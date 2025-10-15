貓咪見「陌生狗」嚇到炸毛哈氣躲4小時　奴才傻眼：牠們只是剃毛

記者李依融／綜合報導

國外飼主尤森(Franzlei Yuson)家中養了一隻叫做辛奇(Kimchi)的貓咪，還有2隻西施犬柯亞(Koa)與庫米(Kumi)，3隻毛孩感情非常好，但這天辛奇突然對狗狗們炸毛、哈氣，尤森見狀一時摸不著頭緒，後來才發現原來是狗狗們剃毛造成的誤會。

尤森表示，先生一年會幫2隻西施犬「全身剃毛」一到兩次，幫助維持皮膚健康，這次修剪完後，柯亞和庫米看起來判若兩狗，毛茸茸的外表不見了。辛奇是去年才收養的貓咪，這是牠第一次看到狗狗朋友們變成這樣，所以完全認不出來。

▲辛奇看到「陌生狗狗」嚇到哈氣，完全沒發現那是自己的好朋友。（圖／翻攝自Tiktok@keeshlife）



辛奇看到「2隻陌生狗」出現在家裡，立刻進入防衛狀態，炸毛、彎背、低吼示警，甚至對牠們發出嘶聲。反觀柯亞和庫米則一臉無辜，仍舊開心地在牠面前打滾，完全不明白貓咪為什麼突然發脾氣。尤森笑說，「狗狗們根本不知道發生什麼事。」

辛奇嚇得躲進客房，整整4個小時才肯出來。尤森雖然覺得這個情況有些搞笑，但也心疼愛貓的恐懼，因此並沒有強迫牠出來。直到辛奇鼓起勇氣靠近2隻狗，嗅了幾下氣味後，才終於恍然大悟原來這兩隻「陌生狗」其實是自己的好朋友。

▲狗狗們原本是毛茸茸的樣子。（圖／翻攝自Tiktok@keeshlife）



短短十分鐘後，金奇完全放下戒心，恢復了以往的親密互動。尤森看到毛孩們的互動恢復正常鬆了一口氣，但她也笑說，下次柯亞和庫米再度剃毛時，或許辛奇還得再經歷一次「認不出家人」的小插曲。

▲貓咪和狗狗經常一起窩在沙發上看電視。（圖／翻攝自Tiktok@keeshlife）