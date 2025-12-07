半夜管線傳刮金屬聲超毛　貓咪領路找到「傻眼倉鼠」

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
半夜管線傳金屬刮聲超毛　貓咪領路找到「傻眼倉鼠」

@mila.sophie99 guess we have a new pet now #surprise #hamster #nightlife ♬ original sound - DailyDoseOfSoundEffects

記者李依融／綜合報導

住在美國的Mila夫婦在深夜聽到詭異的刮金屬聲，他們和家裡的貓咪一起找到暖氣通風口，竟然看到一隻小倉鼠！這位「意外的訪客」讓所有人都愣住了，Mila丈夫笑說，「牠看起來跟我們一樣困惑」。

在家聽到詭異刮金屬聲，倉鼠探頭。（圖／翻攝自Tiktok@mila.sophie99）

▲貓咪對這位從暖氣管來的小訪客很感興趣。（圖／翻攝自Tiktok@mila.sophie99）

Mila夫婦小心地將小倉鼠救下，放進桶子中給了紅蘿蔔充飢，接下來他們得想想該怎麼辦才好，在這期間貓咪也對這位「小訪客」特別有興趣。Mila夫婦推測，小倉鼠可能是從公寓其他樓層意外掉入管線複雜的暖氣通道中，最終迷路出現在他們家，隔天便天展開尋找飼主之旅。

在家聽到詭異刮金屬聲，倉鼠探頭。（圖／翻攝自Tiktok@mila.sophie99）

▲小倉鼠開心吃紅蘿蔔充飢。（圖／翻攝自Tiktok@mila.sophie99）

所幸尋找並沒有花太多時間，原來這隻小倉鼠就住在樓上，飼主不知道小倉鼠是怎麼逃出籠子的，已經在家找了4天卻遍尋不著，得知愛鼠平安在樓下住戶家中，總算是鬆了一口氣。

Mila夫婦將小倉鼠送回家，也說到「我們會想你的」，他們也提到，以後如果再聽到奇怪的金屬摩擦聲，反而不會這麼害怕了，「說不定又是另一段緣分呢」。

在家聽到詭異刮金屬聲，倉鼠探頭。（圖／翻攝自Tiktok@mila.sophie99）

▲小倉鼠原來是住在樓上的！（圖／翻攝自Tiktok@mila.sophie99）

