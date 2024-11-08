▲ 獸醫：守護毛孩健康才能與你相伴到老，法國皇家送「健檢金」倡健檢及早。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者王威智／採訪報導

隨著現代家庭愈來愈重視寵物健康，法國皇家「健檢及早,相伴到老」計畫已經開跑，送500元寵物健檢金，鼓勵飼主定期帶寵物進行健康檢查，「預防勝於治療」讓毛孩保持活力與健康。進而提升寵物福祉，讓每隻毛孩都能在早期發現潛在健康問題，避免更嚴重的疾病影響生活品質。

▲▼黃小姐的14歲愛犬「妞妞」自被領養後便開始定期健檢。（圖／記者謝盛帆攝）

黃小姐的14歲愛犬「妞妞」被領養時已經是二寶媽，也因曾經被遺棄造就隱忍性格，於是自被領養後便開始定期健檢。黃小姐回憶道：「當初醫生推估牠年齡約10歲，儘管牠的過去我不清楚，但我希望牠的未來能更好。」在第一次檢查中，發現妞妞有肝臟健康問題，這讓黃小姐堅持每年為其健檢並調整飲食。她表示：「健檢讓我更了解如何照顧妞妞，讓我們能一起享受更多快樂時光。」

▲▼金信權獸醫師建議飼主在家可以定期檢查毛孩的體重、摸摸毛孩大腿與背部觀察肌肉量。（圖／記者謝盛帆攝）

金信權獸醫師強調，貓狗年齡增長後容易出現心臟、腎臟、皮膚和關節問題，甚至有貧血、內分泌失調或腫瘤的潛在風險。隨著年齡增加，寵物的體重和肌肉量變化是一個健康信號，特別是老年寵物的健康需求更需被重視。金醫師建議飼主應定期檢查毛孩的體重、觀察肌肉量，一旦出現異常，如體重下降或肌肉減少，應儘早就醫檢查。

▲▼現代人寵愛毛孩不亞於小孩，而毛小孩的健康是所有飼主最大的心願，寵物健檢也成為每年的SOP。（圖／記者謝盛帆攝）

金信權分享，根據2023年美國動物醫院協會的建議，12歲以上的老年寵物應每6至9個月進行一次檢查。而金信權則認為10歲以下仍建議每年檢查一次，範圍涵蓋血液、尿液檢查、X光等，必要時增加超音波和其他檢測。金醫師表示：「定期健檢不僅延長寵物壽命，更重要的是提升生活品質，使毛孩在年老時仍能健康陪伴家人。」

定期健康檢查是照護寵物的重要部分，法國皇家推動「健檢及早，相伴到老」送500元寵物健檢金，飼主可在加入法國皇家官方Line帳號後領取，鼓勵飼主定期帶貓犬健檢，守護貓犬健康，讓愛的連結更為長久。

▲▼法國皇家推廣「健檢及早，相伴到老」活動，立即加入法國皇家官方Line帳號，即可領取500元寵物健檢金，即日起至領完為止。（圖／法國皇家提供）