浣熊大字形醉倒廁所全球走紅　警爆料「牠是慣犯」多項前科曝光

美國維吉尼亞州一隻闖入賣酒商店偷竊的浣熊，因為酒醉昏倒在廁所地上意外爆紅，獲得全球多家媒體報導，近來卻被警方踢爆其實牠是竊盜慣犯，事件不是牠第一次闖入民宅，已經是第三次了。

漢諾威郡(Hanover)當地酒類商店Ashland ABC Store上月29日傳出竊盜事件，警方接到店家報案發現大量酒類商品遭到洗劫、破壞，然而竊賊竟然是一隻酒醉浣熊，浣熊還因為喝得太醉，大字形倒在廁所地板上昏睡。

事件爆紅後，動物保護官馬丁(Samantha Martin)近來在Podcast節目中透露，其實這不是這隻浣熊第一次犯案，已經是牠第三次闖入民宅。

馬丁在節目Hear in Hanover中表示，浣熊除了闖入賣酒商店，之前也曾闖進空手道館與美國車輛管理局DMV建築中偷吃零食，「每次我們把浣熊驅趕出去後，不知牠是怎麼辦到的，總是有辦法再回到同個建築物中」。

馬丁表示，當她接獲酒類商店報案時，完全沒有意識到發生什麼事，直到進入商店看到浣熊，「我們大家都覺得很有趣，還拍下『犯罪現場』的照片，完全沒想到事件會這麼紅」。

浣熊在經歷幾小時的睡眠後終於酒醒，官員確認牠沒有受傷後已經放回野外，希望經過這次事件，浣熊能夠知錯並且有所改進，以後不要再繼續闖入民宅行竊。