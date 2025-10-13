中途小貓一走原住貓心碎到處找　奴才隔天衝回去領養

記者李依融／綜合報導

國外貓奴奧莉維亞(Olivia Gilbride)中途了一隻叫做花生(Peanut)的小貓，她原本只是想幫小貓成長，並要求自己「絕對不能愛上牠」，然而花生與家中貓咪「巧達(Cheddar)」相遇後，卻意外讓她見證了一段最純真的情誼。

奧莉維亞德從收容所接回小花生時，心裡早就有了明確的計劃，首要任務是幫助小貓咪健康長大，等到絕育後找個好人家收養，「這段期間絕對不能太放感情］。然而計畫趕不上變化，當花生第一次與巧達見面時，彼此並非一見鍾情，大貓咪巧達喜歡惹小花生生氣，就在你來我往的互動中，花生懵懂地探索這個新世界。

儘管一開始的相遇有些水火不容，但兩隻貓咪很快培養出獨特的默契，每天都形影不離肩並肩地吃飯、玩耍、休息，看到兩隻貓咪感情越來越好，讓全家人漸漸捨不得。當花生成長到該回到收容所等待新家的時候，奧莉維亞一家雖然萬分不捨，仍遵守原定計畫，親手將她送回收容所。

沒想到花生一離開，巧達陷入深深的思念，在家裡不斷尋找花生的身影，神情焦躁、情緒低落。奧莉維亞將巧達的舉動分享到Tiktok，心疼地說「牠和我們一樣心碎。」這一幕讓全家人意識到，巧達和花生的感情遠比他們想像得深。

奧莉維亞不捨愛貓難過，隔天便回到收容所正式收養花生。當花生回到家時，巧達立刻迎上前，不停地嗅著的味道，迫不及待等著媽媽打開貓籠，期待再次跟「妹妹」一起玩。奧莉維亞看到這一幕鬆了一口氣，感動地說，「今晚可以安心入睡了，因為我的孩子們又團聚了。」

這場原本只是臨時的中途寄養，最終變成了一個幸福的結局，奧莉維亞一家不僅幫助了一隻等待幸福的小貓，更讓巧達找回了牠的靈魂夥伴。