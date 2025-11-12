狗狗障礙賽開外掛！　歐告彈簧退「用飛的」吸全場目光

Should be a rule you have to post at regular speed before the slo-mo.... pic.twitter.com/9EnBMa7tFa — Butch dog (@butch_dog) October 20, 2025

記者李依融／綜合報導

X上一段狗狗障礙賽的影片近來引起討論，一隻狗狗急速越過障礙，彷彿「用飛的」，瞬間變成全場最可愛的喜劇場面。

影片開頭，前三隻參賽狗狗都展現出專業水準，迅速穿越障礙、轉彎俐落，展現頂尖犬隻的靈活與速度，但到了第四位參賽者時更加精采，牠只跨了一步就輕盈地越過柵欄，極限延展的姿勢彷彿在進行一場「飛行秀」。

▲黑狗狗雖然腿不是最長，卻是飛得最遠的。（圖／翻攝自X@@buitengebieden）



雖然這隻狗狗體型不大、腿也短，但牠的爆發力和彈跳力驚人，連續的高跳姿勢讓牠看起來像是一隻小型袋鼠，甚至有網友戲稱牠是「會飛的狗」。牠的表現不僅逗樂現場觀眾，也展現了獨特的自信與熱情。

影片在推特上迅速爆紅，網友留言區充滿笑聲與驚嘆，「牠不是參賽，是在飛行表演吧！」、「這隻狗的彈簧腿太猛了！」、「別人跑障礙賽，牠玩的是高空挑戰賽！」。