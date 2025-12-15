ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

蘇卡達象龜打架「翻車」遊客笑瘋！保育員勸架被遷怒　園方揭真相

近期有網友分享臺北市立動物園非洲動物區的蘇卡達象龜被拱「翻車」，以及保育員協助其翻身與勸架畫面，引發討論。（圖／臺北市立動物園提供）

▲有網友分享臺北市立動物園非洲動物區的蘇卡達象龜被拱「翻車」，以及保育員協助其翻身與勸架畫面，引發討論。（圖／臺北市立動物園提供）

圖文／CTWANT

近期有網友分享臺北市立動物園非洲動物區的蘇卡達象龜被拱「翻車」，以及保育員協助其翻身與勸架畫面，引發討論。臺北市立動物園表示，象龜會為了爭奪或捍衛地盤上演全武行，推擠具有威脅性的對象而「翻車」，讓保育員不時接到遊客服務中心通知，扮演起角力賽的裁判，像是將扭打的選手調停、分開，還得為了轉移注意力，提供行為豐富化使用的滾動浮球讓象龜追逐，減少持續的挑釁行為。

園方說明，蘇卡達象龜之間發生打鬥，通常是因為繁殖季節爭奪地盤，在動物園內的蘇卡達象龜較容易發生爭鬥行為的時間，大約是落在5到7月、天氣正暖時。而會在12月觀察到象龜打架，則可能是因為多變暖和的天氣，加上園內開始啟用象龜保暖的加溫燈設施，導致象龜覺得有回暖的錯覺，又誘發了蘇卡達象龜們爭地盤搏鬥的現象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

園方表示，在非洲區的蘇卡達象龜們更容易被觀察到打架「翻車」的畫面，一方面因為非洲動物區戶外活動場空間大，象龜個體數量較少，讓可以互相爭奪地盤的對象變得非常明確，於是就很容易被觀察到蘇卡達象龜間的「一對一單挑」！

近期有網友分享臺北市立動物園非洲動物區的蘇卡達象龜被拱「翻車」，以及保育員協助其翻身與勸架畫面，引發討論。（圖／臺北市立動物園提供）

▲無辜的保育員要上前「勸架」，將象龜拉離打鬥的對象。（圖／臺北市立動物園提供）

據了解，象龜為了保護自己的領域而啟動的戰鬥姿勢，會先將頭縮進殼內，接著四腳同時用力向後蹬，利用喉盾衝撞推擠對方，即使對方已經被推到翻倒，仍不會輕易罷休。所以在翻倒的象龜身邊常見另一隻象龜還在用龜殼撞擊，有的人會誤解那是試圖拯救「翻車」的同伴，但其實牠只是還沒有放棄攻擊！

園方指出，在保育員觀察到或經由通報得知象龜「翻車」後，會到戶外活動場內協助蘇卡達象龜翻回身來，然而此時還在攻擊的個體，可能會誤以為保育員和翻身的象龜是同一陣線，或是保育員為了調停剛好在站在牠攻擊的路上而「遷怒」保育員，開始轉換目標，衝撞、追趕保育員。

近期有網友分享臺北市立動物園非洲動物區的蘇卡達象龜被拱「翻車」，以及保育員協助其翻身與勸架畫面，引發討論。（圖／臺北市立動物園提供）

▲動物園呼籲，不要隨便飼養蘇卡達象龜做為寵物，因為牠們的平均壽命在50歲以上。（圖／臺北市立動物園提供）

這時無辜的保育員只能想辦法「勸架」，將象龜拉離打鬥的對象，轉移還處在戰鬥模式象龜的注意力。園方最近也在蘇卡達象龜的戶外活動場投入活動浮球，作為行為豐富化道具，希望象龜可以認真改追浮球，不要再追同伴。保育員勸架同時，也會觀察象龜的外觀，確定沒有受傷，平時也會監測象龜們的體重，只要沒有太激烈的打鬥造成象龜身體健康問題，都會讓牠們呈現自然的行為。

蘇卡達象龜為了爭奪地盤打鬥「翻車」的畫面固然吸睛有趣，但臺北市立動物園呼籲大家，千萬不要在沒有做足功課的情況下將蘇卡達象龜做為寵物。蘇卡達象龜照養環境需要很大的空間外，平均壽命在50歲以上的牠們，可能會面臨飼主因為搬家、結婚生子、出國深造或各種原因而無法繼續飼養長壽陸龜的窘境，印證網路流傳「一龜傳三代，人走龜還在」的俗語。若全家人沒有共同照養蘇卡達象龜一輩子的共識，寵物龜只能落得「晚景淒涼」的下場。

延伸閱讀
三商巧福為何用「超重瓷湯匙」？堅持30年原因曝光　全場大讚有良心
33歲清大女薪水39K想轉職　網友一看行業狂嘆：已經很頂了
原始連結

關鍵字： 蘇卡達象龜周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這年紀合理嗎？】小朋友街頭尬舞　地板動作一個接一個超秀！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

流浪橘貓每天準時報到　「窗外狂做1動作」萌翻網：牠很信任你

115年家貓「未登記晶片」最高可罰1萬5千元　緩衝期只到今年底

上班太想貓！她開監視器狂喊名　見紙箱冒出「敷衍小腳」傻眼了

流浪12年終於有家　狗狗每晚睡前「狂搬娃娃」太萌網：拜託寵壞牠

汪汪隊退休還有「職業病」　散步檢查路人包包、收到包裹要先聞

寵物展睡覺比賽！法鬥狂睡2小時奪冠　民眾被萌翻：睡到圍紅龍

找到了！彰化巨龜「屁毛」搞失蹤　撞牆怪聲萌樣現身自家倉庫

臭臉虎斑貓看起來不好惹　媽曝牠帶大寶寶：最暖褓姆

臘腸狗內建「媽媽導航」堅持早起陪刷牙　踏進廁所一秒倒地睡著

穿山甲遭盜獵2周沒吃喝太虛弱　照核磁共振「唯一保命辦法」　

稱職貓褓姆2

農業部工作犬退役記者會

貓奴秒接嘔吐物

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓奴清晨聽嘔吐聲彈起　雙手秒接「沒漏一滴」

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

蘇卡達象龜打架「翻車」遊客笑瘋！保育員勸架被遷怒　園方揭真相

金門海巡犬AJ退役　領犬員爸爸領養笑曝：最大的改變是體重

喵皇拆出「巨大螺絲」獻寶　奴才嚇爆：會不會出大事啊？！

流浪橘貓每天準時報到　「窗外狂做1動作」萌翻網：牠很信任你

和歌山二代貓站長辭世！500人淚別天使　貓後輩「一舉動」超催淚

迷路小烏龜闖進操場　八德國中師生愛心救援取名「校規」

浣熊大字形醉倒廁所全球走紅　警爆料「牠是慣犯」多項前科曝光

寵物展睡覺比賽！法鬥狂睡2小時奪冠　民眾被萌翻：睡到圍紅龍

阿金見奶汪弟嗨翻　興奮踏步「叼玩具分享」笑容沒停過

胖橘穿手工防舔衣　變身「性感五花肉」肥美腰身超凸顯

快訊／台南晚間驚傳氣爆！民宅鐵門炸飛　屋主、行人雙雙送醫

女神卡卡演唱會舞者滑落舞台！　她「當場喊停」暖心關懷獲讚

悲情！NFL最強3冠四分衛馬霍姆斯　左膝前十字韌帶撕裂賽季報銷

大陸產業「內卷化」　南京台商分享競爭力秘訣

下班惡夢！國1彰化段5車慘撞釀3傷　狂塞5公里…用路人崩潰

他胃脹4個月慘罹癌　醫列10大癌症「早期警訊」！

日立永大揭未來三大業務佈局　總座：明年高速梯接單拚年增2成

「CORTIS穿搭」成熱搜關鍵字　成員穿搭公式快速上手一次看

輝達為何緊抓中國市場　美議長曝「黃仁勳遊說內幕」：問題很棘手

行政院不副署變憲政遊戲「最大贏家」　林濁水：太怪了

寵物動物熱門新聞

流浪橘貓每天準時報到　窗外狂做1動作萌翻

115年家貓未登記　最高罰1萬5

她開監視器喊貓　紙箱冒出敷衍小腳

流浪12年終於有家　狗狗睡前「狂搬娃娃」超萌

退休汪汪隊「職業病」檢查路人包包

法鬥狂睡2小時奪冠軍　民眾被萌翻：睡到圍紅龍

彰化巨龜「屁毛」搞失蹤　撞牆怪聲現身自家倉庫

臭臉虎斑貓帶大寶寶是「最暖褓姆」

臘腸早起陪刷牙　進廁所卻秒睡翻

穿山甲遭盜獵　獸醫曝唯一保命法

阿金初見奶汪弟　興奮叼玩具分享

浣熊大字形醉倒爆紅　被爆是竊盜慣犯

41受虐品種貓開放認養　2百人登記擠破頭

胖橘穿手工防舔衣　變性感五花肉

讀者迴響

熱門新聞

流浪橘貓每天準時報到　窗外狂做1動作萌翻

115年家貓未登記　最高罰1萬5

她開監視器喊貓　紙箱冒出敷衍小腳

流浪12年終於有家　狗狗睡前「狂搬娃娃」超萌

退休汪汪隊「職業病」檢查路人包包

法鬥狂睡2小時奪冠軍　民眾被萌翻：睡到圍紅龍

彰化巨龜「屁毛」搞失蹤　撞牆怪聲現身自家倉庫

臭臉虎斑貓帶大寶寶是「最暖褓姆」

臘腸早起陪刷牙　進廁所卻秒睡翻

穿山甲遭盜獵　獸醫曝唯一保命法

阿金初見奶汪弟　興奮叼玩具分享

浣熊大字形醉倒爆紅　被爆是竊盜慣犯

41受虐品種貓開放認養　2百人登記擠破頭

胖橘穿手工防舔衣　變性感五花肉

和歌山二代貓站長辭世！500人淚別天使

熱門寵物影片

更多
稱職貓褓姆2

稱職貓褓姆2

農業部工作犬退役記者會

農業部工作犬退役記者會

貓奴秒接嘔吐物

貓奴秒接嘔吐物

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓奴清晨聽嘔吐聲彈起　雙手秒接「沒漏一滴」

貓奴清晨聽嘔吐聲彈起　雙手秒接「沒漏一滴」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面