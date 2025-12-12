ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
女聽喵叫聲下樓驚見「冒牌橘貓」霸占客廳　本尊被鎖門外氣炸

女聽喵叫聲驚見「冒牌橘貓」霸占住家傻眼　本尊被鎖門外氣炸。（圖／翻攝自TikTok／lowkei.ra）

▲女子發現家中寵物貓被冒牌貓趕走。（圖／翻攝自TikTok／lowkei.ra）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女飼主分享家中突然出現「貓咪分身」的故事，當時她聽到樓下傳來貓叫聲，原本以為是寵物貓在叫她，卻發現聖誕樹下出現一隻與寵物外型相似的陌生貓，真正愛貓卻被關在門外，表情看起來十分震驚。

女子凱拉(Keira)在TikTok上分享，當時她聽到4歲橘貓艾迪(Eddie)在樓下一直喵喵叫，所以她趕緊跑下來察看，結果卻沒在屋內看到艾迪，反而在聖誕樹下看到一隻和艾迪神似的陌生貓，讓她覺得非常奇怪。

@lowkei.ra imposter cat.. but he is a cutie???? #christmas #cat #catsoftiktok #kitty ♬ original sound - ❦

影片中可看到，冒牌橘貓靜靜地待在聖誕樹下，一臉無辜的樣子，然而真正的艾迪卻被困在門外，表情看起來十分不爽。

奇怪事件獲得300多萬點閱，許多網友被2隻貓咪的趣味表情逗笑，「冒牌那隻努力看起來很無辜」、「艾迪一臉被背叛的樣子」。凱拉表示，她到現在還是搞不清楚為什麼會發生這樣的事，冒牌貓咪後來在她家待了30分鐘就自行離開。

關鍵字： 貓咪寵物分身英國聖誕樹TikTok主人橘貓Eddie

