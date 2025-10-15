ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

貓咪見「陌生狗」嚇到炸毛哈氣躲4小時　奴才傻眼：牠們只是剃毛

@keeshlife #cats ♬ original sound - KeeshLife

記者李依融／綜合報導

國外飼主尤森(Franzlei Yuson)家中養了一隻叫做辛奇(Kimchi)的貓咪，還有2隻西施犬柯亞(Koa)與庫米(Kumi)，3隻毛孩感情非常好，但這天辛奇突然對狗狗們炸毛、哈氣，尤森見狀一時摸不著頭緒，後來才發現原來是狗狗們剃毛造成的誤會。

尤森表示，先生一年會幫2隻西施犬「全身剃毛」一到兩次，幫助維持皮膚健康，這次修剪完後，柯亞和庫米看起來判若兩狗，毛茸茸的外表不見了。辛奇是去年才收養的貓咪，這是牠第一次看到狗狗朋友們變成這樣，所以完全認不出來。

貓咪看到剃毛狗狗嚇到炸毛。（圖／翻攝自Tiktok@keeshlife）

▲辛奇看到「陌生狗狗」嚇到哈氣，完全沒發現那是自己的好朋友。（圖／翻攝自Tiktok@keeshlife）

[廣告]請繼續往下閱讀...

辛奇看到「2隻陌生狗」出現在家裡，立刻進入防衛狀態，炸毛、彎背、低吼示警，甚至對牠們發出嘶聲。反觀柯亞和庫米則一臉無辜，仍舊開心地在牠面前打滾，完全不明白貓咪為什麼突然發脾氣。尤森笑說，「狗狗們根本不知道發生什麼事。」

辛奇嚇得躲進客房，整整4個小時才肯出來。尤森雖然覺得這個情況有些搞笑，但也心疼愛貓的恐懼，因此並沒有強迫牠出來。直到辛奇鼓起勇氣靠近2隻狗，嗅了幾下氣味後，才終於恍然大悟原來這兩隻「陌生狗」其實是自己的好朋友。

貓咪看到剃毛狗狗嚇到炸毛。（圖／翻攝自Tiktok@keeshlife）

▲狗狗們原本是毛茸茸的樣子。（圖／翻攝自Tiktok@keeshlife）

短短十分鐘後，金奇完全放下戒心，恢復了以往的親密互動。尤森看到毛孩們的互動恢復正常鬆了一口氣，但她也笑說，下次柯亞和庫米再度剃毛時，或許辛奇還得再經歷一次「認不出家人」的小插曲。

貓咪看到剃毛狗狗嚇到炸毛。（圖／翻攝自Tiktok@keeshlife）

▲貓咪和狗狗經常一起窩在沙發上看電視。（圖／翻攝自Tiktok@keeshlife）

關鍵字： 貓咪狗狗剃毛狗與貓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

黃子韜疑「10/16辦婚禮」　直播自己說出日期..嚇壞助理！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

蛇寶玩「真實版貪食蛇」鑽管道穿來穿去　出口探頭萌翻媽

中途小貓一走原住貓心碎到處找　奴才隔天衝回去領養

貓咪見「陌生狗」嚇到炸毛哈氣躲4小時　奴才傻眼：牠們只是剃毛

13歲貓阿嬤「踏踏哄孫」　母愛爆發每天當「巡邏員」關心寶寶

倉鼠嗨玩「飆速風火輪」被甩飛也不怕！　媽無奈笑：牠很開心

動物園大猩猩突然暴衝　凶猛「撞破強化玻璃」遊客嚇：以為地震

失蹤4年橘貓回家　女見「驚人變化」再迎心碎結局：到底經歷了啥

狗狗聞紙袋聽到「喵～」嚇到跳起來　回家被搶床超無奈

比手勢「亂咬惡魔」飛撲現身！　契約者每次都慘遭攻擊

夫妻公路旅行狂開160公里　驚見虎斑貓「一路緊抓車頂」偷渡同行

搭車遇萌犬副駕全程緊盯　下車秒哀叫：不准離開QQ

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

高齡貓咪天天巡房顧寶寶　一聽哭聲秒溫柔踏踏安撫

長毛秋田2周沒見到爸爸　見他回家一臉矇：你誰？

久違回家黑貓哈氣警戒　認出奴才後秒變撒嬌精

阿嬤手捧「太空艙」親貓　萌翻網友：做筆記學起來

主人蹲地上被貴賓狗偷襲　牠跳上肩膀：風景真不錯

搜救犬下班變貪吃狗勾　牠站起來拜託還被打槍

秋田犬被二度遺棄變浪浪...　愛媽打給主人竟回：送人了

文鳥定居「BL小窩」凶狠護巢　後方漫畫引注意網友狂歪樓

長頸鹿寶寶剛出生好睏！　軟Q脖子左搖右晃萌翻網

親人喵提出申請跟他討摸　網笑：停止錄影還不快摸爆

宜蘭晚間溯溪見「雨傘節潛水」捕獵　超近距離畫面！奇景引發熱議

貓咪太挑釁！？牧羊犬對隔壁車瘋狂吠叫　女一看傻眼：誤會大了

東森寵物「買萬送萬」最狂回饋季　滿千就能iPhone17總獎金100萬

動物園大猩猩突然暴衝　凶猛「撞破強化玻璃」遊客嚇：以為地震

貓咪見「陌生狗」嚇到炸毛哈氣躲4小時　奴才傻眼：牠們只是剃毛

蛇寶玩「真實版貪食蛇」鑽管道穿來穿去　出口探頭萌翻媽

失蹤4年橘貓回家　女見「驚人變化」再迎心碎結局：到底經歷了啥

夫妻公路旅行狂開160公里　驚見虎斑貓「一路緊抓車頂」偷渡同行

比手勢「亂咬惡魔」飛撲現身！　契約者每次都慘遭攻擊

日本計畫明文禁止「加密貨幣內線交易」　違者按不法獲利重罰

美中亂鬥的第二章　稀土與關稅螺旋報復再起！

葉珂自爆隱形眼鏡連戴8天　「睡覺也沒摘」嗨喊：眼堅強

新建案主臥「剩不到3坪」　一票人吐殘酷現實：韭菜住鳥籠

快訊／新北檢偵訊完畢！　館長「恐嚇、煽惑他人犯罪」15萬交保

歷史新頁！台灣最古老教堂遺址　基隆和平島B考古遺址升格國定

確定參選台中市長　何欣純：當然會全力以赴

拿坡里萬聖節優惠開跑　買炸雞送烤翅、MINI餐下殺8折

辜仲諒推動「亞洲大聯盟」邁向國際　競選連任WBSC執行副會長

高雄還有未爆「大峽谷」？藍議員要求市府公開所有列管地點

寵物動物熱門新聞

家有真實版貪食蛇　管道探頭超萌

中途小貓一走　原住貓心碎到處找

狗狗朋友剃毛　貓咪嚇到炸毛哈氣

貓阿貓踏踏哄孫　每天巡邏關心

鼠玩飆速風火輪　媽無奈：牠很開心

動物園大猩猩突然衝向遊客　撞破強化玻璃

失蹤4年橘貓奇蹟回家　女見「驚人變化」心碎

狗狗聞紙袋聽到「喵」嚇到跳起來

亂咬惡魔飛撲現身　召喚會被攻擊

夫妻公路旅行狂開160公里　驚見虎斑貓在車頂

嘴咬水管、眼神放空！「虎口瀑布」笑翻全場

女開車看後照鏡　意外和「陌生小貓對望」

毛孩不會說痛：健檢是飼主最暖心的守護

倉鼠回家布丁變灰丁　判若兩鼠

讀者迴響

熱門新聞

家有真實版貪食蛇　管道探頭超萌

中途小貓一走　原住貓心碎到處找

狗狗朋友剃毛　貓咪嚇到炸毛哈氣

貓阿貓踏踏哄孫　每天巡邏關心

鼠玩飆速風火輪　媽無奈：牠很開心

動物園大猩猩突然衝向遊客　撞破強化玻璃

失蹤4年橘貓奇蹟回家　女見「驚人變化」心碎

狗狗聞紙袋聽到「喵」嚇到跳起來

亂咬惡魔飛撲現身　召喚會被攻擊

夫妻公路旅行狂開160公里　驚見虎斑貓在車頂

嘴咬水管、眼神放空！「虎口瀑布」笑翻全場

女開車看後照鏡　意外和「陌生小貓對望」

毛孩不會說痛：健檢是飼主最暖心的守護

倉鼠回家布丁變灰丁　判若兩鼠

小狗養10個月　爸不覺得牠有長大

熱門寵物影片

更多
搭車遇萌犬副駕全程緊盯　下車秒哀叫：不准離開QQ

搭車遇萌犬副駕全程緊盯　下車秒哀叫：不准離開QQ

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

高齡貓咪天天巡房顧寶寶　一聽哭聲秒溫柔踏踏安撫

高齡貓咪天天巡房顧寶寶　一聽哭聲秒溫柔踏踏安撫

長毛秋田2周沒見到爸爸　見他回家一臉矇：你誰？

長毛秋田2周沒見到爸爸　見他回家一臉矇：你誰？

久違回家黑貓哈氣警戒　認出奴才後秒變撒嬌精

久違回家黑貓哈氣警戒　認出奴才後秒變撒嬌精

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面