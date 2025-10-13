貓奴必搶！　東森寵物XNeneko貓日推出「五行Neko搗蛋箱」

記者李依融／綜合報導

萬聖節即將到來，東森寵物攜手人氣插畫家 Neneko貓日推出限量聯名盲盒「五行Neko搗蛋箱」，以「貓咪搗蛋日常」為主題，結合幽默插畫與實用寵物用品，打造貓奴專屬的萬聖節驚喜。這次聯名不僅為五行貓膳品牌注入新趣味，也讓開箱成為一場與愛貓共享的「幸福惡作劇」。

阿壁與小蟑出擊 萌度與搗蛋力雙倍爆發

擁有超過17萬粉絲的插畫家 Neneko貓日，以筆下角色「阿壁」與「小蟑」廣受貓奴喜愛。此次聯名以萬聖節為靈感，口號「我平常搗的蛋，你都要『蟑』一隻眼、『壁』一隻眼，還要再對我好一點！」完美詮釋貓咪「搗蛋卻惹人愛」的真實日常。兩位人氣角色也現身於聯名包裝與周邊設計中，讓粉絲一開箱就能感受到滿滿的 Neneko 風格與節慶氛圍。

開箱驚喜滿滿 從營養主食到聯名收藏一次擁有

「五行Neko搗蛋箱」由寵物健康筆記專業監製，內容包含五行貓膳主食罐五入（灰、紅、黃、綠、紫五行能量）、阿壁或小蟑聯名貓草包（隨機出貨）、Neneko 聯名托特包或午睡毯（兩款隨機），以及限量收藏卡與貓抓板小窩等實用周邊。五行貓膳主食罐由獸醫師團隊研發，使用台灣在地食材，兼具營養與日常保健。這次換上可愛搗蛋造型包裝，以輕鬆幽默的方式陪伴貓奴共度節慶。另有「五行Neko搗蛋包」盲袋版主打輕巧收藏性，適合節日交換或出遊攜帶。

品牌跨界注入新活力 限量1000組預購中

東森寵物表示，此次以「盲盒」結合 IP 跨界創作，是五行貓膳年度重點行銷企劃，希望讓開箱成為貓奴與愛貓共享的節慶儀式。品牌代表指出：「每一次開箱，就像與貓咪共度的小惡作劇，貓奴生活從不平靜，但那正是愛貓的幸福日常。」

10/16 全台東森寵物門市開賣 全台限量1000組預購中

【五行Neko搗蛋箱】 建議售價 NT$799（會員價 NT$729）

【五行Neko搗蛋包】 建議售價 NT$699（會員價 NT$629）

10 月 16 日起，全台東森寵物門市同步販售，限量供應、售完不補！

更多活動詳情請見：東森寵物官方網站