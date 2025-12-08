ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

任何時候都嘴角上揚！　微笑臘腸狗離世飼主悼：你曾療癒好多人

微笑小狗貝拉。（圖／翻攝自IG@buddy_bella_birdie）

▲貝拉的笑臉帶給許多人療癒力量。（圖／翻攝自IG@buddy_bella_birdie）

記者李依融／採訪報導

奶油臘腸犬貝拉(Bella)擁有招牌「微笑臉」，總是笑盈盈的模樣吸引了29.6萬粉絲，然而飼主近日發布，貝拉在3日因病離世，讓許多粉絲都很不捨。

貝拉因獨特的「微笑表情」在社群平台迅速累積人氣，療癒形象使牠成為許多網友的精神力量。飼主表示，貝拉原是繼姊的愛犬，在繼姊的母親過世後搬進她家，彼此間迅速建立起深厚感情。她無論做什麼，貝拉都緊緊跟隨，「牠是我的影子，是我的靈魂狗狗(soul dog)。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

微笑小狗貝拉。（圖／翻攝自IG@buddy_bella_birdie）

▲貝拉的嘴角總是上揚。（圖／翻攝自IG@buddy_bella_birdie）

飼主表示，雖然明白生命終有盡頭，仍期盼能再與貝拉多相處一些時光。然而貝拉疑似因病痛惡化而突然倒下，且如獸醫所言，牠在過去一直隱藏不適。貝拉最後一晚仍與飼主依偎在沙發上，直到狀況急轉直下被送往急診，但最終仍回天乏術。飼主心痛陪伴著貝拉走完最後一程，希望貝拉明白自己對牠的愛有多麼深切。

飼主感性表示，從未預料到貝拉的笑容會在網路上觸動如此多人，她曾收到許多粉絲的訊息提到，貝拉的笑容幫助他們走出低潮、修補關係，甚至促使一些人踏上養狗之路。飼主說，貝拉所帶來的影響遠超過一隻可愛的網紅狗，「牠連結了我們，帶來希望。」

微笑小狗貝拉。（圖／翻攝自IG@buddy_bella_birdie）

▲小天使有大大的笑容。（圖／翻攝自IG@buddy_bella_birdie）

面對心愛犬離世的巨大悲痛，飼主坦言目前難以逐一回覆訊息，但感謝所有陪伴她共同哀悼的人們。她表示，每一則留言、每一封信件都讓她在失去的痛苦中不再孤單。最後她也說，「我們愛你，貝拉，我會一直想念你，直到生命的最後一天。」貝拉當了小天使，而牠的笑容與溫暖仍留在無數粉絲心中。

微笑小狗貝拉。（圖／翻攝自IG@buddy_bella_birdie）

▲謝謝你療癒過好多人，再見了貝拉。（圖／翻攝自IG@buddy_bella_birdie）

關鍵字： 臘腸狗微笑臘腸狗微笑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

府中站商圈重慶路　深夜驚傳氣爆

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

雪納瑞小店長「幫送菜單」太療癒　老闆娘曝：牠叫葉允熙

奴才出國擔心黏人貓太想她　收到照片傻眼：也太Chill了吧！

半夜管線傳刮金屬聲超毛　貓咪領路找到「傻眼倉鼠」

黏人球蟒「不甘寂寞」鑽媽媽被窩！　慢速移動上床要一起睡

奴才買了好多窩都不睡！　橘貓只愛躺寶寶的床、玩嬰兒玩具

小海豹誤闖酒吧「到處趴趴走」　受鮭魚引誘老闆嚇：以為是小狗

寵物安親班下課　阿金見媽「激動趴窗」哀怨表情爆紅：終於來了

山羌「半截寶特瓶套嘴」倒水溝亡　疑餵食流浪犬貓間接害命

寒冷街頭傳哭聲　住戶驚見「一群流浪犬」守護剛出生棄嬰

男子不甩勸阻海洋館內吸菸！下秒遭白鯨「噴水教訓」全身濕超糗

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

柯基跟外面的狗隔空叫囂　一聽媽說要出去打架秒慫

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

雪納瑞小店長「幫送菜單」太療癒　老闆娘曝：牠叫葉允熙

寵物安親班下課　阿金見媽「激動趴窗」哀怨表情爆紅：終於來了

男子不甩勸阻海洋館內吸菸！下秒遭白鯨「噴水教訓」全身濕超糗

任何時候都嘴角上揚！　微笑臘腸狗離世飼主悼：你曾療癒好多人

【廣編】貓犬高齡化時代來臨　法國皇家齊聚專家推動熟齡貓犬健康照護

奴才買了好多窩都不睡！　橘貓只愛躺寶寶的床、玩嬰兒玩具

小海豹誤闖酒吧「到處趴趴走」　受鮭魚引誘老闆嚇：以為是小狗

日本10年銷售第一！挑嘴貓也難以抵擋的五星美味冠軍「銀湯匙乾糧」新登場！

日本7.6大地震青森6傷「大多被砸」！　民宅火災、道路坍塌

福特「電動野馬2026年式」登場！實體後門把手終於回歸操作更直覺

派拉蒙發起「敵意收購」搶親Netflix　豪砸3.3兆要買華納兄弟

華航董座重返飛行母校勉新人　高星潢：經營公司如駕駛大飛機

青森7.6強震第一視角！台旅客房內「狂搖60秒」東西全倒、衝扶電視

金球入圍名單／死亡之組！李奧納多、甜茶爭影帝　驚見「南韓男神」李秉憲參戰

日本政府發布7.0以上大地震警告　青森八戶市全面停課

愛還在、為何選擇離婚？網公認：不想再把自己耗盡了

才有人送電鍋被判刑　清潔工帶廢棄辦公椅回家「一二審全無罪」

《灌籃高手》作者剛畫完聯動圖...安西教練聲優同日辭世網鼻酸

寵物動物熱門新聞

雪納瑞小店長「幫送菜單」太療癒

出國擔心貓太想她　收到照片傻眼

半夜傳刮金屬刮聲　貓找到傻眼倉鼠

球蟒超黏媽媽　鑽被窩要一起睡覺

不睡貓窩！　橘貓只愛躺寶寶的床

小海豹誤闖酒吧趴趴走　老闆嚇：以為是小狗

安親班下課　阿金「激動趴窗」表情超哀怨

山羌「半截寶特瓶套嘴」死亡　疑餵食犬貓間接害命

寒夜被遺棄街上　一群流浪犬守護新生兒

男子不甩勸阻海洋館內吸菸！下秒遭白鯨「噴水教訓」

虎斑貓闖家中狂討摸　女驚嚇：7年前養過

微笑臘腸狗離世　曾療癒好多人

出國請弟顧狗　兩隻電力無限輸出

黑狗搶上禮車爆紅　3年後又想上車啦

讀者迴響

熱門新聞

雪納瑞小店長「幫送菜單」太療癒

出國擔心貓太想她　收到照片傻眼

半夜傳刮金屬刮聲　貓找到傻眼倉鼠

球蟒超黏媽媽　鑽被窩要一起睡覺

不睡貓窩！　橘貓只愛躺寶寶的床

小海豹誤闖酒吧趴趴走　老闆嚇：以為是小狗

安親班下課　阿金「激動趴窗」表情超哀怨

山羌「半截寶特瓶套嘴」死亡　疑餵食犬貓間接害命

寒夜被遺棄街上　一群流浪犬守護新生兒

男子不甩勸阻海洋館內吸菸！下秒遭白鯨「噴水教訓」

虎斑貓闖家中狂討摸　女驚嚇：7年前養過

微笑臘腸狗離世　曾療癒好多人

出國請弟顧狗　兩隻電力無限輸出

黑狗搶上禮車爆紅　3年後又想上車啦

愛貓4點叫醒全家　監控見騷擾過程

熱門寵物影片

更多
新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

柯基跟外面的狗隔空叫囂　一聽媽說要出去打架秒慫

柯基跟外面的狗隔空叫囂　一聽媽說要出去打架秒慫

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面