窗戶寫滿貼心叮嚀「給鳥看」！東部唯一野生動物協會曝真正使命

▲「野灣野生動物保育協會」獸醫師正救助一隻車禍受傷的斑龜。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台東報導

位在台東池上的「野灣野生動物保育協會」是東部唯一的野生動物救傷單位，超人氣「廣原小熊」Mulas 也曾由這裡照料和野放。自從成立後，遇到緊急救助的動物，終於不必經歷動輒5到6小時車程南送。協會提到，很多人都喊得出不同貓、狗品種的名字，卻對家門口的鳥類一無所知，其實「野生動物」跟我們的距離和關聯，比我們想得都還近。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「野灣野生動物保育協會」在2016年成立，是東部唯一的野生動物救傷單位。（圖／記者林育綾攝）

●山羌失血長眠⋯「野灣」誕生

由於東部的好山好水，吸引許多野生動物棲息，不過在當年還沒有「野灣」時，只要遇到動物受傷，不是被擱置在路邊，就是必須舟車勞頓耗費5到6小時起跳，送到屏東的野生動物收容中心，往往也錯過黃金救傷時機。

當時有一隻山羌，被遊蕩犬咬到「氣管掉出來」，但從台東運送到屏東的過程，耗了一整天的時間和人力，山羌也因此失血一整天，錯過救援時機，最後只能安樂死長眠。

接獲此案的綦孟柔深深思考，到底還能為這些動物做什麼？突然一念閃過跟助理說「我們去東部蓋救傷中心吧？」沒想到助理竟爽快答應「走啊！」後來一共召集了8位野生動物工作者，在2016年11月成立了「野灣野生動物保育協會」，成為非營利組織，花了兩年多時間推廣，終於在2019年擁有實體空間。

▼「野灣野生動物保育協會」在2016年11月成立，2019年擁有實體空間。（圖／野灣野生動物保育協會提供）



●玻璃窗滿滿「貼心提醒」

「野灣」是東部第一間，也是目前唯一的野生動物救傷及保育協會，5年多來救治了超過160種、多達2500隻動物。目前接獲野生動物常見的受傷原因，包括：人為陷阱、車禍、遊蕩犬貓攻擊、失親落巢、撞窗鳥類，還有人為的私養及不當飼養。

▲協會由獸醫師、保育員、調查員等組成。（圖／記者林育綾攝）



撐起協會的主要人員，包括「野生動物獸醫師」負責救傷、「病理獸醫師」分析死因、「保育員」就像爸媽的角色，18般武藝樣樣會，照顧動物日常，還要當木工、鐵工打雜；此外還有「野外調查員」、「教育推廣員」等。

協會的建築有一面玻璃窗，每扇窗面都寫了滿滿的字，如「窗戶啊！」、「注意！請勿撞牆」彷彿是對鳥類貼心叮嚀。野灣公益勸募課長王時瑋說明，玻璃窗會倒映天空、樹木，而鳥類的視力雖然優於人類，卻無法辨認玻璃窗中的影子是倒影，更沒辦法辨別出「玻璃」這項物體，在高速飛行之下撞擊，往往會受重傷。

▲▼野灣的窗戶「寫了滿滿的字」，避免鳥類發生「窗殺」。（圖／記者林育綾攝）

●遊蕩犬攻擊層出不窮

而除了窗殺、車禍路殺，「遊蕩動物的攻擊」也很常見，通常是無主或野放飼養的犬貓，像是曾有一隻穿山甲「流穿風」當初就因犬攻擊，好不容易經過救傷、順利野放後，不久後追蹤的頸圈動也不動，追蹤查看發現，還是被狗咬死了，只剩下鱗片與白骨，頸圈也破損不堪。

「流穿風」的入院為保育工作者帶來了珍貴的生態資料，可惜仍無法在台灣險惡的淺山環境生存下來，對於野生動物救傷工作者來說是一大打擊，而政府單位及人們對於放養、遊蕩犬貓的殺傷力，依然漠視。但牠的經驗，或許可以讓未來野放追蹤、監測的流程更趨完善。

▼從野生動物受傷的原因可發現，牠們跟人的距離比想像還近。（圖／記者林育綾攝）

●「野生動物」跟人的距離比想像還靠近

野灣教育課長詹欣穎說，其實在野生動物協會的工作「經常與死亡相伴」，能夠順利救治到野放的動物大約只佔3到4成，而有6到7成最後結局是死亡，可能是接獲時已經傷重，考量無法生存而安樂死。但能從這些傷病中蒐集數據資料，找到環境問題，並「從問題源頭改善」，才是救傷的最重要目的。

▲野灣教育課長詹欣穎分享，從救傷案例蒐集資料，找出問題更能從源頭改善。（圖／記者林育綾攝）

野灣的團隊希望更多人理解，「其實野生動物跟我們的距離，沒有想像中那麼遠，野生動物的健康、人類的健康、環境的健康，這三者是無法分割的」，只有當更多人理解這件事，保育才會真正有力量。

▲「人、野生動物、環境」三者平衡，偏重任一邊都難以長遠。（圖／記者林育綾攝）

王時瑋也說，「人、野生動物、環境」這三者的平衡，是野灣要努力的方向，無論是偏重人類或動物任何一邊，都無法長久走下去。他明白很多人喜歡貓、狗，還能細數不同犬種的名字，當然這也很好，但無法叫出家門口鳥類的名字，他認為這有點可惜。

▲勸募課長王時瑋分享，遇到受傷禽鳥的救援步驟。（圖／記者林育綾攝）

王時瑋也分享，經過幾年來的努力，人們已經逐步在改變，過往遇到野生動物受傷，可能只是擱置在路邊不理會，現在會通報、送往救援。

而協會也提醒，發現疑似受傷的野生動物時，可以先確認是否需要救治，捕捉時最好使用毛巾、手套，不要徒手，因為野生動物身上可能有寄生蟲或病菌，若衣服沾染都建議丟棄，過程中切記不能餵食動物，有關救援及運送都能諮詢及聯繫「野灣野生動物保育協會」。

目前野灣也在池上開設「WildOne野灣保育探索館」，販售公益選物，包括野生動物肖像的文創商品，像是T恤、吊飾、零錢包、刺繡布章等；還有不定時的「藍曬」手作體驗，可親手拼貼植物葉片、野生動物圖案，在聽完野灣的動物故事後帶回家。

▼野灣推出手作免費體驗。（圖／記者林育綾攝）

WildOne野灣保育探索館

地址：958 台東縣池上鄉中山路227號

開放時間：09:00-12:00，13:00-17:00 周三休館

野灣非營利野生動物醫院（池上中心）

地址：958 台東縣池上鄉新興村新興126號

電話：089-862368、0972-799053（每日08:00-17:00）