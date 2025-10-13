ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

狗狗聞紙袋聽到「喵～」嚇到跳起來　回家被搶床超無奈

記者李依融／綜合報導

美國一隻叫做爆米花(Popcorn)的狗狗晚上到公園散步，好奇地聞了聞地上的紙袋，下一秒袋子竟然開始「喵喵叫」，飼主德絲蒂妮(Destinie Freeman)見狀趕緊將上前查看，竟然發現一隻穿白襪的小黑貓！如今小貓不但得救了，還成了他們家的新成員。

那天晚上德絲蒂尼帶愛犬去散步，發現有人把紙袋丟在地上，起初她以為那是垃圾，但爆米花上前一聞袋子突然「喵喵叫」，嚇得狗狗往後跳一大步。德絲蒂尼上前查看，發現有隻白襪小黑貓在袋子裡發抖。

狗狗撿到紙袋貓。（圖／翻攝自Instagram@popcornthelab）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小貓咪得救了，還會搶狗狗的床。（圖／翻攝自Instagram@popcornthelab）

德絲蒂尼原本想直接把小貓帶回家，但小傢伙太害怕狗了，不願意跟爆米花同行，她只好先把小貓放回原處，把狗狗帶回家後，再帶貓籠跟零食來接小貓，然而10分鐘後，小貓卻不見蹤影了。

德絲蒂尼找了好久都不見小貓，正當她坐在地上要放棄時，一個小小身影從黑暗中跑進她的懷中，正是那隻小黑貓！德絲蒂尼上網為小貓找飼主，得知這是一隻有人餵食的流浪貓，卻遲遲沒有人真正收養。德絲蒂尼一家決定，就讓小傢伙成為家裡的新成員。

狗狗撿到紙袋貓。（圖／翻攝自Instagram@popcornthelab）

▲小貓咪加入萬聖節裝扮啦！（圖／翻攝自Instagram@popcornthelab）

讓人驚喜的是，小貓在公園時表現得很害怕狗狗，但回家後與爆米花相處得出奇地好，德絲蒂尼7歲的女兒對小貓，還想了「星星」、「吐司」、「奶油」、「玉米花」或「小桶」等名字。小貓慢慢適應新生活，甚至偶爾搶走爆米花的床位，讓狗狗又怕又好奇。弗里曼笑說，「牠們正在互相磨合，但我相信很快就會變成好朋友。」她也認為，與小貓的相遇或許就是命中註定。

關鍵字： 貓咪小貓狗與貓喵星人收編

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【笑到不行】學生放老師跳的「上車舞」 他居然現場跟著開跳！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

孔雀被「母雞乾媽」孵化養大　體型變三倍依然每天黏緊緊

中途小貓一走原住貓心碎到處找　奴才隔天衝回去領養

毛孩不會說痛：健檢是飼主最暖心的守護

帶倉鼠回家「布丁變灰丁」！　判若兩鼠奴才苦笑：可以退貨嗎？

狗狗聞紙袋聽到「喵～」嚇到跳起來　回家被搶床超無奈

13歲貓阿嬤「踏踏哄孫」　母愛爆發每天當「巡邏員」關心寶寶

嘴咬水管、眼神放空！「虎口瀑布」笑翻全場　網封：史上最療癒雕像

小貓深夜卡冷氣小洞快沒力氣　花2小時救出當場被收編

阿金超期待散步　發現被騙洗澡「瞬間不嘻嘻」臭臉趴地抗議

虎斑幼貓路邊淋雨！被幸運收編　兩年後從「營養不良」胖成海豹

高齡貓咪天天巡房顧寶寶　一聽哭聲秒溫柔踏踏安撫

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

阿嬤手捧「太空艙」親貓　萌翻網友：做筆記學起來

200公分高山犬想游泳消暑　媽見牠入水後四肢著地笑翻

博美犬瘋狂撒嬌討摸摸！　嘴咬玩具：主人快陪我玩

長頸鹿寶寶剛出生好睏！　軟Q脖子左搖右晃萌翻網

主人蹲地上被貴賓狗偷襲　牠跳上肩膀：風景真不錯

黑貓聞臭豆腐...味道好熟悉　下秒狂撥砂網笑：被認證了

搜救犬下班變貪吃狗勾　牠站起來拜託還被打槍

宜蘭晚間溯溪見「雨傘節潛水」捕獵　超近距離畫面！奇景引發熱議

窗簾飄動突然碰到比熊屁股　牠躺地睡翻被嚇醒：誰摸我

與眾不同的柴竟會「握腳」　只因主人純粹愛教怪才藝

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

愛國喵專心坐著看雙十演說　奴才：認真聽總統講話的貓

博美見主人手停半空誤會　耳朵收放自如狂賣萌撒嬌

飼主拿肉肉頻要求汪說「好」　牠下秒伸毛手揮：太多次了！

歐告被柴犬屁屁甩尾3連撞　無奈又淡定：偶做錯什麼

野生象夜闖民宅偷香蕉　閒晃1小時調皮搞破壞！

阿金超期待散步　發現被騙洗澡「瞬間不嘻嘻」臭臉趴地抗議

狗狗聞紙袋聽到「喵～」嚇到跳起來　回家被搶床超無奈

後照鏡意外和「陌生小貓對望」　女打開後車箱嚇：全家偷渡上車

11歲臘腸阿公「苦戰皮膚炎多年」　外泌體助牠與主人重返親密時光

中途小貓一走原住貓心碎到處找　奴才隔天衝回去領養

國際火線／諾貝爾和平獎，已經變成「搞笑諾貝爾」？

一表看13家金控獲利　前9月共賺進4328億元

9千刷成9萬！外籍店員「撒鹽強推保養品」　女網紅嚇傻求退款遭拒

無緣賺爛！小資女花不到6千元買到10公克黃金存摺　2關鍵錯過暴漲

桃園首推「可負擔住宅」　市議員關切航空城108戶總價曝

快訊／馬達加斯加反對派證實「總統已出逃」　Z世代抗爭再下一城

國民黨魁之爭開第一槍　南投副議長：郝龍斌當選就退黨

何品室融代打建功笑稱「壓力不在我這邊」　追平後開始緊張要守備

全國首創「桃園國際學生節」　主打運動交朋友即起報名

健走好康多　桃竹苗分署「銀JOIN未來」10/18大溪區展開

寵物動物熱門新聞

孔雀被母雞收養　變三倍大超黏媽

中途小貓一走　原住貓心碎到處找

毛孩不會說痛：健檢是飼主最暖心的守護

倉鼠回家布丁變灰丁　判若兩鼠

狗狗聞紙袋聽到「喵」嚇到跳起來

貓阿貓踏踏哄孫　每天巡邏關心

嘴咬水管、眼神放空！「虎口瀑布」笑翻全場

小貓卡洞快沒力　2小時救出被收編

阿金期待散步　被騙洗澡臉變超臭

收編營養不良幼貓　兩年胖成海豹

愛犬過世八年！接班狗胸口有白毛

女開車看後照鏡　意外和「陌生小貓對望」

貓語翻譯器成功叫貓　網敲碗軟體

臘腸靠外泌體改善皮膚炎

讀者迴響

熱門新聞

孔雀被母雞收養　變三倍大超黏媽

中途小貓一走　原住貓心碎到處找

毛孩不會說痛：健檢是飼主最暖心的守護

倉鼠回家布丁變灰丁　判若兩鼠

狗狗聞紙袋聽到「喵」嚇到跳起來

貓阿貓踏踏哄孫　每天巡邏關心

嘴咬水管、眼神放空！「虎口瀑布」笑翻全場

小貓卡洞快沒力　2小時救出被收編

阿金期待散步　被騙洗澡臉變超臭

收編營養不良幼貓　兩年胖成海豹

愛犬過世八年！接班狗胸口有白毛

女開車看後照鏡　意外和「陌生小貓對望」

貓語翻譯器成功叫貓　網敲碗軟體

臘腸靠外泌體改善皮膚炎

摺耳貓好可愛又純？其實基因缺陷

熱門寵物影片

更多
高齡貓咪天天巡房顧寶寶　一聽哭聲秒溫柔踏踏安撫

高齡貓咪天天巡房顧寶寶　一聽哭聲秒溫柔踏踏安撫

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

阿嬤手捧「太空艙」親貓　萌翻網友：做筆記學起來

阿嬤手捧「太空艙」親貓　萌翻網友：做筆記學起來

200公分高山犬想游泳消暑　媽見牠入水後四肢著地笑翻

200公分高山犬想游泳消暑　媽見牠入水後四肢著地笑翻

博美犬瘋狂撒嬌討摸摸！　嘴咬玩具：主人快陪我玩

博美犬瘋狂撒嬌討摸摸！　嘴咬玩具：主人快陪我玩

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面