帶3公尺河口鱷到立法院「野放抗議」　警方設拒馬包圍隔離

嘉義阮姓男子帶鱷魚到立法院抗議。（圖／台北市動保處提供）

▲鱷魚一下車立刻被包圍隔離。（圖／台北市動保處提供）

記者李依融／綜合報導

嘉義一名經營河口鱷飼養場的阮姓男子，17日將一隻長達近3公尺的鱷魚帶到立法院前「試圖野放」，最終被依違法《社會秩序維護法》帶回做筆錄，且運送期間有損害動物福利之嫌，台北市動保處已函送嘉義市政府針對《動保法》部分進一步查處。

這名阮姓男子在嘉義經營河口鱷人工飼養場，因不滿農業部預告自114年10月起禁止飼養河口鱷，擔心生計受影響，竟雇用吊卡車載運一隻近3公尺長的鱷魚北上，試圖在立法院前「野放鱷魚」表達抗議。台北市動物保護處與警方早接獲情報，成立專案小組嚴密監控，並請台北市立動物園鱷魚專家待命，最終成功化解這場潛在危機，鱷魚已安全送返嘉義飼養場，事件未釀傷亡。

嘉義阮姓男子帶鱷魚到立法院抗議。（圖／台北市動保處提供）

▲這是一隻身長近3公尺的河口鱷。（圖／台北市動保處提供）

根據動保處說明，阮姓飼主今早約5時30分從嘉義出發，載著一隻全身被綑綁固定的河口鱷魚抵達台北立法院門口，打算藉野放行為抗議政策，不料鱷魚一落地，立刻被中正一分局警方與動保處人員包圍隔離，現場氣氛一度緊張。

由於河口鱷以強大咬合力聞名，成體最長可達5公尺，若在市區逃逸，將對民眾安全構成嚴重威脅。動保處人員不敢大意，立即協調警方吊卡車代為保管鱷魚，並由動物園專家監測其健康狀況。上午8時30分，鱷魚被運送至台北市動物之家進行檢查與保濕處置，隨後於10時由動保員押運，安全送回嘉義飼養場。

嘉義阮姓男子帶鱷魚到立法院抗議。（圖／台北市動保處提供）

▲鱷魚在立法院前被送上貨車，轉移到台北市動保處做保水措施。（圖／台北市動保處提供）

警方指出，阮姓男子不顧勸阻，在現場讓鱷魚下車行為，已涉及《社會秩序維護法》第70條規定，當場將他帶回派出所製作筆錄。台北市動保處也強調，飼主以鱷魚作為抗議工具、長途運輸且未作保水措施，恐已損害動物福利，已函請嘉義縣政府針對其飼養場依《動物保護法》進一步查處。

動保處嚴正呼籲，任何抗議或表達訴求行為都不應以動物作為籌碼。河口鱷屬於高危險性動物，五花大綁、長途運輸不僅造成動物緊迫與受傷風險，更可能因脫逃威脅公共安全。若造成他人受害，行為人恐將面臨刑責與巨額賠償。動保處強調，未來將持續對涉及危險動物的抗爭活動加強情資蒐集與風險管控，確保市民安全與動物福利兼顧。

嘉義阮姓男子帶鱷魚到立法院抗議。（圖／台北市動保處提供）

▲動物園的鱷魚專家協助準備將鱷魚送回嘉義飼養場。（圖／台北市動保處提供）

