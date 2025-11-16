屁孩鴿玩瘋了！鐵皮屋頂爽玩溜滑梯　網笑翻：工讀生出來

▲鴿子在鐵皮屋頂上玩溜滑梯，晃動鳥頭的模樣相當搞笑。（翻攝臉書社團《爆廢公社公開版》）

從家裡的毛小孩到天上飛的鳥禽，偶爾都會展現出一些逗趣的脫序行徑，宛如屁孩一般。最近有位幸運的民眾，在自家隔壁的鐵皮屋頂上，捕捉到一隻「搗蛋鬼鴿子」玩溜滑梯的爆笑瞬間，影片在網上曝光後，立刻引爆網友熱烈討論。

該名網友從自家窗口向外眺望時，瞥見有幾隻鴿子停在鐵皮屋頂，沒想到緊接著映入眼簾的竟是其中一隻鴿子正在體驗「鐵皮溜滑梯」的有趣畫面，他趕緊拿起手機，將這難得一見的鴿子反覆上演溜滑梯特技的整個過程都記錄下來。

這名網友事後將影片分享到臉書社團《爆廢公社公開版》，影片可見當時有2隻鴿子停在屋頂上，其中一隻玩心大起直接坐上屋頂斜面，接著不斷擺動頸部，身體便順勢往下滑行，速度飛快抵達盡頭，牠快到邊緣時，還懂得用雙腳「踩煞車」優雅停下，然後撲騰翅膀飛回起點，準備再滑一輪，顯然是玩得不亦樂乎。

這段充滿喜感的畫面迅速抓住大批網友的目光，大家紛紛留言表示驚奇與幽默，「頭一直晃動，真的很搞笑」、「鳥屁股不會燒焦嗎？」「屁孩鳥」、「鴿界中的小屁孩」、「好玩一直玩，反正免門票」、「叫工讀生出來」。



