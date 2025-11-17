ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
歐告咬爛鞋子怕被罵　叼枕頭「自我防禦」躲廁所一臉無辜

記者李依融／綜合報導

黑狗狗「麵茶」是拆家大隊，這天牠咬爛了媽媽的鞋子，還不等媽媽開罵，就自己咬著枕頭躲到廁所裡，彷彿自己準備好「防禦裝備」，一臉無辜的表情逗笑網友，「這個臉怎麼罵得下去！」。

這天麵茶咬爛了媽媽的鞋子，媽媽拿著黑色皮鞋興師問罪，而聰明的汪星人搶先了一步，叼著枕頭跑進廁所，似乎對媽媽的怒火早有預防準備。搞笑的是，麵茶咬住枕頭的嘴巴擠出嘴邊肉，讓這防禦的表情更加無辜，媽媽見狀又好氣又好笑，根本無法開罵。

黑狗咬爆鞋子，趕快拿枕頭當掩護。（圖／Threads@lin.615提供）

▲麵茶看到媽媽生氣了，趕快咬枕頭來防禦。（圖／Threads@lin.615提供）

網友看到麵茶的「計畫通」防禦法，忍不住覺得搞笑，「一定是鞋子先動手的！」、「是媽媽沒有收好鞋子，這局麵茶勝！」、「原諒他啦，你看的耳朵眼睛到嘴邊肉都這麼有誠意」、「知道自己闖禍了，還會先找防禦，這麼聰明耶！」。

麵茶的拆家事蹟不僅是鞋子，還曾經啃了半顆生南瓜、拆爆恐龍布偶，還只是笑嘻嘻地看著媽媽，對於寶貝的拆家實力，媽媽也只好當作修生養性的考驗了。

黑狗咬爆鞋子，趕快拿枕頭當掩護。（圖／Threads@lin.615提供）

▲麵茶連堅硬的南瓜都能當成潔牙骨，啃了一大半。（圖／Threads@lin.615提供）

黑狗咬爆鞋子，趕快拿枕頭當掩護。（圖／Threads@lin.615提供）

▲麵茶拆爆恐龍笑嘻嘻。（圖／Threads@lin.615提供）

