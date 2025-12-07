奴才出國擔心黏人貓太想她　收到照片傻眼：也太Chill了吧！

▲貓咪Fuji躺得超舒服，絲毫不介意媽媽幾天不在家。（圖／飼主Threads@fuji_231203提供）



喵星人Fuji是隻黏人貓貓，這天媽媽出國擔心Fuji會很沮喪，想看看寶貝過得好不好，沒想到褓姆傳來的照片讓她笑出來，只見富吉大字形躺在貓窩裡，要說有多舒服就有多舒服，讓媽媽忍不住吐槽「欸不是，我不在家你這麼chill是怎樣！」。

Fuji剛滿2歲，媽媽形容牠是一隻「E貓」不怕陌生人，平常要是沒人在家，牠就會一直守門，所以很需要有人陪。這天媽媽出國，擔心富吉會傷心，於是找來平常熟悉的朋友當褓姆，希望寶貝不會太難過。這天人在國外的媽媽擔心Fuji想她會很憂鬱，於是詢問褓姆愛貓的情況，沒想到收到的照片讓她哭笑不得。

▲媽媽以為愛貓會很想念自己，看到Fuji的躺姿還很訝異。（圖／飼主Threads@fuji_231203提供）

只見Fuji舒暢地伸展四肢，怡然自得地躺在貓窩裡，完全沒有媽媽擔心的憂鬱。媽媽見自己的擔憂完全是自己想太多，笑道「欸不是！我不在家你這麼chill是怎樣？太誇張了吧！」。

事實上Fuji原本就是一隻很鬆的貓，很喜歡隨處躺在地上，總是大方地露出肚皮讓媽媽摸摸，只不過媽媽還以為Fuji的放鬆模樣是自己專屬的，才會對Fuji的反應如此驚訝。

▲Fuji是隻E貓，平時在家裡就很愛到處躺。（圖／飼主Threads@fuji_231203提供）

網友看到Fuji的舒爽躺姿也笑出來，「請問保姆對牠施了什麼法？我也想學」、「媽媽不在家太放鬆了」、「媽媽在外面度假，貓貓在家裡度假」、「貓怎麼可以這麼鬆散」、「牠根本沒有在想妳啊，超自在的」，媽媽看到留言還有些不甘心地說，「不可能！牠一定有想我！一定有的吧」。

▲網友笑說Fuji根本沒有想念媽媽。（圖／飼主Threads@fuji_231203提供）



▲7公斤的Fuji剛過2歲生日。（圖／飼主Threads@fuji_231203提供）