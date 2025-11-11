ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
寵物送洗變送命！員工偷懶沒吹乾毛髮　羊駝凍一夜失溫冷死

羊駝。（示意圖非當事動物／Pixabay）

▲羊駝送到寵物店洗護後，因毛髮未吹乾失溫死亡。（示意圖，非當事動物／Pixabay）

圖文／CTWANT

寵物對許多飼主來說，如同家人般存在！近日大陸山東一名李姓女飼主把寵物羊駝「毛豆」送洗，卻碰上偷懶員工沒幫毛豆的毛髮徹底吹乾，害牠受凍一整夜，最後因失溫死亡。李女悲痛控訴店家，業者起初稱願意為員工失職賠償，但後續又反悔並拒絕溝通，還要她走法律程序。

根據陸媒《搜狐千里眼》報導，來自山東濟南的李女在11月8日把寵物羊駝「毛豆」送到一家寵物店洗澡，當晚工作人員聲稱已完成吹乾，但實際僅外層毛乾透，內層仍潮濕；當時濟南氣溫僅剩個位數，羊駝整夜被濕毛包裹，隔日早晨虛弱到無法站立，經獸醫搶救仍回天乏術。李女指控，事前負責洗護的員工曾抱怨待遇低，聲稱「洗7隻動物才拿200元（約新台幣880元）」，甚至要求她繞過店家直接轉帳。李女拒絕配合，仍依規付款給寵物店。

▲▼ 。（圖／）

▲羊駝表面的毛髮看似乾了，但內層毛髮仍是濕的，導致整夜被濕毛包裹凍死。（圖／翻攝《搜狐千里眼》）

害死羊駝的事件曝光後，該名員工沒有再上班，李女表示，寵物店起初承認員工失職並答應賠償，卻隨後反悔，拒絕溝通並要求李女「走法律程序」。有業內人士分析，此案不僅反映員工操作不當，更顯示出寵物護理業的結構性問題；若基層員工長期以微薄薪資承擔高壓工作，缺乏培訓與尊重，勢必影響服務品質，最終受害的甚至是無辜的動物。

「毛豆」的死亡成了警鐘，提醒社會關注被忽視的生命價值。若業者只顧成本、員工心懷怨氣、監管形同虛設，悲劇將不斷重演，網友們也紛紛痛批，「明知天冷還讓濕毛動物過夜，這根本不是失誤，是對生命的冷漠」、「表面吹乾的毛，掩不住人心的冷」，眾人盼業者能具備尊重與負責任的態度對待每個環節，才能真正守護這些信任人類的小生命。

羊駝毛豆

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

