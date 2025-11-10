花蓮立山村黑熊從牆邊探頭！　翻進工寮覓食體態消瘦

記者李依融／綜合報導

花蓮卓溪鄉立山村有黑熊誤闖工寮覓食，把居民嚇了一跳，林業保育人員誘捕後，確認是一隻12.3公斤的幼年公熊，目前送往野灣動物醫院進行健康檢查與營養補強。這也是立山村首次有黑熊目擊紀錄。

這頭小熊9日晚間闖進立山村部落工寮覓食，何姓民眾見狀立即通報林業及自然保育署花蓮分署，分署人員隨即與部落合作，在工寮周邊架設誘捕籠，經過一夜努力，當晚便順利捕獲這隻誤闖的小熊，整個過程平和且安全。此外分署人員也加強周邊的巡邏，目前並無發現其他熊。

▲小黑熊當晚便誘捕成功。（圖／林業及自然保育署花蓮分署提供）



經檢查，這隻黑熊為體重約12.3公斤的幼年公熊，體態略顯瘦弱，需進行全面健康檢查與營養補強，未來醫療團隊將根據牠的恢復情況與行為評估，決定是否在適當時機將牠野放回山林。

▲小黑熊體態消瘦，未來將視情況野放。（圖／林業及自然保育署花蓮分署提供）

林業保育署花蓮分署表示，這起事件凸顯社區居民與保育單位之間良好的合作成果，感謝立山村族人第一時間冷靜通報，避免驚擾黑熊並積極協助設陷捕捉，讓處理過程零衝突、零傷害。花蓮分署指出，透過教育宣導與訓練，部落居民對野生動物行為及安全應對的理解明顯提升，使這次的黑熊誤入事件能以最和平的方式落幕。

▲花蓮分署人員與部落民眾合作，順利安全捕捉小熊。（圖／林業及自然保育署花蓮分署提供）