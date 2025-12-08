任何時候都嘴角上揚！　微笑臘腸狗離世飼主悼：你曾療癒好多人

▲貝拉的笑臉帶給許多人療癒力量。（圖／翻攝自IG@buddy_bella_birdie）



記者李依融／採訪報導

奶油臘腸犬貝拉(Bella)擁有招牌「微笑臉」，總是笑盈盈的模樣吸引了29.6萬粉絲，然而飼主近日發布，貝拉在3日因病離世，讓許多粉絲都很不捨。

貝拉因獨特的「微笑表情」在社群平台迅速累積人氣，療癒形象使牠成為許多網友的精神力量。飼主表示，貝拉原是繼姊的愛犬，在繼姊的母親過世後搬進她家，彼此間迅速建立起深厚感情。她無論做什麼，貝拉都緊緊跟隨，「牠是我的影子，是我的靈魂狗狗(soul dog)。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲貝拉的嘴角總是上揚。（圖／翻攝自IG@buddy_bella_birdie）

飼主表示，雖然明白生命終有盡頭，仍期盼能再與貝拉多相處一些時光。然而貝拉疑似因病痛惡化而突然倒下，且如獸醫所言，牠在過去一直隱藏不適。貝拉最後一晚仍與飼主依偎在沙發上，直到狀況急轉直下被送往急診，但最終仍回天乏術。飼主心痛陪伴著貝拉走完最後一程，希望貝拉明白自己對牠的愛有多麼深切。

飼主感性表示，從未預料到貝拉的笑容會在網路上觸動如此多人，她曾收到許多粉絲的訊息提到，貝拉的笑容幫助他們走出低潮、修補關係，甚至促使一些人踏上養狗之路。飼主說，貝拉所帶來的影響遠超過一隻可愛的網紅狗，「牠連結了我們，帶來希望。」

▲小天使有大大的笑容。（圖／翻攝自IG@buddy_bella_birdie）

面對心愛犬離世的巨大悲痛，飼主坦言目前難以逐一回覆訊息，但感謝所有陪伴她共同哀悼的人們。她表示，每一則留言、每一封信件都讓她在失去的痛苦中不再孤單。最後她也說，「我們愛你，貝拉，我會一直想念你，直到生命的最後一天。」貝拉當了小天使，而牠的笑容與溫暖仍留在無數粉絲心中。

▲謝謝你療癒過好多人，再見了貝拉。（圖／翻攝自IG@buddy_bella_birdie）