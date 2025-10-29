ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
千萬別亂剪！貓鬍鬚竟藏「第六感」　專家揭背後驚人功能

▲▼貓,貓咪,鬍鬚,距離,氣流,空間,感知,寵物,動物。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲貓的鬍鬚不只是臉上的裝飾，而是牠探索世界、保持平衡與判斷距離的重要感知器官。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

貓咪臉上那幾根柔軟又靈敏的鬍鬚，不只是可愛的象徵。看似是裝飾性的鬍鬚，其實是貓咪極為重要的感知工具，能幫助牠們判斷距離、感受空間與偵測氣流，甚至反映出牠的情緒狀態。國外媒體《Treehugger》報導指出，這些鬍鬚（whiskers）比毛髮更粗、更深，根部連接大量神經，幾乎是貓的「第六感」，讓牠們能優雅穿梭在狹窄空間中而不出錯。

鬍鬚的歷史與構造

[廣告]請繼續往下閱讀...

「Whisker」一詞可追溯至17世紀，原本意為「掃動」或「拂過」，後來被用來形容人類的鬍子，再延伸至動物的鬍鬚。貓的鬍鬚學名為「vibrissae」，厚度是一般毛髮的兩到三倍，根部更深達三倍。主要的臉部鬍鬚稱為「mystacial whiskers」，平均每隻貓有24根，左右對稱排列成四行，以確保能精準判斷周圍環境。牠們在下巴、眼睛上方、耳朵附近及前腳背部也都有鬍鬚，用來偵測不同方位的變化。

▲▼貓,貓咪,鬍鬚,距離,氣流,空間,感知,寵物,動物。（圖／取自免費圖庫pexels）

感知世界的神經雷達

貓的鬍鬚深嵌於皮膚，與神經系統緊密相連，末端的「本體感受器」（proprioceptors）會將外界觸覺訊號傳回大腦，幫助貓分辨物體距離、方向與質地。這也是為什麼不應該剪掉牠們的鬍鬚，否則等同剝奪了牠們的導航功能。

▲▼貓,貓咪,鬍鬚,距離,氣流,空間,感知,寵物,動物。（圖／取自免費圖庫pexels）

有研究更利用貓鬍鬚中的穩定同位素比例來分析飲食來源，結果顯示家貓攝取的蛋白質中高達96%來自人類提供的飼料，僅4%來自野外獵物，顯示現代家貓幾乎完全依賴人類餵養。

鬍鬚壓力與比例奧秘

由於鬍鬚極為敏感，若貓的食盆或水碗過窄，鬍鬚長期接觸邊緣便可能導致「鬍鬚壓力」，讓牠感到煩躁、甚至拒食。此時可換成寬淺的餐碗減輕不適。貓的鬍鬚長度通常與身體寬度成比例，是牠判斷是否能穿過狹縫的重要依據；像體型大的緬因貓的鬍鬚可長達15公分，而康沃爾貓則短且捲曲。

▲▼貓,貓咪,鬍鬚,距離,氣流,空間,感知,寵物,動物。（圖／取自免費圖庫pexels）

鬍鬚透露情緒　也會自然脫落

鬍鬚的姿態也能反映貓的心情：放鬆時平展向外，害怕時貼向臉部，警戒或專注時則向前伸展。牠們的鬍鬚雖不應修剪，但會隨著生長週期自然脫落並再生。若突然掉落過多，則可能是過敏、感染或皮膚問題的警訊。

▲▼貓,貓咪,鬍鬚,距離,氣流,空間,感知,寵物,動物。（圖／取自免費圖庫pexels）

貓的鬍鬚就像牠的感知雷達，掌握著空間、平衡與情緒。從微妙的動作到細微的觸覺，每一次的顫動，都是牠理解世界的方式。

