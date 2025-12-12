參加柴犬聚會「現場氣氛超I」　全場0互動主人傻：根本狗界貓咪

▲柴犬被帶去參加聚會，看起來都很想回家。（圖／翻攝自TikTok／timezones.tinis）

記者李振慧／綜合報導

美國一名主人帶家中柴犬參加聚會，然而到了現場發現，超有個性的柴犬們齊聚在一起時，畫風和一般的寵物聚會完全不同，柴犬們不但沒有開心聚在一起交流，反而彷彿I人上身、各自待在角落，尷尬畫面在網路上爆紅。

居住在紐約市的這名飼主，近來帶著所養柴犬到當地麥迪遜廣場公園(Madison Square Park)參加柴犬聚會，原本以為能夠藉此機會讓寵物和其他柴犬交流，結交許多好朋友，到了現場卻十分傻眼。

影片中可看到，只見每隻柴犬都宛如I人上身，只願各自待在主人身邊或角落，與其他柴犬保持著距離，表情看起來都十分冷漠，完全沒有想要和其他柴犬交流的樣子。

影片曝光後吸引許多飼主共鳴，紛紛留言，「每隻柴犬看起來都很想回家」、「柴犬聚會超尷尬」、「看起來比較像貓咪聚會」、「柴犬：馬麻，我們可以回家了嗎」、「我被拉去參加活動時感覺也像這樣」。

有網友指出，其實柴犬有「狗界貓咪」的稱號，喜歡獨處又超有個性的牠們比較不喜歡社交，「我從來沒看過柴犬社交」、「這個畫面清楚證明了柴犬個性比較像貓」、「柴犬就是披著狗皮的貓」。