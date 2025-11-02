ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

窗戶寫滿貼心叮嚀「給鳥看」！東部唯一野生動物協會曝真正使命

▲▼「野灣野生動物保育協會」是東部唯一的野生動物救傷單位。（圖／記者林育綾攝）

▲「野灣野生動物保育協會」獸醫師正救助一隻車禍受傷的斑龜。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台東報導

位在台東池上的「野灣野生動物保育協會」是東部唯一的野生動物救傷單位，超人氣「廣原小熊」Mulas 也曾由這裡照料和野放。自從成立後，遇到緊急救助的動物，終於不必經歷動輒5到6小時車程南送。協會提到，很多人都喊得出不同貓、狗品種的名字，卻對家門口的鳥類一無所知，其實「野生動物」跟我們的距離和關聯，比我們想得都還近。

▲▼「野灣野生動物保育協會」是東部唯一的野生動物救傷單位。（圖／記者林育綾攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「野灣野生動物保育協會」在2016年成立，是東部唯一的野生動物救傷單位。（圖／記者林育綾攝）

●山羌失血長眠⋯「野灣」誕生

由於東部的好山好水，吸引許多野生動物棲息，不過在當年還沒有「野灣」時，只要遇到動物受傷，不是被擱置在路邊，就是必須舟車勞頓耗費5到6小時起跳，送到屏東的野生動物收容中心，往往也錯過黃金救傷時機。

當時有一隻山羌，被遊蕩犬咬到「氣管掉出來」，但從台東運送到屏東的過程，耗了一整天的時間和人力，山羌也因此失血一整天，錯過救援時機，最後只能安樂死長眠。

接獲此案的綦孟柔深深思考，到底還能為這些動物做什麼？突然一念閃過跟助理說「我們去東部蓋救傷中心吧？」沒想到助理竟爽快答應「走啊！」後來一共召集了8位野生動物工作者，在2016年11月成立了「野灣野生動物保育協會」，成為非營利組織，花了兩年多時間推廣，終於在2019年擁有實體空間。

▼「野灣野生動物保育協會」在2016年11月成立，2019年擁有實體空間。（圖／野灣野生動物保育協會提供）

▲▼「野灣野生動物保育協會」是東部唯一的野生動物救傷單位。（圖／野灣野生動物保育協會提供）

●玻璃窗滿滿「貼心提醒」

「野灣」是東部第一間，也是目前唯一的野生動物救傷及保育協會，5年多來救治了超過160種、多達2500隻動物。目前接獲野生動物常見的受傷原因，包括：人為陷阱、車禍、遊蕩犬貓攻擊、失親落巢、撞窗鳥類，還有人為的私養及不當飼養。

▲▼「野灣野生動物保育協會」是東部唯一的野生動物救傷單位。（圖／記者林育綾攝）

▲協會由獸醫師、保育員、調查員等組成。（圖／記者林育綾攝）

撐起協會的主要人員，包括「野生動物獸醫師」負責救傷、「病理獸醫師」分析死因、「保育員」就像爸媽的角色，18般武藝樣樣會，照顧動物日常，還要當木工、鐵工打雜；此外還有「野外調查員」、「教育推廣員」等。

協會的建築有一面玻璃窗，每扇窗面都寫了滿滿的字，如「窗戶啊！」、「注意！請勿撞牆」彷彿是對鳥類貼心叮嚀。野灣公益勸募課長王時瑋說明，玻璃窗會倒映天空、樹木，而鳥類的視力雖然優於人類，卻無法辨認玻璃窗中的影子是倒影，更沒辦法辨別出「玻璃」這項物體，在高速飛行之下撞擊，往往會受重傷。

▲▼「野灣野生動物保育協會」是東部唯一的野生動物救傷單位。（圖／記者林育綾攝）

▲▼野灣的窗戶「寫了滿滿的字」，避免鳥類發生「窗殺」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「野灣野生動物保育協會」是東部唯一的野生動物救傷單位。（圖／記者林育綾攝）

●遊蕩犬攻擊層出不窮

而除了窗殺、車禍路殺，「遊蕩動物的攻擊」也很常見，通常是無主或野放飼養的犬貓，像是曾有一隻穿山甲「流穿風」當初就因犬攻擊，好不容易經過救傷、順利野放後，不久後追蹤的頸圈動也不動，追蹤查看發現，還是被狗咬死了，只剩下鱗片與白骨，頸圈也破損不堪。

「流穿風」的入院為保育工作者帶來了珍貴的生態資料，可惜仍無法在台灣險惡的淺山環境生存下來，對於野生動物救傷工作者來說是一大打擊，而政府單位及人們對於放養、遊蕩犬貓的殺傷力，依然漠視。但牠的經驗，或許可以讓未來野放追蹤、監測的流程更趨完善。

▼從野生動物受傷的原因可發現，牠們跟人的距離比想像還近。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「野灣野生動物保育協會」是東部唯一的野生動物救傷單位。（圖／記者林育綾攝）

●「野生動物」跟人的距離比想像還靠近

野灣教育課長詹欣穎說，其實在野生動物協會的工作「經常與死亡相伴」，能夠順利救治到野放的動物大約只佔3到4成，而有6到7成最後結局是死亡，可能是接獲時已經傷重，考量無法生存而安樂死。但能從這些傷病中蒐集數據資料，找到環境問題，並「從問題源頭改善」，才是救傷的最重要目的。

▲▼「野灣野生動物保育協會」是東部唯一的野生動物救傷單位。（圖／記者林育綾攝）

▲野灣教育課長詹欣穎分享，從救傷案例蒐集資料，找出問題更能從源頭改善。（圖／記者林育綾攝）

野灣的團隊希望更多人理解，「其實野生動物跟我們的距離，沒有想像中那麼遠，野生動物的健康、人類的健康、環境的健康，這三者是無法分割的」，只有當更多人理解這件事，保育才會真正有力量。

▲▼「野灣野生動物保育協會」是東部唯一的野生動物救傷單位。（圖／記者林育綾攝）

▲「人、野生動物、環境」三者平衡，偏重任一邊都難以長遠。（圖／記者林育綾攝）

王時瑋也說，「人、野生動物、環境」這三者的平衡，是野灣要努力的方向，無論是偏重人類或動物任何一邊，都無法長久走下去。他明白很多人喜歡貓、狗，還能細數不同犬種的名字，當然這也很好，但無法叫出家門口鳥類的名字，他認為這有點可惜。

▲▼「野灣野生動物保育協會」是東部唯一的野生動物救傷單位。（圖／記者林育綾攝）

▲勸募課長王時瑋分享，遇到受傷禽鳥的救援步驟。（圖／記者林育綾攝）

王時瑋也分享，經過幾年來的努力，人們已經逐步在改變，過往遇到野生動物受傷，可能只是擱置在路邊不理會，現在會通報、送往救援。

而協會也提醒，發現疑似受傷的野生動物時，可以先確認是否需要救治，捕捉時最好使用毛巾、手套，不要徒手，因為野生動物身上可能有寄生蟲或病菌，若衣服沾染都建議丟棄，過程中切記不能餵食動物，有關救援及運送都能諮詢及聯繫「野灣野生動物保育協會」。

目前野灣也在池上開設「WildOne野灣保育探索館」，販售公益選物，包括野生動物肖像的文創商品，像是T恤、吊飾、零錢包、刺繡布章等；還有不定時的「藍曬」手作體驗，可親手拼貼植物葉片、野生動物圖案，在聽完野灣的動物故事後帶回家。

▼野灣推出手作免費體驗。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「野灣野生動物保育協會」是東部唯一的野生動物救傷單位。（圖／記者林育綾攝）

WildOne野灣保育探索館
地址：958 台東縣池上鄉中山路227號
開放時間：09:00-12:00，13:00-17:00 周三休館

野灣非營利野生動物醫院（池上中心）
地址：958 台東縣池上鄉新興村新興126號
電話：089-862368、0972-799053（每日08:00-17:00）

關鍵字： 野灣野生動物保育協會野生動物動物保育

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

女飼主收養新家人　黃金獵犬發現是「收容所好兄弟」超暖反應曝

7公斤黑白貓完美駕馭「乳牛變裝」　網友焦點都在肚子

訂婚鑽戒消失了！狗狗一臉無辜　照X光連獸醫都笑出來

天天出現在公園陪散步　女雨天發現浪貓原地「淋雨癡等」感動收編

愛犬陪伴14年撿漂流木　他把回憶做成雕像：戴上項圈像你還在

母雞組團趕跑熊！　飼主無情吐槽：公雞都站在旁邊看戲

凶狠浪貓天天趴窗外偷看　幾個月後「自願被收編變萌貓」網感動

日本山形高中「功夫黑熊」吊單槓　小學被熊破窗闖入

貪吃鸚鵡困飼料桶　同伴「大力金剛嘴」扯頭髮即刻救援

窗戶寫滿貼心叮嚀「給鳥看」！東部唯一野生動物協會曝真正使命

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

3周沒見！媽偽裝路人接柴犬　牠秒認出還開飛機耳：想妳了

阿金穿雨鞋同手同腳超無奈　四肢默契不好還是乖乖便便

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

跟柯基「雙向同拍」錄影嚇壞　狗狗視角的奴才真可怕XD

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

黏人橘貓爬到小主人身上　抱住狂蹭撒嬌不肯放過他

懶惰柴不出門「躺平裝聾」　媽用腳推到門口超吃力XD

鬥牛犬下車直衝店內洗澡　賣力爬階梯就定位超可愛

小歐告「黃袍加身」卡窗簾無辜臉　媽決定先笑完再救狗

搜救犬下班變貪吃狗勾　牠站起來拜託還被打槍

33KG惡霸犬撞飛大門　奴才傻眼：我只是叫牠不要翻垃圾桶

母雞組團趕跑熊！　飼主無情吐槽：公雞都站在旁邊看戲

窗戶寫滿貼心叮嚀「給鳥看」！東部唯一野生動物協會曝真正使命

訂婚鑽戒消失了！狗狗一臉無辜　照X光連獸醫都笑出來

黃沐妍被問粿粿婚變！王子在旁「小眼神狂偷瞄」尷尬表情全被拍

鞋頭年度必收！本週人氣球鞋盤點　NB聯名、AJ1 Low OG紅白黑配色來了

摩鐵色誘「趁情夫勃起」斷命根　印尼小三：不讓他跟別的女人亂搞

獨家／GD點讚他們影片！台灣兄妹被邀入大巨蛋　媽媽震撼：奇蹟發生

爸颱風搶修電線桿…目睹同事「被高壓電電到」　女星心疼曝後遺症

多數肺癌確診已晚期　醫籲「2大高風險族」可免費篩檢

高雄捷運紅線美食地圖！必喝超濃芋頭西米露、膠質滿滿銷魂滷肉飯

中向美採購1200萬噸大豆僅佔散裝總量0.21%　但時間短促有利運價

用LINE徵才誘騙少女6度性交易　馬伕上次緩起訴這回栽了

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

寵物動物熱門新聞

女收養新家人　阿金發現是「收容所好友」

7公斤黑白貓完美駕馭「乳牛變裝」

鑽戒被狗吃了　照X光獸醫也笑出來

天天公園陪散步　女發現浪貓「淋雨癡等」感動

14年愛犬離世　他把信物做成雕像

母雞組團趕跑熊　公雞站在旁邊看

凶狠浪貓天天窗外偷看　幾個月後「自願被收編」

日本山形高中「功夫黑熊」吊單槓

鸚鵡困飼料桶　同伴扯髮即刻救援

東部唯一野生動物協會　窗戶寫滿貼心叮嚀「給鳥看」

高加索訂製雨衣　配色像手術服

33公斤惡霸犬撞飛大門　奴才傻眼

臘腸狗戲超多　準備出道當影帝

桃園11狗睡排泄物旁　飼主消失多日

讀者迴響

熱門新聞

女收養新家人　阿金發現是「收容所好友」

7公斤黑白貓完美駕馭「乳牛變裝」

鑽戒被狗吃了　照X光獸醫也笑出來

天天公園陪散步　女發現浪貓「淋雨癡等」感動

14年愛犬離世　他把信物做成雕像

母雞組團趕跑熊　公雞站在旁邊看

凶狠浪貓天天窗外偷看　幾個月後「自願被收編」

日本山形高中「功夫黑熊」吊單槓

鸚鵡困飼料桶　同伴扯髮即刻救援

東部唯一野生動物協會　窗戶寫滿貼心叮嚀「給鳥看」

高加索訂製雨衣　配色像手術服

33公斤惡霸犬撞飛大門　奴才傻眼

臘腸狗戲超多　準備出道當影帝

桃園11狗睡排泄物旁　飼主消失多日

取貨「取到黃金鼠」　遭棄地板紙盒

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

3周沒見！媽偽裝路人接柴犬　牠秒認出還開飛機耳：想妳了

3周沒見！媽偽裝路人接柴犬　牠秒認出還開飛機耳：想妳了

阿金穿雨鞋同手同腳超無奈　四肢默契不好還是乖乖便便

阿金穿雨鞋同手同腳超無奈　四肢默契不好還是乖乖便便

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

跟柯基「雙向同拍」錄影嚇壞　狗狗視角的奴才真可怕XD

跟柯基「雙向同拍」錄影嚇壞　狗狗視角的奴才真可怕XD

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面