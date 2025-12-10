ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
將AI健康數據升級為寵物生態系「共同語言」！Memoark搶先布局寵物保險數位化新時代

▲▼Memoark,寵物,毛孩,AI,沙漠魚科技,李厚豪,保險,健康。（圖／業者提供）

▲沙漠魚科技董事長李厚豪Hank強調，Memoark目標將毛孩健康數據轉化為寵物生醫與保險的共同語言 。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

2025年「南港寵物用品博覽會」於12月5日至8日在南港展覽館圓滿落幕，在會場的人聲喧囂中，Memoark的展區無疑是一股強勁而溫暖的科技暖流。韓籍啦啦隊員邊荷律的現身固然引爆了現場排隊人潮，但真正讓飼主們駐足凝視、心頭一熱的是Memoark帶來的核心產品：AI寵物顧問。

▲▼Memoark,寵物,毛孩,AI,沙漠魚科技,李厚豪,保險,健康。（圖／業者提供）

▲韓籍啦啦隊成員邊荷律現身南港寵物用品博覽會Memoark的展區。

「比預期更實用」、「願意持續使用紀錄功能」這些發自現場體驗者肺腑的讚譽 ，印證了飼主對於「科技×寵物照護」的高度接受。沙漠魚科技董事長李厚豪Hank感性地分享：「這次展會讓我最驚訝的是：飼主會不停地問AI，因為他們想更了解自己的家人。這代表Memoark不只是工具，而是一種『陪伴』。」

這種情感的共鳴，讓AI不再是冷冰冰的演算法，而是能即時分析健康行為、飲食運動、甚至異常預警的貼心「家庭成員」。展期內，App 300張電子門票在開展前即被索取一空，互動小禮於開展後1小時內全數發完，背後累積的新會員註冊、AI顧問體驗次數、健康資料新增量，成為承載這份愛與信任最堅實的數據基礎。

從數據孤島到「健康大腦」：AI點亮寵物保險的未來

一直持續有在救援動物的李厚豪發自肺腑、深刻地指出：「毛孩的健康紀錄，將成為未來寵物生醫與保險產業最關鍵的資料基礎。」他知道寵物醫療費用如巨浪般高漲，成為許多飼主難以負擔的痛，傳統「一刀切」的保單亦已無法應對需求，李厚豪希望創造出一個透明、公正的平台，並提供相對應的數據，讓寵物保險市場以及政府政策一同加入生態鏈，讓寵物生活環境及各面向更加完善，其中寵物保險將迎來三大轉折 ，而Memoark則以其AI與健康資料整合能力 ，成為業界最稀缺、也最具價值的資產。

▲▼Memoark,寵物,毛孩,AI,沙漠魚科技,李厚豪,保險,健康。（圖／業者提供）

▲沙漠魚科技董事長李厚豪表示，AI與健康資料整合能力，會是業界最稀缺、也最具價值的資產。

1、數據化：風險分層的底氣與客製化承諾

保險業迫切需要可追溯的健康資料來進行投保前風險評估、慢性病追蹤和疾病預測 。Memoark提供的健康里程（Health Mileage）與行為風險分層（Activity Risk Tier），正是保險公司最缺的「前測資料庫」。

李厚豪給出了一份充滿信心的承諾：「我們最快會在2027年第二季推出第一個結合『健康里程』與『行為風險』的客製化寵物保單。」然而，這份願景的達成，最大的挑戰並非技術，而是「負責任」！他認為保險需要值得信任的數據，「因此我們必須確保寵物的行為資料是被妥善保護，且AI判斷風險是公平、透明的。」只有做到這兩點，才能真正為臺灣帶來更好的寵物保障。

2、生態化：打造寵物健康科技的關鍵基礎設施

李厚豪表示，在未來的寵物照護藍圖中，保險將不再獨立存在，而是會與AI顧問、線上醫療、寵物商城、社群陪伴等進行深度整合。Memoark的 「寵物健康資料中台（Pet Health Data Hub）」 正是這個生態系的核心，李厚豪將其比喻為寵物的健康大腦。「這個大腦能夠了解每隻毛孩的生活型態，能夠預測未來的健康風險，也能夠推薦適合牠的商品、醫療、保險。」

Memoark手握可規模化的第一方寵物健康資料 ，目標是打造臺灣最完整的「AI × 健康 × 保險 × 商城」寵物照護生態系 的關鍵基礎設施 。

3、後續策略：以最溫柔的方式養成紀錄習慣

對於如何留住展會帶來的新會員，李厚豪提出「最溫柔」的養成策略：「我們會透過AI：主動提醒健康紀錄、做成像任務一樣的小遊戲，AI會記住寵物、關心牠、引導牠健康。用最溫柔的方式，讓大家慢慢養成紀錄習慣。」而有了AI的協助，飼主有關毛孩的疑問也可以即時被解惑，透過即時的文字提問、照片影像分析，回覆有關寵物的身心健康狀況，讓飼主更安心、更懂得照顧。

▲▼Memoark,寵物,毛孩,AI,沙漠魚科技,李厚豪,保險,健康。（圖／業者提供）

▲Memoark平台提供的健康里程（Health Mileage）與行為風險分層（Activity Risk Tier），是客製化保單的底層資訊。

跨界溫柔：AI如何推動預防醫學的躍進

Memoark的視野超越了單純的商業變現，更專注於提升寵物福祉。李厚豪堅定地說：「我們的目標很簡單：重點在預防醫學，要讓每一隻毛孩都能在生病前就被好好照顧。」Memoark的行為數據與早期偵測模型為寵物預防醫學帶來巨大的潛力：像是疾病前兆預測與居家檢測AI辨識、為生醫與獸醫帶來更個人化的健康建議等。

Memoark將與生醫團隊一起開發檢測產品，並將數據模型提供給線上醫療與保險公司使用，這一切都是希望透過科技力量，讓臺灣的寵物預防醫學真正往前一步。

愛的延續：從個人承諾到社會責任

沙漠魚科技董事長李厚豪一直相信：「科技的價值是讓世界更溫暖。」這份信念源自他想將平台打造成「有溫暖」的堅持：「我們更特別是希望我們的平台是有溫暖的。」本次與牧羊人集團創辦人-孫宗德 合作旗下品牌汪喵星球的公益活動，將5%銷售金額捐贈「流浪動物之家」。未來，Memoark更計劃將公益系統化：包括用戶每一次紀錄，都能轉換為公益點數；AI協助預測流浪動物熱點，幫助TNR；協助收容所做健康管理、疾病預警。

Memoark,寵物,毛孩,AI,沙漠魚科技,李厚豪,保險,健康,邊荷律（圖／業者提供）

▲李厚豪希望透過Memoark可以不只照顧自己的毛孩，也照顧這片土地上的每一隻毛孩」。（圖／品牌提供）

這不僅僅是CSR，更是一份對土地上所有生命的宏大關懷：「我們希望建立一個平台：不只照顧自己的毛孩，也照顧這片土地上的每一隻毛孩。」沙漠魚科技董事長李厚豪，這位被寵物醫療痛點所觸動的領航者，正引領Memoark從一個功能性的「AI顧問」，升級為守護生命脈動的「健康資料中台」，並最終成為推動寵物福祉的「保險科技夥伴」。

每一次數據的累積，都凝聚著飼主對毛孩長情的期盼；每一次AI的預警，都可能挽救一場無聲的病痛危機。Memoark正描繪著一個溫馨的未來：讓科技不再是距離，而是最貼近人心的溫暖力量，確保人們與毛孩的陪伴，能夠更長久、更美好。

