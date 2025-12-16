緝毒犬Xylon退役變成「露營達狗」　小主人最期待放學牠來接

▲一家五口特地從台南北上，到農業部一起參加Xylon的退役典禮。（圖／農業部提供）

記者李依融／採訪報導

國小兄妹手裡握著牽繩，時不時摸摸他們的黑色拉布拉多犬Xylon，Xylon嘴邊的白毛雖然略顯年紀，但對小兄妹來說這就是他們的小狗狗，因為Xylon原本是緝毒犬，退役後加入這個溫暖的四口之家不久，不過爸爸已經帶「三個小孩」去露營好多次，還正在計畫「環島露營」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Xylon3歲時示範緝毒技巧，從一群人中找出目標，表現相當活躍。



Xylon原本是緝毒犬，平時性格溫馴最喜歡玩玩具，退役典禮這天一家五口一起從台南北上參加，爸爸擔心時間趕不上，更是前一晚就帶著全家在華中露營場露營。典禮上Xylon非常溫馴乖巧，無論是給小主人牽著或是爸爸牽著，他都相當穩定，而看到玩具時眼睛放光，忍不住咬著到處獻寶，模樣非常可愛。

▲玩具是緝毒犬的獎勵，也是Xylon的最愛，整場都愛不釋口地咬著。（圖／記者李依融攝）

Xylon爸爸說，之前有遇過工作犬在值勤覺得非常厲害，所以特別去了解是怎麼訓練的，也碰巧看到有領養的機會，和家人商量過後，立刻就向關務署提出申請，經過層層審核，Xylon才成為他們家的一份子，「那時候兩個小朋友每天都在問『什麼時候接狗狗回家？』，大家都非常期待牠的到來」。

▲爸爸經常帶全家露營，有Xylon加入露營更開心了！（圖／Xylon爸爸提供）

為了經常帶Xylon出門，爸爸特地換了一台寬踏板的機車，方便隨時載Xylon出門兜風，熱愛露營的他們也多了一個小夥伴，全家與Xylon一起體驗戶外各式各樣的美好與樂趣，而Xylon雖然才加入半年，卻像是在這個家裡長大一樣，和家人關係非常緊密。

爸爸說，Xylon非常貼心又聰明，如果去有小溪的地方露營，Xylon總是會擔心哥哥姊姊危險，盡責地守在一旁警戒，「還曾經直接跳下水，咬著哥哥姊姊的衣服，把他們帶去比較淺的地方，我們看到也都很驚訝又窩心。」

▲Xylon也喜歡玩水，還特別在意哥哥姊姊的安全。（圖／Xylon爸爸提供）

哥哥姊姊非常疼愛Xylon，每天最期待的就是他們的小狗陪伴上下學，要是哪天看到Xylon沒有一起來接，還會很失望，而Xylon也很喜歡小主人，「三個小朋友」的生活日常增加了許多歡樂與彼此愛護，讓爸爸媽媽也倍感欣慰。

爸爸說，很榮幸能負責照顧Xylon的退休生活，只希望Xylon在這個家能夠快樂健康平安，一起享受服役時較少感受的家庭生活，全家也會一直愛著Xylon。

▲哥哥姊姊超級喜歡Xylon，每天放學都超期待看到心愛的狗狗。（圖／Xylon爸爸提供）