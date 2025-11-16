妹妹緊擁貓咪一臉幸福　主子無奈寵小奴才任她蹭臉

記者李依融／綜合報導

貓奴妹妹超級喜歡自家喵星人姊姊「妮妮」，這天她把妮妮擁入懷中，好緊好緊地摟抱著，而貓咪表情雖然有點無奈，但也寵著孩子認她蹭臉，這對超萌組合讓許多人融化。

飼主在Threads@weiju.1313分享影片，她的女兒躺在沙發上，懷裡抱著喵星人妮妮，一臉幸福地擁著妮妮蹭啊蹭，嘴裡喃喃喊著「妮妮～妮妮～」光看就知道她有多愛她的貓貓了。有趣的是，雖然妮妮一臉「眼神死」似乎很無奈，但仍任小奴才抱著，事實上妮妮超寵小奴才們，會陪弟弟寫功課，坐在旁邊主動蹭蹭，陪到睡著也只是把頭饋在桌上不願意離開。

有一次@weiju.1313要叫女兒起床，妮妮卻率先衝進房門，立刻跳到妹妹床上，@weiju.1313笑說，「我想說好喔那你去叫妹妹，結果他們抱在一起睡回籠覺。」妹妹還說自己賴床的原因是「妮妮躺在我床上啊」，媽媽聽了又無奈又好笑。

網友看到這麼親近小奴才的貓咪，也被他們的互動萌到了，「有貓咪一起長大的小朋友好幸福」、「看妹妹的表情也太幸福了」、「別人家寵小孩的貓啊，我家的貓都躲小孩躲得遠遠的」、「這個組合太可愛啦，會被萌暈耶！」。

▲妮妮雖然有點嚴肅，但其實他是最寵小奴才的貓姊姊。（圖／Threads@weiju.1313 提供）