝向門口，不再飛身跳上沙發，也不再吠叫著催促散步；這是因為狗狗和人一樣在慢慢變老，然而老化不是疾病，而是自然歷程。積極提倡「慢治療」，並專注高齡寵物健康照護的金信權醫師提醒，狗狗進入熟齡與老齡後，飼主不能只將牠的退化視為「自然老了」，而是要積極調整照護方式，包含飲食營養、行為觀察與定期健檢，才能讓毛孩在黃金歲月生活得更自在。

犬年齡分界：熟齡是新生活的開始

許多飼主以為狗狗「變老」是從明顯跛腳或白毛才開始，但其實，狗狗進入熟齡期的時間與體型和品種息息相關。體型越大的犬種，熟齡期往往來得越早，甚至在外觀出現變化前，身體機能就已悄悄改變。大型犬8歲換算成人年齡，相當於人類約55歲，因此大型犬在約5至6歲開始，就必須留意關節與消化系統的功能變化；中型犬約為7歲進入熟齡期；小型或迷你犬則是約8歲左右，身體可能會開始出現代謝變慢、免疫力下降與器官老化的轉變，12歲以上正式步入老齡階段。步入老齡之後，老化速度加快，狗狗的日常生活、飲食習慣與活動能力都會受到影響。

從「行為變了」看懂牠的老化訊號

毛孩主人們平時需多觀察狗狗，因為老化的訊號往往藏在日常中，像是食慾變差、挑食明顯、吃飯咬很久；或是睡得比以往更久、更怕冷、對出門散步不再熱情；上樓時猶豫不前、不願跳車上車；夜晚躁動、無故吠叫；排尿頻率異常、不願外出如廁等。以上種種這些行為並不是狗狗們在「耍任性」，而是牠的身體在釋放老化徵兆。專家建議，飼主應建立日常觀察習慣，並使用「健康狀況自檢表」追蹤紀錄，發現異狀立即諮詢獸醫。

選對營養，讓陪伴持續得更久一點

所以飼主們別再以為狗狗還會吃飯，就表示沒事了；熟齡犬飲食不能只求「吃得下」，而是「吃得對」！隨著年齡增長，狗狗的咀嚼力、腸胃吸收、肝腎代謝能力下降，若持續沿用成年犬配方，反而可能造成肥胖、腎臟負擔或無法滿足老齡犬的營養需求。對此，金信權醫師進一步補充：營養對熟齡照護相當重要，進入熟齡或老齡階段後，飼主需要依照體型、年齡與身體狀況轉換合適的糧食。

坊間許多品牌都有熟齡專用配方，以國際品牌法國皇家為例，他們強調熟齡飼料具備的特點就是依照老犬常見的症狀，做營養上的調整。例如：添加具抗氧化功效的營養素（如EPA、DHA與綜合維生素）維持健康免疫力和活力；使用高消化率蛋白質與均衡纖維，幫助消化吸收；合宜比例的優質蛋白質支持肌肉量；加入鈣離子螯合物，幫助管理牙垢形成，維持牙齒健康；同時強調絕佳的適口性與飼料顆粒設計，提升老犬食慾；也做到精準熱量控制，維持老犬健康體態等。這些都是選擇老犬飼料可以參考的關鍵！

照顧熟齡犬，立刻就能開始的三件事

1、定期健檢：獸醫師建議，10歲以下犬隻至少每年健檢一次，老齡犬則應每年兩次，檢查項目包括血液、尿液、X光及必要的超音波，搭配平時行為與體重觀察，能更早掌握狗狗身體的潛在變化。像黃小姐的愛犬「妞妞（https://pets.ettoday.net/news/2849046）」，10歲領養後開始每年健檢，第一次就發現肝臟問題，並在獸醫建議下調整飲食，如今依舊能陪伴散步，這正是定期檢查帶來的成果。

2、飲食：從主食開始調整，選擇對應年齡的營養配方 : 從熟齡階段開始 (小型犬約8歲、中型犬約7歲、大型犬約5歲）起就應評估是否需要轉糧，挑選熟齡犬專用配方可有效減緩退化、維持活力與消化健康。

3、善用照護資源 : 網路資訊眾多，如何參考對的資訊也很重要。「寵物健康守護聯盟」是一個由獸醫師與專家共同打造的一站式知識平台，提供各專科權威獸醫師錄製的影片與實用指南，幫助飼主在不同年齡階段都能掌握毛孩照護重點，從日常保健到熟齡管理都不漏接。

這三件事讓飼主從「感覺照顧」走向「科學照顧」，也讓陪伴有依據、有資源、有方法。

愛，不只是陪伴，更是守護

當親愛的狗狗老了，不再衝刺奔跑、不再每次都熱情迎接，飼主能做的，是將愛具體化為行動，開始理解牠的行為變化、選擇適合牠的營養設計、主動安排健檢與照護計畫；因為愛，不只是情感延續，更可以是專業守護，當我們懂得用科學方法照顧狗狗，就能讓陪伴更長久、更安心。