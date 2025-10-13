狗狗聞紙袋聽到「喵～」嚇到跳起來　回家被搶床超無奈

記者李依融／綜合報導

美國一隻叫做爆米花(Popcorn)的狗狗晚上到公園散步，好奇地聞了聞地上的紙袋，下一秒袋子竟然開始「喵喵叫」，飼主德絲蒂妮(Destinie Freeman)見狀趕緊將上前查看，竟然發現一隻穿白襪的小黑貓！如今小貓不但得救了，還成了他們家的新成員。

那天晚上德絲蒂尼帶愛犬去散步，發現有人把紙袋丟在地上，起初她以為那是垃圾，但爆米花上前一聞袋子突然「喵喵叫」，嚇得狗狗往後跳一大步。德絲蒂尼上前查看，發現有隻白襪小黑貓在袋子裡發抖。

▲小貓咪得救了，還會搶狗狗的床。（圖／翻攝自Instagram@popcornthelab）



德絲蒂尼原本想直接把小貓帶回家，但小傢伙太害怕狗了，不願意跟爆米花同行，她只好先把小貓放回原處，把狗狗帶回家後，再帶貓籠跟零食來接小貓，然而10分鐘後，小貓卻不見蹤影了。

德絲蒂尼找了好久都不見小貓，正當她坐在地上要放棄時，一個小小身影從黑暗中跑進她的懷中，正是那隻小黑貓！德絲蒂尼上網為小貓找飼主，得知這是一隻有人餵食的流浪貓，卻遲遲沒有人真正收養。德絲蒂尼一家決定，就讓小傢伙成為家裡的新成員。

▲小貓咪加入萬聖節裝扮啦！（圖／翻攝自Instagram@popcornthelab）



讓人驚喜的是，小貓在公園時表現得很害怕狗狗，但回家後與爆米花相處得出奇地好，德絲蒂尼7歲的女兒對小貓，還想了「星星」、「吐司」、「奶油」、「玉米花」或「小桶」等名字。小貓慢慢適應新生活，甚至偶爾搶走爆米花的床位，讓狗狗又怕又好奇。弗里曼笑說，「牠們正在互相磨合，但我相信很快就會變成好朋友。」她也認為，與小貓的相遇或許就是命中註定。